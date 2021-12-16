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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4665466646674668

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.7 5 139
Мені вже зробили щеплення
55%
77
Не можу за станом здоров'я
1%
2
Не вірю в ефективність вакцин
9%
13
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
6
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
20%
28
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
3
Ще в роздумах
7%
10
Всього голосів : 139
Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 14:29

  nighthawk5 написав:
ЛАД написав:
На двери одной из берлинских аптек висит предостережение: "О попытках получить цифровой сертификат о вакцинации от коронавируса с помощью поддельных документов будем сообщать в полицию". Ежедневно сюда приходят люди с поддельными справками о прививках, рассказывает DW владелец аптеки, пожелавший не называть своего имени отчасти из-за того, что у него работают одни женщины. По его словам, иногда сотрудницы принимают решение - ничего не предпринимать в таких случаях из страха перед возможной агрессией посетителей.
..........
В своей аптеке Доннер решает подобные проблемы дипломатическим путем. "Мы пытаемся убедить клиентов, что они поступают неправильно. Уже в этот момент многие сдаются и уходят", - говорит он. В нескольких случаях Доннеру все же пришлось подать заявление в полицию.

До недавних пор владение поддельным документом о вакцинации не считалось преступлением. Однако в ноябре этот пробел в законах был закрыт, и теперь весь процесс от производства поддельных прививочных паспортов до их использования является уголовно наказуемым - за него предусмотрено лишение свободы на срок до пяти лет.

По данным властей Северного Рейна - Вестфалии, за восемь месяцев текущего года только в этой федеральной земле выявлено 1235 случаев использования поддельных документов о вакцинации, перенесенном ковиде или результате тестирования. По всей стране к концу ноября расследовалось не менее 3100 случаев подделки сертификатов о вакцинации COVID-19, из них не менее 1000 попыток предъявить такие "документы" в аптеках.

https://www.dw.com/ru/kak-v-frg-borjutsja-s-poddelnymi-dokumentami-o-vakcinacii/a-60134164
У Германии, кстати, большие претензии к Телеграмм - https://www.dw.com/ru/telegram-v-opale-pochemu-v-frg-hotjat-ogranichit-ego-rabotu/a-60133716
Большой резонанс вызвали, в частности, появившиеся в Telegram-чате "Dresden Offlinevernetzung" в начале декабря сообщения с угрозами убийства премьера Саксонии Михаэля Кречмера(Michael Kretschmer). 15 декабря полиция и спецназ провели пять обысков в квартирах и на месте работы подозреваемых в Дрездене и расположенном в его предместье городе Хайденау. В результате были изъяты детали оружия и самострелов.
.........
Злоупотребления мессенджером регистрируют и в других странах ЕС. Так, в конце ноября в Италии была задержана группа подозреваемых в продаже через Telegram "подлинных" сертификатов о вакцинации от COVID-19.
.........
Telegram заработал себе репутацию альтернативы для Facebook и Twitter именно потому, что в нем происходит гораздо меньше модерации.
Цікаво а для чого вони пред'являють ці документи в аптеках?

Надіслано від мого SM-M515F, використовуючи Tapatalk

парацетамол купити чи аналог анальгіна
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 17:58

Тракторист
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 18:04

  _hunter написав:Не понял логики: исправные тормоза/не лысые шины/ремни/подушки всеравно не спасут от фуры с кирпичами в лобовуху на трассе. Они просто уменьшают вероятность в обычном ДТП. Если сдох, то виноваты не ремни/тормоза/подушки -- просто не повезло.
Отсюда вывод: катаемся на жиге на лысой резине не пристегиваясь -- я правильно посыл понял?

Посыл такой, уменьшение вероятности - это бред сивой кобылы. Если вы уверены в препарате, то гарантируйте его эффективность и компенсируйте своими деньгами ВСЕ случаи, в которых препарат не сработал!

А сейчас ситуация такая - колитесь нашим чудо-средством, принимая все риски на себя, а если заболеете и сдохните, то виноваты не мы, а ваше невезение.

Касательно вашей аналогии, если купленная подушка безопасности в машине не сработала, и кто-то из-за этого покалечился или сдох, то подаётся иск в суд на производителя этих подушек безопасности с требованием компенсации. А подушки безопасности, которые срабатывают только с какой-то вероятностью, никто покупать не будет

Т.е., в случае заражения ковид вакцинированных, ВСЕ затраты на лечение и реабилитацию ДОЛЖНЫ компенсировать производители НЕКАЧЕСТВЕННЫХ вакцин. В случае смерти вакцинированного, производители НЕКАЧЕСТВЕННОЙ вакцины должны выплатить компенсацию родственникам умершего. Если же человек умирает от смерти не связанной с ковидом, то производители вакцин тут не причём, как в вашем случае производители исправных компонентов машины к падению кирпичей сквозь лобовое

Если же производители продукта заявляют, что он работает только с какой-то вероятностью, то место такого некачественного продукта на свалке истории. Но, только не в этой вселенной, в которой правят деньги, и основная задача - продать. А в данном случае - принудительно продать. А уже качество самого продукта - не имеет значения.
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 18:13

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  safonovstanislav написав:Касательно вашей аналогии, если купленная подушка безопасности в машине не сработала, и кто-то из-за этого покалечился или сдох, то подаётся иск в суд на производителя этих подушек безопасности с требованием компенсации. А подушки безопасности, которые срабатывают только с какой-то вероятностью, никто покупать не будет

Ймовірність не спрацювання подушки безпеки на порядки менше за не спрацювання ліків чи вакцин. Не подобається вакцина - робіть ПЛР-тести кожні два-три дні. Державі локдауни теж набридли, вона хоч щось робить, на відміну від антиваксів.
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 18:25

  lapay написав:
  safonovstanislav написав:Касательно вашей аналогии, если купленная подушка безопасности в машине не сработала, и кто-то из-за этого покалечился или сдох, то подаётся иск в суд на производителя этих подушек безопасности с требованием компенсации. А подушки безопасности, которые срабатывают только с какой-то вероятностью, никто покупать не будет

Ймовірність не спрацювання подушки безпеки на порядки менше за не спрацювання ліків чи вакцин. Не подобається вакцина - робіть ПЛР-тести кожні два-три дні. Державі локдауни теж набридли, вона хоч щось робить, на відміну від антиваксів.

Насколько часто вы покупаете продукты, которые будут работать только непродолжительное время, ещё и только с какой-то вероятностью, без каких-либо гарантий со стороны производителя?
Не нравится, что вам за ваши деньги продали 2 нерабочих телевизора? Купите бустерный телевизор, может быть он проработает заявленные пол года.
А если не хотете вообще покупать продукцию работающую не долго и только с какой-то вероятностью, по заявлению самих же производителей, делайте каждые 2-3 дня тест
В любом случае денюжку с вас поимеют, или с принудительной продажи или с периодических тестов.
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 18:30

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  safonovstanislav написав:Насколько часто вы покупаете продукты, которые будут работать только непродолжительное время, ещё и только с какой-то вероятностью, без каких-либо гарантий со стороны производителя?
Не нравится, что вам за ваши деньги продали 2 нерабочих телевизора? Купите бустерный телевизор, может быть он проработает заявленные пол года.

Вакцину безкоштовно штрикают, а дареному коню в зуби не заглядають. Є пандемія, є перевірені роками методи боротьби з цим лихом, від санітарних обробок і масок до локдаунів і вакцин.
Нічого іншого не існує і не буде, якби комусь цей стан справ не подобався.
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 18:39

  lapay написав:Вакцину безкоштовно штрикают, а дареному коню в зуби не заглядають. Є пандемія, є перевірені роками методи боротьби з цим лихом, від санітарних обробок і масок до локдаунів і вакцин.
Нічого іншого не існує і не буде, якби комусь цей стан справ не подобався.

Бесплатно? Дарёный конь? Где? Если 10 миллиардов! для вас не деньги, и считай бесплатно, подгоните мне хотя бы тысячную долю от этой суммы

10,5 млрд грн средств - на закупку 38 млн доз вакцин.

https://www.epravda.com.ua/rus/news/2021/07/8/675759/


Может быть вы и живёте в лесу на натуральном производстве и не платите налоги, но практически все жители Украины купили вакцину себе сами своими налогами, оплачивая хотя бы НДС в супермаркетах
safonovstanislav
 
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П'ят 17 гру, 2021 11:24
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