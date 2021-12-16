На двери одной из берлинских аптек висит предостережение: "О попытках получить цифровой сертификат о вакцинации от коронавируса с помощью поддельных документов будем сообщать в полицию". Ежедневно сюда приходят люди с поддельными справками о прививках, рассказывает DW владелец аптеки, пожелавший не называть своего имени отчасти из-за того, что у него работают одни женщины. По его словам, иногда сотрудницы принимают решение - ничего не предпринимать в таких случаях из страха перед возможной агрессией посетителей. .......... В своей аптеке Доннер решает подобные проблемы дипломатическим путем. "Мы пытаемся убедить клиентов, что они поступают неправильно. Уже в этот момент многие сдаются и уходят", - говорит он. В нескольких случаях Доннеру все же пришлось подать заявление в полицию.
До недавних пор владение поддельным документом о вакцинации не считалось преступлением. Однако в ноябре этот пробел в законах был закрыт, и теперь весь процесс от производства поддельных прививочных паспортов до их использования является уголовно наказуемым - за него предусмотрено лишение свободы на срок до пяти лет.
По данным властей Северного Рейна - Вестфалии, за восемь месяцев текущего года только в этой федеральной земле выявлено 1235 случаев использования поддельных документов о вакцинации, перенесенном ковиде или результате тестирования. По всей стране к концу ноября расследовалось не менее 3100 случаев подделки сертификатов о вакцинации COVID-19, из них не менее 1000 попыток предъявить такие "документы" в аптеках.
Большой резонанс вызвали, в частности, появившиеся в Telegram-чате "Dresden Offlinevernetzung" в начале декабря сообщения с угрозами убийства премьера Саксонии Михаэля Кречмера(Michael Kretschmer). 15 декабря полиция и спецназ провели пять обысков в квартирах и на месте работы подозреваемых в Дрездене и расположенном в его предместье городе Хайденау. В результате были изъяты детали оружия и самострелов. ......... Злоупотребления мессенджером регистрируют и в других странах ЕС. Так, в конце ноября в Италии была задержана группа подозреваемых в продаже через Telegram "подлинных" сертификатов о вакцинации от COVID-19. ......... Telegram заработал себе репутацию альтернативы для Facebook и Twitter именно потому, что в нем происходит гораздо меньше модерации.
Цікаво а для чого вони пред'являють ці документи в аптеках?
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_hunter написав:Не понял логики: исправные тормоза/не лысые шины/ремни/подушки всеравно не спасут от фуры с кирпичами в лобовуху на трассе. Они просто уменьшают вероятность в обычном ДТП. Если сдох, то виноваты не ремни/тормоза/подушки -- просто не повезло. Отсюда вывод: катаемся на жиге на лысой резине не пристегиваясь -- я правильно посыл понял?
Посыл такой, уменьшение вероятности - это бред сивой кобылы. Если вы уверены в препарате, то гарантируйте его эффективность и компенсируйте своими деньгами ВСЕ случаи, в которых препарат не сработал!
А сейчас ситуация такая - колитесь нашим чудо-средством, принимая все риски на себя, а если заболеете и сдохните, то виноваты не мы, а ваше невезение.
Касательно вашей аналогии, если купленная подушка безопасности в машине не сработала, и кто-то из-за этого покалечился или сдох, то подаётся иск в суд на производителя этих подушек безопасности с требованием компенсации. А подушки безопасности, которые срабатывают только с какой-то вероятностью, никто покупать не будет
Т.е., в случае заражения ковид вакцинированных, ВСЕ затраты на лечение и реабилитацию ДОЛЖНЫ компенсировать производители НЕКАЧЕСТВЕННЫХ вакцин. В случае смерти вакцинированного, производители НЕКАЧЕСТВЕННОЙ вакцины должны выплатить компенсацию родственникам умершего. Если же человек умирает от смерти не связанной с ковидом, то производители вакцин тут не причём, как в вашем случае производители исправных компонентов машины к падению кирпичей сквозь лобовое
Если же производители продукта заявляют, что он работает только с какой-то вероятностью, то место такого некачественного продукта на свалке истории. Но, только не в этой вселенной, в которой правят деньги, и основная задача - продать. А в данном случае - принудительно продать. А уже качество самого продукта - не имеет значения.
safonovstanislav написав:Касательно вашей аналогии, если купленная подушка безопасности в машине не сработала, и кто-то из-за этого покалечился или сдох, то подаётся иск в суд на производителя этих подушек безопасности с требованием компенсации. А подушки безопасности, которые срабатывают только с какой-то вероятностью, никто покупать не будет
Ймовірність не спрацювання подушки безпеки на порядки менше за не спрацювання ліків чи вакцин. Не подобається вакцина - робіть ПЛР-тести кожні два-три дні. Державі локдауни теж набридли, вона хоч щось робить, на відміну від антиваксів.
safonovstanislav написав:Касательно вашей аналогии, если купленная подушка безопасности в машине не сработала, и кто-то из-за этого покалечился или сдох, то подаётся иск в суд на производителя этих подушек безопасности с требованием компенсации. А подушки безопасности, которые срабатывают только с какой-то вероятностью, никто покупать не будет
Ймовірність не спрацювання подушки безпеки на порядки менше за не спрацювання ліків чи вакцин. Не подобається вакцина - робіть ПЛР-тести кожні два-три дні. Державі локдауни теж набридли, вона хоч щось робить, на відміну від антиваксів.
Насколько часто вы покупаете продукты, которые будут работать только непродолжительное время, ещё и только с какой-то вероятностью, без каких-либо гарантий со стороны производителя? Не нравится, что вам за ваши деньги продали 2 нерабочих телевизора? Купите бустерный телевизор, может быть он проработает заявленные пол года. А если не хотете вообще покупать продукцию работающую не долго и только с какой-то вероятностью, по заявлению самих же производителей, делайте каждые 2-3 дня тест В любом случае денюжку с вас поимеют, или с принудительной продажи или с периодических тестов.
safonovstanislav написав:Насколько часто вы покупаете продукты, которые будут работать только непродолжительное время, ещё и только с какой-то вероятностью, без каких-либо гарантий со стороны производителя? Не нравится, что вам за ваши деньги продали 2 нерабочих телевизора? Купите бустерный телевизор, может быть он проработает заявленные пол года.
Вакцину безкоштовно штрикают, а дареному коню в зуби не заглядають. Є пандемія, є перевірені роками методи боротьби з цим лихом, від санітарних обробок і масок до локдаунів і вакцин. Нічого іншого не існує і не буде, якби комусь цей стан справ не подобався.
lapay написав:Вакцину безкоштовно штрикают, а дареному коню в зуби не заглядають. Є пандемія, є перевірені роками методи боротьби з цим лихом, від санітарних обробок і масок до локдаунів і вакцин. Нічого іншого не існує і не буде, якби комусь цей стан справ не подобався.
Бесплатно? Дарёный конь? Где? Если 10 миллиардов! для вас не деньги, и считай бесплатно, подгоните мне хотя бы тысячную долю от этой суммы
10,5 млрд грн средств - на закупку 38 млн доз вакцин.
_hunter написав:Не понял логики: исправные тормоза/не лысые шины/ремни/подушки всеравно не спасут от фуры с кирпичами в лобовуху на трассе. Они просто уменьшают вероятность в обычном ДТП. Если сдох, то виноваты не ремни/тормоза/подушки -- просто не повезло. Отсюда вывод: катаемся на жиге на лысой резине не пристегиваясь -- я правильно посыл понял?
Посыл такой, уменьшение вероятности - это бред сивой кобылы. Если вы уверены в препарате, то гарантируйте его эффективность и компенсируйте своими деньгами ВСЕ случаи, в которых препарат не сработал!
Вы совершенно не понимаете принцип действия вакцины Вакцинация - это не большая таблетка, которую выпил и всё ... вылечился Вакцинация
Вакцинация также представляет собой стратегию, позволяющую контролировать, сдерживать, устранять и искоренять распространённые заболевания. При этом вакцинация считается наиболее экономичной мерой общественного здравоохранения после очистки воды до питьевой.
Под вакцинацией обычно подразумевается профилактическая вакцинация, проводимая заранее здоровым людям и животным в целях профилактики инфекционных заболеваний и иммунизации населения, такая вакцинация называется вакцинопрофилактикой
safonovstanislav написав:Если же производители продукта заявляют, что он работает только с какой-то вероятностью, то место такого некачественного продукта на свалке истории. Но, только не в этой вселенной, в которой правят деньги, и основная задача - продать. А в данном случае - принудительно продать. А уже качество самого продукта - не имеет значения.
Если вы ехали по трассе 200 км в час, вляпались в столб, подушки сработали, но вы сильно покалечились. То вы тоже будете вопить, что производитель авто заявлял о безопасности авто ? Ведь вы же хотите 100% гарантий в любых ситуациях.
Или включите немного мозга и поймёте, что на скорости 200 км в час вас мало что может спасти.
safonovstanislav написав:Может быть вы и живёте в лесу на натуральном производстве и не платите налоги, но практически все жители Украины купили вакцину себе сами своими налогами, оплачивая хотя бы НДС в супермаркетах
РукаЛицо. НДС на покупку вакцин "Вопросов больше не имею"