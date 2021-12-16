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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4666466746684669 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.7 5 139 Мені вже зробили щеплення 55% 77 Не можу за станом здоров'я 1% 2 Не вірю в ефективність вакцин 9% 13 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 4% 6 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 20% 28 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 3 Ще в роздумах 7% 10 Всього голосів : 139 Додано: П'ят 17 гру, 2021 19:17 pesikot написав: safonovstanislav написав: Может быть вы и живёте в лесу на натуральном производстве и не платите налоги, но практически все жители Украины купили вакцину себе сами своими налогами, оплачивая хотя бы НДС в супермаркетах Может быть вы и живёте в лесу на натуральном производстве и не платите налоги, но практически все жители Украины купили вакцину себе сами своими налогами,

РукаЛицо. НДС на покупку вакцин

"Вопросов больше не имею" РукаЛицо. НДС на покупку вакцин"Вопросов больше не имею"

А откуда вы думаете в госудурстве появляются деньги? Вы идёте в супермаркет, покупаете еды на 2000 грн. 1600 грн стоят сами продукты, 400 грн ваших денег после покупки забирается государством в виде НДС. С этих же 400 гривен вам же вакцину и купили.



НДС (с ваших покупок еды, одежды, техники, машин и т.д.) - это основной источник бюджетных денег в Украине. А откуда вы думаете в госудурстве появляются деньги? Вы идёте в супермаркет, покупаете еды на 2000 грн. 1600 грн стоят сами продукты, 400 грн ваших денег после покупки забирается государством в виде НДС. С этих же 400 гривен вам же вакцину и купили.НДС (с ваших покупок еды, одежды, техники, машин и т.д.) - это основной источник бюджетных денег в Украине. safonovstanislav Повідомлень: 3414 З нами з: 10.05.14 Подякував: 346 раз. Подякували: 620 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 гру, 2021 19:24 lapay написав: Для вакцинованих вакцина безкоштовна, для держави теж, якщо врахувати 2,7 млрд доларів, подарованих МВФ на боротьбу з наслідками пандемії. Для вакцинованих вакцина безкоштовна, для держави теж, якщо врахувати 2,7 млрд доларів, подарованих МВФ на боротьбу з наслідками пандемії.

lapay, оскільки Ви написали цей коментар у розділі "Валютний ринок", то не треба перекручувати факти.

Так, Україна отримала від МВФ пропорційно до своєї квоти у ньому понад $2,7 млрд. (SDR1,9 млрд.).

Потім Міністерство фінансів України конвертувало в долари та євро близько SDR1 млрд. для здійснення 29 вересня 2021 року погашення випущених п'ять років тому під гарантії США євробондів на $1 млрд.

За змістом Меморандуму економічної та фінансової політики з МВФ Україна зазначила, що має намір зберегти половину з $2,7 млрд., одержаних у рамках розподілу СПЗ, як буфер проти майбутніх ризиків.

Зараз невикористаний залишок (178 219 820 СПЗ або близько $250 млн.) надійде до Державної казначейської служби України і буде витрачений.

https://ua.interfax.com.ua/news/economic/786349.html



Таким чином, 2,7 млрд. дол. від МВФ не мають жодного відношення до боротьби з наслідками пандемії, бо використовуються для обслуговування зовнішніх боргів і забезпечення стабільності національної валюти. , оскільки Ви написали цей коментар у розділі "Валютний ринок", то не треба перекручувати факти.Так, Україна отримала від МВФ пропорційно до своєї квоти у ньому понад $2,7 млрд. (SDR1,9 млрд.).Потім Міністерство фінансів України конвертувало в долари та євро близько SDR1 млрд.За змістом Меморандуму економічної та фінансової політики з МВФ Україна зазначила, що має намір зберегти половину з $2,7 млрд., одержаних у рамках розподілу СПЗ, якЗараз невикористаний залишок (178 219 820 СПЗ або близько $250 млн.) надійде до Державної казначейської служби України і буде витрачений.Таким чином, 2,7 млрд. дол. від МВФ не мають жодного відношення до боротьби з наслідками пандемії, бо використовуються для обслуговування зовнішніх боргів і забезпечення стабільності національної валюти. Igneus Повідомлень: 1212 З нами з: 29.08.18 Подякував: 816 раз. Подякували: 609 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 гру, 2021 19:29 safonovstanislav написав: pesikot написав: safonovstanislav написав: Может быть вы и живёте в лесу на натуральном производстве и не платите налоги, но практически все жители Украины купили вакцину себе сами своими налогами, оплачивая хотя бы НДС в супермаркетах Может быть вы и живёте в лесу на натуральном производстве и не платите налоги, но практически все жители Украины купили вакцину себе сами своими налогами,

РукаЛицо. НДС на покупку вакцин

"Вопросов больше не имею" РукаЛицо. НДС на покупку вакцин"Вопросов больше не имею"

А откуда вы думаете в госудурстве появляются деньги? Вы идёте в супермаркет, покупаете еды на 2000 грн. 1600 грн стоят сами продукты, 400 грн ваших денег после покупки забирается государством в виде НДС. С этих же 400 гривен вам же вакцину и купили.



НДС (с ваших покупок еды, одежды, техники, машин и т.д.) - это основной источник бюджетных денег в Украине. А откуда вы думаете в госудурстве появляются деньги? Вы идёте в супермаркет, покупаете еды на 2000 грн. 1600 грн стоят сами продукты, 400 грн ваших денег после покупки забирается государством в виде НДС. С этих же 400 гривен вам же вакцину и купили.НДС (с ваших покупок еды, одежды, техники, машин и т.д.) - это основной источник бюджетных денег в Украине.



для того, щоб щось говорити по пдв, то спочатку слід трохи розібратися, що це таке і як він платиться. у приведеному вами приклад, при оплаті на касі пдв становитиме 333,33 грн. ви ж якийсь там підприємець, ніби як? і після цього ще когось чомусь навчати намагаєтеся. для того, щоб щось говорити по пдв, то спочатку слід трохи розібратися, що це таке і як він платиться. у приведеному вами приклад, при оплаті на касі пдв становитиме 333,33 грн. ви ж якийсь там підприємець, ніби як? і після цього ще когось чомусь навчати намагаєтеся. wild.tomcat Повідомлень: 1090 З нами з: 28.10.09 Подякував: 44 раз. Подякували: 248 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 гру, 2021 19:37 safonovstanislav написав: _hunter написав: Не понял логики: исправные тормоза/не лысые шины/ремни/подушки всеравно не спасут от фуры с кирпичами в лобовуху на трассе. Они просто уменьшают вероятность в обычном ДТП. Если сдох, то виноваты не ремни/тормоза/подушки -- просто не повезло.

Отсюда вывод: катаемся на жиге на лысой резине не пристегиваясь -- я правильно посыл понял? Не понял логики: исправные тормоза/не лысые шины/ремни/подушки всеравно не спасут от фуры с кирпичами в лобовуху на трассе. Они просто уменьшают вероятность в обычном ДТП. Если сдох, то виноваты не ремни/тормоза/подушки -- просто не повезло.Отсюда вывод: катаемся на жиге на лысой резине не пристегиваясь -- я правильно посыл понял?

Посыл такой, уменьшение вероятности - это бред сивой кобылы. Если вы уверены в препарате, то гарантируйте его эффективность и компенсируйте своими деньгами ВСЕ случаи, в которых препарат не сработал!



А сейчас ситуация такая - колитесь нашим чудо-средством, принимая все риски на себя, а если заболеете и сдохните, то виноваты не мы, а ваше невезение.



Касательно вашей аналогии, если купленная подушка безопасности в машине не сработала, и кто-то из-за этого покалечился или сдох, то подаётся иск в суд на производителя этих подушек безопасности с требованием компенсации. А подушки безопасности, которые срабатывают только с какой-то вероятностью, никто покупать не будет



Т.е., в случае заражения ковид вакцинированных, ВСЕ затраты на лечение и реабилитацию ДОЛЖНЫ компенсировать производители НЕКАЧЕСТВЕННЫХ вакцин. В случае смерти вакцинированного, производители НЕКАЧЕСТВЕННОЙ вакцины должны выплатить компенсацию родственникам умершего. Если же человек умирает от смерти не связанной с ковидом, то производители вакцин тут не причём, как в вашем случае производители исправных компонентов машины к падению кирпичей сквозь лобовое



Если же производители продукта заявляют, что он работает только с какой-то вероятностью, то место такого некачественного продукта на свалке истории. Но, только не в этой вселенной, в которой правят деньги, и основная задача - продать. А в данном случае - принудительно продать. А уже качество самого продукта - не имеет значения. Посыл такой, уменьшение вероятности - это бред сивой кобылы. Если вы уверены в препарате, то гарантируйте его эффективность и компенсируйте своими деньгами ВСЕ случаи, в которых препарат не сработал!А сейчас ситуация такая - колитесь нашим чудо-средством, принимая все риски на себя, а если заболеете и сдохните, то виноваты не мы, а ваше невезение.Касательно вашей аналогии, если купленная подушка безопасности в машине не сработала, и кто-то из-за этого покалечился или сдох, то подаётся иск в суд на производителя этих подушек безопасности с требованием компенсации. А подушки безопасности, которые срабатывают только с какой-то вероятностью, никто покупать не будетТ.е., в случае заражения ковид вакцинированных, ВСЕ затраты на лечение и реабилитацию ДОЛЖНЫ компенсировать производители НЕКАЧЕСТВЕННЫХ вакцин. В случае смерти вакцинированного, производители НЕКАЧЕСТВЕННОЙ вакцины должны выплатить компенсацию родственникам умершего. Если же человек умирает от смерти не связанной с ковидом, то производители вакцин тут не причём, как в вашем случае производители исправных компонентов машины к падению кирпичей сквозь лобовоеЕсли же производители продукта заявляют, что он работает только с какой-то вероятностью, то место такого некачественного продукта на свалке истории. Но, только не в этой вселенной, в которой правят деньги, и основная задача - продать. А в данном случае - принудительно продать. А уже качество самого продукта - не имеет значения.

1. Простите, но то, что Вы пишете - "это бред сивой кобылы".

И аналогия у Вас корявая.

Подушка безопасности сработала, но Вас это не спасло - или скорость была слишком высокая (вируса хватанули много), или кости у вас слабые оказались (иммунитет слабоват, тяжелая хроника). Виноват производитель подушки? Нет. И никакой суд не поможет. Да и вообще, человеку на том свете будет уже всё равно, понёс ли наказание производитель подушки безопасности.

И ещё - совсем недавно все машины были без подушек безопасности. Да и сейчас ещё есть.

Подушка безопасности (вакцина) не гарантирует выживание и, тем более, отсутствие у вас повреждений. Гарантию даёт только соблюдение ПДД, причём всеми (соц. дистанция, маски - здесь аналогия не полная, это тоже не даёт гарантию. Впрочем, соблюдение ПДД тоже не полностью гарантирует безаварийность).



2. Не хотите - не колитесь, не принимайте риски (покупайте машину без подушек безопасности - зачем переплачивать?). Вероятность болезни и смерти (пострадать в аварии) будет выше, но по-вашему вероятность это бред.



3. Ни одно лекарство не гарантирует выздоровление. Иначе не было бы смертей кроме как от старости. Не принимайте антибиотики, да и вообще лекарства. А вдруг не поможет, а деньги вы уже заплатили. А лекарства нынче дорогие, бывает даже о-о-очень.

Кстати, за вакцину от ковида вы лично , из собственного кармана не платите.

Да, вакцины куплены за налоги (даже не буду доказывать, что по крайней мере часть денег дали МВФ, ЕС). Но эти налоги вы уже заплатили, и этих денег уже лишились. Так что забудьте о них и не вспоминайте.



P.s. А вообще, уже советовал, займитесь собой. Вы слишком нервничаете. 1. Простите, но то, что Вы пишете - "это бред сивой кобылы".И аналогия у Вас корявая.Подушка безопасности сработала, но Вас это не спасло - или скорость была слишком высокая (вируса хватанули много), или кости у вас слабые оказались (иммунитет слабоват, тяжелая хроника). Виноват производитель подушки? Нет. И никакой суд не поможет. Да и вообще, человеку на том свете будет уже всё равно, понёс ли наказание производитель подушки безопасности.И ещё - совсем недавномашины былиподушек безопасности. Да и сейчас ещё есть.Подушка безопасности (вакцина)выживание и, тем более, отсутствие у вас повреждений. Гарантию даёт только соблюдение ПДД, причём(соц. дистанция, маски - здесь аналогия не полная, это тоже не даёт гарантию. Впрочем, соблюдение ПДД тоже не полностью гарантирует безаварийность).2. Не хотите - не колитесь, не принимайте риски (покупайте машину без подушек безопасности - зачем переплачивать?). Вероятность болезни и смерти (пострадать в аварии) будет выше, но по-вашему вероятность это бред.3.выздоровление. Иначе не было бы смертей кроме как от старости. Не принимайте антибиотики, да и вообще лекарства. А вдруг не поможет, а деньги вы уже заплатили. А лекарства нынче дорогие, бывает даже о-о-очень.Кстати, за вакцину от ковида вы, из собственного кармана не платите.Да, вакцины куплены за налоги (даже не буду доказывать, что по крайней мере часть денег дали МВФ, ЕС). Но эти налоги вызаплатили, и этих денеглишились. Так что забудьте о них и не вспоминайте.P.s. А вообще, уже советовал, займитесь собой. Вы слишком нервничаете. ЛАД 2 Повідомлень: 21089 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4996 раз. Подякували: 4649 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 гру, 2021 19:47 lapay написав: safonovstanislav написав: Касательно вашей аналогии, если купленная подушка безопасности в машине не сработала, и кто-то из-за этого покалечился или сдох, то подаётся иск в суд на производителя этих подушек безопасности с требованием компенсации. А подушки безопасности, которые срабатывают только с какой-то вероятностью, никто покупать не будет Касательно вашей аналогии, если купленная подушка безопасности в машине не сработала, и кто-то из-за этого покалечился или сдох, то подаётся иск в суд на производителя этих подушек безопасности с требованием компенсации. А подушки безопасности, которые срабатывают только с какой-то вероятностью, никто покупать не будет

Ймовірність не спрацювання подушки безпеки на порядки менше за не спрацювання ліків чи вакцин. Не подобається вакцина - робіть ПЛР-тести кожні два-три дні. Державі локдауни теж набридли, вона хоч щось робить, на відміну від антиваксів. Ймовірність не спрацювання подушки безпеки на порядки менше за не спрацювання ліків чи вакцин. Не подобається вакцина - робіть ПЛР-тести кожні два-три дні. Державі локдауни теж набридли,, на відміну від антиваксів.

"что-то" не надо, надо не навредить



И еще:

Відповідно до статті 3 Конституції України - людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави.

Государство беспокоится о человеке, а не наоборот "что-то" не надо,И еще:Государство беспокоится о человеке, а не наоборот Ромасик

Повідомлень: 3624 З нами з: 30.03.15 Подякував: 856 раз. Подякували: 458 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 гру, 2021 19:55 Re: Эпидемия коронавируса в мире wild.tomcat написав: приведеному вами приклад, при оплаті на касі пдв становитиме 333,33 грн приведеному вами приклад, при оплаті на касі пдв становитиме 333,33 грн

І то не означає, що саме ця сума з його кишені йде в податки.

Якийсь трошки того цей Станіслав. І то не означає, що саме ця сума з його кишені йде в податки.Якийсь трошки того цей Станіслав. Hotab

Повідомлень: 6145 З нами з: 15.02.09 Подякував: 368 раз. Подякували: 1566 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 гру, 2021 20:03 Re: Эпидемия коронавируса в мире Igneus написав: Таким чином, 2,7 млрд. дол. від МВФ не мають жодного відношення до боротьби з наслідками пандемії, бо використовуються для обслуговування зовнішніх боргів і забезпечення стабільності національної валюти. Таким чином, 2,7 млрд. дол. від МВФ не мають жодного відношення до боротьби з наслідками пандемії, бо використовуються для обслуговування зовнішніх боргів і забезпечення стабільності національної валюти.

Виплати на обслуговування боргів, як і на боротьбу з пандемією, йдуть з бюджета, без подарунку заплатити б з податків. Так що немає різниці - куди контректно, головне що даром і в бюджет.

safonovstanislav написав: Украина ежегодно вносит в МВФ членский взнос $2 813 500 000 (2 011 800 000 sdr) Украина ежегодно вносит в МВФ членский взнос $2 813 500 000 (2 011 800 000 sdr)

Маячня. Україна повертає кредити, а не платить взнески. Одноразовий вступний внесок України в МВФ десь 500 млн. доларів в валюті і десь еквівалент 1,5 млрд доларів в гривні по різних курсах, бо квоти кілька разів збільшувались.

Ромасик написав: Государство беспокоится о человеке, а не наоборот Государство беспокоится о человеке, а не наоборот

От воно і турбується, захищаючи людей від смерті і важких наслідків ковіда вакцинаціей. Не подобається - є суд і юристи-антивакси. Виплати на обслуговування боргів, як і на боротьбу з пандемією, йдуть з бюджета, без подарунку заплатити б з податків. Так що немає різниці - куди контректно, головне що даром і в бюджет.Маячня. Україна повертає кредити, а не платить взнески. Одноразовий вступний внесок України в МВФ десь 500 млн. доларів в валюті і десь еквівалент 1,5 млрд доларів в гривні по різних курсах, бо квоти кілька разів збільшувались.От воно і турбується, захищаючи людей від смерті і важких наслідків ковіда вакцинаціей. Не подобається - є суд і юристи-антивакси. lapay Повідомлень: 12451 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1192 раз. Подякували: 1417 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4666466746684669 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7899 15685553

ЛОБ П'ят 17 гру, 2021 11:24