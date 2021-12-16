safonovstanislav написав:Может быть вы и живёте в лесу на натуральном производстве и не платите налоги, но практически все жители Украины купили вакцину себе сами своими налогами, оплачивая хотя бы НДС в супермаркетах
РукаЛицо. НДС на покупку вакцин "Вопросов больше не имею"
А откуда вы думаете в госудурстве появляются деньги? Вы идёте в супермаркет, покупаете еды на 2000 грн. 1600 грн стоят сами продукты, 400 грн ваших денег после покупки забирается государством в виде НДС. С этих же 400 гривен вам же вакцину и купили.
НДС (с ваших покупок еды, одежды, техники, машин и т.д.) - это основной источник бюджетных денег в Украине.
lapay написав:Для вакцинованих вакцина безкоштовна, для держави теж, якщо врахувати 2,7 млрд доларів, подарованих МВФ на боротьбу з наслідками пандемії.
lapay, оскільки Ви написали цей коментар у розділі "Валютний ринок", то не треба перекручувати факти. Так, Україна отримала від МВФ пропорційно до своєї квоти у ньому понад $2,7 млрд. (SDR1,9 млрд.). Потім Міністерство фінансів України конвертувало в долари та євро близько SDR1 млрд. для здійснення 29 вересня 2021 року погашення випущених п'ять років тому під гарантії США євробондів на $1 млрд. За змістом Меморандуму економічної та фінансової політики з МВФ Україна зазначила, що має намір зберегти половину з $2,7 млрд., одержаних у рамках розподілу СПЗ, як буфер проти майбутніх ризиків. Зараз невикористаний залишок (178 219 820 СПЗ або близько $250 млн.) надійде до Державної казначейської служби України і буде витрачений. https://ua.interfax.com.ua/news/economic/786349.html
Таким чином, 2,7 млрд. дол. від МВФ не мають жодного відношення до боротьби з наслідками пандемії, бо використовуються для обслуговування зовнішніх боргів і забезпечення стабільності національної валюти.
safonovstanislav написав:Может быть вы и живёте в лесу на натуральном производстве и не платите налоги, но практически все жители Украины купили вакцину себе сами своими налогами, оплачивая хотя бы НДС в супермаркетах
РукаЛицо. НДС на покупку вакцин "Вопросов больше не имею"
А откуда вы думаете в госудурстве появляются деньги? Вы идёте в супермаркет, покупаете еды на 2000 грн. 1600 грн стоят сами продукты, 400 грн ваших денег после покупки забирается государством в виде НДС. С этих же 400 гривен вам же вакцину и купили.
НДС (с ваших покупок еды, одежды, техники, машин и т.д.) - это основной источник бюджетных денег в Украине.
для того, щоб щось говорити по пдв, то спочатку слід трохи розібратися, що це таке і як він платиться. у приведеному вами приклад, при оплаті на касі пдв становитиме 333,33 грн. ви ж якийсь там підприємець, ніби як? і після цього ще когось чомусь навчати намагаєтеся.
_hunter написав:Не понял логики: исправные тормоза/не лысые шины/ремни/подушки всеравно не спасут от фуры с кирпичами в лобовуху на трассе. Они просто уменьшают вероятность в обычном ДТП. Если сдох, то виноваты не ремни/тормоза/подушки -- просто не повезло. Отсюда вывод: катаемся на жиге на лысой резине не пристегиваясь -- я правильно посыл понял?
Посыл такой, уменьшение вероятности - это бред сивой кобылы. Если вы уверены в препарате, то гарантируйте его эффективность и компенсируйте своими деньгами ВСЕ случаи, в которых препарат не сработал!
А сейчас ситуация такая - колитесь нашим чудо-средством, принимая все риски на себя, а если заболеете и сдохните, то виноваты не мы, а ваше невезение.
Касательно вашей аналогии, если купленная подушка безопасности в машине не сработала, и кто-то из-за этого покалечился или сдох, то подаётся иск в суд на производителя этих подушек безопасности с требованием компенсации. А подушки безопасности, которые срабатывают только с какой-то вероятностью, никто покупать не будет
Т.е., в случае заражения ковид вакцинированных, ВСЕ затраты на лечение и реабилитацию ДОЛЖНЫ компенсировать производители НЕКАЧЕСТВЕННЫХ вакцин. В случае смерти вакцинированного, производители НЕКАЧЕСТВЕННОЙ вакцины должны выплатить компенсацию родственникам умершего. Если же человек умирает от смерти не связанной с ковидом, то производители вакцин тут не причём, как в вашем случае производители исправных компонентов машины к падению кирпичей сквозь лобовое
Если же производители продукта заявляют, что он работает только с какой-то вероятностью, то место такого некачественного продукта на свалке истории. Но, только не в этой вселенной, в которой правят деньги, и основная задача - продать. А в данном случае - принудительно продать. А уже качество самого продукта - не имеет значения.
1. Простите, но то, что Вы пишете - "это бред сивой кобылы". И аналогия у Вас корявая. Подушка безопасности сработала, но Вас это не спасло - или скорость была слишком высокая (вируса хватанули много), или кости у вас слабые оказались (иммунитет слабоват, тяжелая хроника). Виноват производитель подушки? Нет. И никакой суд не поможет. Да и вообще, человеку на том свете будет уже всё равно, понёс ли наказание производитель подушки безопасности. И ещё - совсем недавно все машины были без подушек безопасности. Да и сейчас ещё есть. Подушка безопасности (вакцина) не гарантирует выживание и, тем более, отсутствие у вас повреждений. Гарантию даёт только соблюдение ПДД, причём всеми (соц. дистанция, маски - здесь аналогия не полная, это тоже не даёт гарантию. Впрочем, соблюдение ПДД тоже не полностью гарантирует безаварийность).
2. Не хотите - не колитесь, не принимайте риски (покупайте машину без подушек безопасности - зачем переплачивать?). Вероятность болезни и смерти (пострадать в аварии) будет выше, но по-вашему вероятность это бред.
3. Ни одно лекарство не гарантирует выздоровление. Иначе не было бы смертей кроме как от старости. Не принимайте антибиотики, да и вообще лекарства. А вдруг не поможет, а деньги вы уже заплатили. А лекарства нынче дорогие, бывает даже о-о-очень. Кстати, за вакцину от ковида вы лично, из собственного кармана не платите. Да, вакцины куплены за налоги (даже не буду доказывать, что по крайней мере часть денег дали МВФ, ЕС). Но эти налоги вы уже заплатили, и этих денег уже лишились. Так что забудьте о них и не вспоминайте.
P.s. А вообще, уже советовал, займитесь собой. Вы слишком нервничаете.
safonovstanislav написав:Касательно вашей аналогии, если купленная подушка безопасности в машине не сработала, и кто-то из-за этого покалечился или сдох, то подаётся иск в суд на производителя этих подушек безопасности с требованием компенсации. А подушки безопасности, которые срабатывают только с какой-то вероятностью, никто покупать не будет
Ймовірність не спрацювання подушки безпеки на порядки менше за не спрацювання ліків чи вакцин. Не подобається вакцина - робіть ПЛР-тести кожні два-три дні. Державі локдауни теж набридли, вона хоч щось робить, на відміну від антиваксів.
Відповідно до статті 3 Конституції України - людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави.
Igneus написав:Таким чином, 2,7 млрд. дол. від МВФ не мають жодного відношення до боротьби з наслідками пандемії, бо використовуються для обслуговування зовнішніх боргів і забезпечення стабільності національної валюти.
Виплати на обслуговування боргів, як і на боротьбу з пандемією, йдуть з бюджета, без подарунку заплатити б з податків. Так що немає різниці - куди контректно, головне що даром і в бюджет.
safonovstanislav написав:Украина ежегодно вносит в МВФ членский взнос $2 813 500 000 (2 011 800 000 sdr)
Маячня. Україна повертає кредити, а не платить взнески. Одноразовий вступний внесок України в МВФ десь 500 млн. доларів в валюті і десь еквівалент 1,5 млрд доларів в гривні по різних курсах, бо квоти кілька разів збільшувались.
Ромасик написав:Государство беспокоится о человеке, а не наоборот
От воно і турбується, захищаючи людей від смерті і важких наслідків ковіда вакцинаціей. Не подобається - є суд і юристи-антивакси.