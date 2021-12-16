Додано: П'ят 17 гру, 2021 19:37

safonovstanislav написав: _hunter написав: Не понял логики: исправные тормоза/не лысые шины/ремни/подушки всеравно не спасут от фуры с кирпичами в лобовуху на трассе. Они просто уменьшают вероятность в обычном ДТП. Если сдох, то виноваты не ремни/тормоза/подушки -- просто не повезло.

Отсюда вывод: катаемся на жиге на лысой резине не пристегиваясь -- я правильно посыл понял? Не понял логики: исправные тормоза/не лысые шины/ремни/подушки всеравно не спасут от фуры с кирпичами в лобовуху на трассе. Они просто уменьшают вероятность в обычном ДТП. Если сдох, то виноваты не ремни/тормоза/подушки -- просто не повезло.Отсюда вывод: катаемся на жиге на лысой резине не пристегиваясь -- я правильно посыл понял?

Посыл такой, уменьшение вероятности - это бред сивой кобылы. Если вы уверены в препарате, то гарантируйте его эффективность и компенсируйте своими деньгами ВСЕ случаи, в которых препарат не сработал!



А сейчас ситуация такая - колитесь нашим чудо-средством, принимая все риски на себя, а если заболеете и сдохните, то виноваты не мы, а ваше невезение.



Касательно вашей аналогии, если купленная подушка безопасности в машине не сработала, и кто-то из-за этого покалечился или сдох, то подаётся иск в суд на производителя этих подушек безопасности с требованием компенсации. А подушки безопасности, которые срабатывают только с какой-то вероятностью, никто покупать не будет



Т.е., в случае заражения ковид вакцинированных, ВСЕ затраты на лечение и реабилитацию ДОЛЖНЫ компенсировать производители НЕКАЧЕСТВЕННЫХ вакцин. В случае смерти вакцинированного, производители НЕКАЧЕСТВЕННОЙ вакцины должны выплатить компенсацию родственникам умершего. Если же человек умирает от смерти не связанной с ковидом, то производители вакцин тут не причём, как в вашем случае производители исправных компонентов машины к падению кирпичей сквозь лобовое



Если же производители продукта заявляют, что он работает только с какой-то вероятностью, то место такого некачественного продукта на свалке истории. Но, только не в этой вселенной, в которой правят деньги, и основная задача - продать. А в данном случае - принудительно продать. А уже качество самого продукта - не имеет значения. Посыл такой, уменьшение вероятности - это бред сивой кобылы. Если вы уверены в препарате, то гарантируйте его эффективность и компенсируйте своими деньгами ВСЕ случаи, в которых препарат не сработал!А сейчас ситуация такая - колитесь нашим чудо-средством, принимая все риски на себя, а если заболеете и сдохните, то виноваты не мы, а ваше невезение.Касательно вашей аналогии, если купленная подушка безопасности в машине не сработала, и кто-то из-за этого покалечился или сдох, то подаётся иск в суд на производителя этих подушек безопасности с требованием компенсации. А подушки безопасности, которые срабатывают только с какой-то вероятностью, никто покупать не будетТ.е., в случае заражения ковид вакцинированных, ВСЕ затраты на лечение и реабилитацию ДОЛЖНЫ компенсировать производители НЕКАЧЕСТВЕННЫХ вакцин. В случае смерти вакцинированного, производители НЕКАЧЕСТВЕННОЙ вакцины должны выплатить компенсацию родственникам умершего. Если же человек умирает от смерти не связанной с ковидом, то производители вакцин тут не причём, как в вашем случае производители исправных компонентов машины к падению кирпичей сквозь лобовоеЕсли же производители продукта заявляют, что он работает только с какой-то вероятностью, то место такого некачественного продукта на свалке истории. Но, только не в этой вселенной, в которой правят деньги, и основная задача - продать. А в данном случае - принудительно продать. А уже качество самого продукта - не имеет значения.

все

без

не гарантирует

всеми

Ни одно лекарство не гарантирует

лично

уже

уже

1. Простите, но то, что Вы пишете - "это бред сивой кобылы".И аналогия у Вас корявая.Подушка безопасности сработала, но Вас это не спасло - или скорость была слишком высокая (вируса хватанули много), или кости у вас слабые оказались (иммунитет слабоват, тяжелая хроника). Виноват производитель подушки? Нет. И никакой суд не поможет. Да и вообще, человеку на том свете будет уже всё равно, понёс ли наказание производитель подушки безопасности.И ещё - совсем недавномашины былиподушек безопасности. Да и сейчас ещё есть.Подушка безопасности (вакцина)выживание и, тем более, отсутствие у вас повреждений. Гарантию даёт только соблюдение ПДД, причём(соц. дистанция, маски - здесь аналогия не полная, это тоже не даёт гарантию. Впрочем, соблюдение ПДД тоже не полностью гарантирует безаварийность).2. Не хотите - не колитесь, не принимайте риски (покупайте машину без подушек безопасности - зачем переплачивать?). Вероятность болезни и смерти (пострадать в аварии) будет выше, но по-вашему вероятность это бред.3.выздоровление. Иначе не было бы смертей кроме как от старости. Не принимайте антибиотики, да и вообще лекарства. А вдруг не поможет, а деньги вы уже заплатили. А лекарства нынче дорогие, бывает даже о-о-очень.Кстати, за вакцину от ковида вы, из собственного кармана не платите.Да, вакцины куплены за налоги (даже не буду доказывать, что по крайней мере часть денег дали МВФ, ЕС). Но эти налоги вызаплатили, и этих денеглишились. Так что забудьте о них и не вспоминайте.P.s. А вообще, уже советовал, займитесь собой. Вы слишком нервничаете.