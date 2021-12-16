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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4667466846694670

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.7 5 139
Мені вже зробили щеплення
55%
77
Не можу за станом здоров'я
1%
2
Не вірю в ефективність вакцин
9%
13
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
6
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
20%
28
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
3
Ще в роздумах
7%
10
Всього голосів : 139
Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 20:28

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Получил ковидную 1000, если кому интересно и даже чуть чуть потратил.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 20:31

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:В Іспанії

Скільки кому заплатили і за що?
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 20:42

https://www.rosbalt.ru/moscow/2021/12/14/1935597.html
— Мифы о вакцинации не меняются с XVI–XVII веков. Антипрививочники считают себя новаторами, хотя на самом деле они повторяют за своими далекими предками. С тех пор особо ничего не меняется, разве что основные идеи немного были скорректированы под воздействием технологий. Главная мысль антивакцинаторов: нечто чужеродное добавляется в наш организм, и из-за этого произойдет что-то плохое.

Когда Эдвард Дженнер прививал коровью оспу, чтобы защитить от натуральной оспы, многие люди считали, что на месте укола вырастут хвост, рога или прям целая корова. Сейчас существует мнение, что вакцина встроится в гены, что-то там трансформирует или ослабит иммунитет. Появилась идея с «чипированием». Теперь вместо коровьих рогов «вырастает чип».

Но глобально ничего не изменилось. Все доводы антипрививочников известны много столетий. Кажется, ничего с этим не сделаешь. Определенная часть людей просто склонна к конспирологии.

А вообще довольно простенькая и толковая беседа, человек рисует довольно реальные перспективы.

Ну и до кучи - https://www.rosbalt.ru/moscow/2021/12/14/1935672.html - о круглом столе на "Росбалте".
Еще одна драматическая черта эпидемии в РФ — у женщин продолжительность жизни упадет сильнее, чем у мужчин. Чего раньше не было никогда: все хорошо знают о мужской преждевременной смертности, в частности — от вредных привычек. Во время ковида у женщин смертность резко подскочила, начиная с 40 лет, тогда как у мужчин — только с 60. Как отметил Ракша, тому есть две возможные причины: женщины чаще работают в «контактирующих профессиях», таких как медицина и торговля, а также «более антипрививочно настроены».
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 20:59

  vitaliian написав:Получил ковидную 1000, если кому интересно и даже чуть чуть потратил.

в мене овнодія на одному телефоні висне при установці, на другому крешиться при запуску. Зроблено рукожопами з овноцифри.

Чому не зробити нормальну веб версію а не овнододатки і овнопортал.

І не кажіть що це все задурно.

Все це за бюджетні кошти, тобто за наші податки.

Ще раз доказано, що все що робить держава робить на овно.
flyman
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П'ят 17 гру, 2021 20:27
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