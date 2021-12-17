Додано: П'ят 17 гру, 2021 20:42

— Мифы о вакцинации не меняются с XVI–XVII веков. Антипрививочники считают себя новаторами, хотя на самом деле они повторяют за своими далекими предками. С тех пор особо ничего не меняется, разве что основные идеи немного были скорректированы под воздействием технологий. Главная мысль антивакцинаторов: нечто чужеродное добавляется в наш организм, и из-за этого произойдет что-то плохое.



Когда Эдвард Дженнер прививал коровью оспу, чтобы защитить от натуральной оспы, многие люди считали, что на месте укола вырастут хвост, рога или прям целая корова. Сейчас существует мнение, что вакцина встроится в гены, что-то там трансформирует или ослабит иммунитет. Появилась идея с «чипированием». Теперь вместо коровьих рогов «вырастает чип».



Но глобально ничего не изменилось. Все доводы антипрививочников известны много столетий. Кажется, ничего с этим не сделаешь. Определенная часть людей просто склонна к конспирологии.

Еще одна драматическая черта эпидемии в РФ — у женщин продолжительность жизни упадет сильнее, чем у мужчин. Чего раньше не было никогда: все хорошо знают о мужской преждевременной смертности, в частности — от вредных привычек. Во время ковида у женщин смертность резко подскочила, начиная с 40 лет, тогда как у мужчин — только с 60. Как отметил Ракша, тому есть две возможные причины: женщины чаще работают в «контактирующих профессиях», таких как медицина и торговля, а также «более антипрививочно настроены».

А вообще довольно простенькая и толковая беседа, человек рисует довольно реальные перспективы.Ну и до кучи -- о круглом столе на "Росбалте".