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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4668466946704671>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.7 5 139
Мені вже зробили щеплення
55%
77
Не можу за станом здоров'я
1%
2
Не вірю в ефективність вакцин
9%
13
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
6
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
20%
28
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
3
Ще в роздумах
7%
10
Всього голосів : 139
Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 20:31

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:В Іспанії

Скільки кому заплатили і за що?
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 20:42

https://www.rosbalt.ru/moscow/2021/12/14/1935597.html
— Мифы о вакцинации не меняются с XVI–XVII веков. Антипрививочники считают себя новаторами, хотя на самом деле они повторяют за своими далекими предками. С тех пор особо ничего не меняется, разве что основные идеи немного были скорректированы под воздействием технологий. Главная мысль антивакцинаторов: нечто чужеродное добавляется в наш организм, и из-за этого произойдет что-то плохое.

Когда Эдвард Дженнер прививал коровью оспу, чтобы защитить от натуральной оспы, многие люди считали, что на месте укола вырастут хвост, рога или прям целая корова. Сейчас существует мнение, что вакцина встроится в гены, что-то там трансформирует или ослабит иммунитет. Появилась идея с «чипированием». Теперь вместо коровьих рогов «вырастает чип».

Но глобально ничего не изменилось. Все доводы антипрививочников известны много столетий. Кажется, ничего с этим не сделаешь. Определенная часть людей просто склонна к конспирологии.

А вообще довольно простенькая и толковая беседа, человек рисует довольно реальные перспективы.

Ну и до кучи - https://www.rosbalt.ru/moscow/2021/12/14/1935672.html - о круглом столе на "Росбалте".
Еще одна драматическая черта эпидемии в РФ — у женщин продолжительность жизни упадет сильнее, чем у мужчин. Чего раньше не было никогда: все хорошо знают о мужской преждевременной смертности, в частности — от вредных привычек. Во время ковида у женщин смертность резко подскочила, начиная с 40 лет, тогда как у мужчин — только с 60. Как отметил Ракша, тому есть две возможные причины: женщины чаще работают в «контактирующих профессиях», таких как медицина и торговля, а также «более антипрививочно настроены».
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 22:07

  vitaliian написав:
  flyman написав:
  vitaliian написав:Получил ковидную 1000, если кому интересно и даже чуть чуть потратил.

в мене овнодія на одному телефоні висне при установці, на другому крешиться при запуску. Зроблено рукожопами з овноцифри.

Чому не зробити нормальну веб версію а не овнододатки і овнопортал.

І не кажіть що це все задурно.

Все це за бюджетні кошти, тобто за наші податки.

Ще раз доказано, що все що робить держава робить на овно.

Может купите смарт на андроид 10 ? У меня ничего не виснет. и вообще система летает как самолёт на 4/64 и батарею не так жрет как старые андроиды, 8 часов в интернете на 3000 мач легко. До этого у меня 8 часов активного интернета только айфоны выдерживали.

Зображення

Михаил Кухар-Получение 1,000 грн за вакцинацию вообще-то является государственной соцпомощью и ОБЯЗЫВАЕТ Вас продекларировать все свои доходы за 2021 год. Поскольку имеют право НЕ сдавать декларацию только граждане, имеющие ОДИН источник постоянного дохода, например свою зарплату на предприятии, где вы работаете.
В таком случае Ваш работодатель является вашим налоговым агентом и платит за Вас налоги.
А у Вас теперь появился ЕЩЕ ОДИН источник дохода...
edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 22:19

  vitaliian написав:Получил ковидную 1000, если кому интересно и даже чуть чуть потратил.


Ни в чем себе не отказывайте! И конечно, мы с нетерпением ждем от вас эссе на тему "Как я потратил ковидную 1000" :D

П.С. В Южно-Африканской Республике за последние две недели существенно уменьшилось число госпитализаций заболевших новым вариантом коронавируса "Омикрон". Об этом 17 декабря сообщает Bloomberg, ссылаясь на заявление главы министерства здравоохранения ЮАР Джо Фаахла.
За две недели госпитализация понадобилась лишь 1,7% жителям страны, которые заболели коронавирусом. Во время предыдущей волны, когда доминировал штамм коронавируса "Дельта", за две недели были госпитализированы 19% заболевших.
https://gordonua.com/news/worldnews/ver ... 86861.html
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 22:21

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  edvardd написав:А у Вас теперь появился ЕЩЕ ОДИН источник дохода...

Податкова його бачить і без декларації. Навіть якщо офіційно можна не платити податки, наприклад, здаючі сільхозпродукцію з присадібної ділянки, то податкова все одно рахує дохід і може, наприклад, не видати субсидію.
Декларувати має сенс, коли є великі видатки без відповідних офіційних доходів.
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 22:31

По данным МОЗ, уже 46,1% взрослого населения Украины получили как минимум одну прививку против COVID-19. Полный курс вакцинации прошли 41,3%. ВОЗ рекомендовал, чтобы показатель привитых людей в мире до конца года составлял 40%.
Вчера (16 декабря) в Украине первую дозу вакцины получили 43 939 человек, полностью иммунизированы 89 038 человек, еще 14 человек получили дополнительную дозу.
На третью прививку прям ажиотаж.

ПС. Мне не повезло - нет билетов на интерсити из Киева аж до нового года :shock: Видимо, заробитчане и студенты возвращаются домой на праздники. Теперь придется выбирать между ночным поездом и самолетом.
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 22:32

  fler написав:В Южно-Африканской Республике за последние две недели существенно уменьшилось число госпитализаций заболевших новым вариантом коронавируса "Омикрон".


Scientists have cautioned that other nations may have a different experience to South Africa as the country’s population is young compared with developed nations. Between 70% and 80% of citizens may also have had a prior Covid-19 infection, according to antibody surveys, meaning they could have some level of protection.


Гордон почему-то забыл эту часть статьи перевести
IgA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 22:52

  IgA написав:
  fler написав:В Южно-Африканской Республике за последние две недели существенно уменьшилось число госпитализаций заболевших новым вариантом коронавируса "Омикрон".


Scientists have cautioned that other nations may have a different experience to South Africa as the country’s population is young compared with developed nations. Between 70% and 80% of citizens may also have had a prior Covid-19 infection, according to antibody surveys, meaning they could have some level of protection.


Гордон почему-то забыл эту часть статьи перевести


Вы тоже не потрудились, ну да ладно, разберемся и так. Этот ваш абзац позволяет сделать вывод о том, что в ЮАР переболели 70-80% народу и что это дало им какой-то уровень защиты. То есть сейчас их защищает от Омикрона природный иммунитет и они болеют легче, чем при Дельте. Ок.
Посмотрим на Британию, где 70-80% вакцинировались, правда? Это ведь дало им какой-то уровень защиты, правда? Они болеют легче, чем при Дельте? Нет? :shock:
В ЮАР за сутки новых заболевших 20 тысяч, а в Британии 200 тысяч.. :shock:
Значит природный иммунитет в Африке сильнее, чем вакцина в Британии? Неужели? :twisted:
Конечно, то все из-за старости, расскажите нам...
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 23:29

  lapay написав: Не подобається - є суд і юристи-антивакси.

О, хорошо, что напомнили. Цикл видосиков о турботе от Ростислава Кравца. Наслаждайтесь:

https://youtu.be/ukknvX73r4M
https://youtu.be/mEoDe4HKz-0
https://youtu.be/Gi34BygnqNo
https://youtu.be/j9-xThHbZ80
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 23:39

  fler написав:Значит природный иммунитет в Африке сильнее, чем вакцина в Британии? Неужели?


конечно лучше -
More than 90% of hospital deaths were among the unvaccinated or partially vaccinated, News24 reported, citing Waasila Jassat, a researcher with the NICD.


Вы правда на полном серьезе пытаетесь сказать что подход к подсчету новых случаев в ЮАР и Британии один и тот же? То что в ЮАР сейчас лето никакой ролине играет? Только таблицы, только хардкор? Хотя даже с 200 тыс новых случаев в Британии за сутки Вы все же погорячились
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