_hunter написав:Не понял логики: исправные тормоза/не лысые шины/ремни/подушки всеравно не спасут от фуры с кирпичами в лобовуху на трассе. Они просто уменьшают вероятность в обычном ДТП. Если сдох, то виноваты не ремни/тормоза/подушки -- просто не повезло. Отсюда вывод: катаемся на жиге на лысой резине не пристегиваясь -- я правильно посыл понял?
Посыл такой, уменьшение вероятности - это бред сивой кобылы. Если вы уверены в препарате, то гарантируйте его эффективность и компенсируйте своими деньгами ВСЕ случаи, в которых препарат не сработал! ...
Кто сказал? -- диванный аналитег safonovstanislav? Я напомню, на всякий случай: _ни один_ производитель не декларировал эффективность в 100%. Что это значит -- диванному иксперду объяснять нужно?..
safonovstanislav написав:... Касательно вашей аналогии, если купленная подушка безопасности в машине не сработала, и кто-то из-за этого покалечился или сдох, то подаётся иск в суд на производителя этих подушек безопасности с требованием компенсации. А подушки безопасности, которые срабатывают только с какой-то вероятностью, никто покупать не будет ...
Это _вообще_ не так работает -- ну или опровергающую судебную практику в студию! Я на про фуру кирпичей напомню: _ни один_ автобренд выживаемость в таком случае не гарантирует. И _все_ автобренды останавливают свою гарантию на скоростях 50+50 (если не ошибаюсь).
safonovstanislav написав:Касательно вашей аналогии, если купленная подушка безопасности в машине не сработала, и кто-то из-за этого покалечился или сдох, то подаётся иск в суд на производителя этих подушек безопасности с требованием компенсации. А подушки безопасности, которые срабатывают только с какой-то вероятностью, никто покупать не будет
Ймовірність не спрацювання подушки безпеки на порядки менше за не спрацювання ліків чи вакцин. Не подобається вакцина - робіть ПЛР-тести кожні два-три дні. Державі локдауни теж набридли, вона хоч щось робить, на відміну від антиваксів.
Насколько часто вы покупаете продукты, которые будут работать только непродолжительное время, ещё и только с какой-то вероятностью, без каких-либо гарантий со стороны производителя? Не нравится, что вам за ваши деньги продали 2 нерабочих телевизора? Купите бустерный телевизор, может быть он проработает заявленные пол года. А если не хотете вообще покупать продукцию работающую не долго и только с какой-то вероятностью, по заявлению самих же производителей, делайте каждые 2-3 дня тест В любом случае денюжку с вас поимеют, или с принудительной продажи или с периодических тестов.
Я вам, похоже, страшную тайну открою, но _все_ товары, доступные пэрэсичному работают с какой-то долей вероятности. И если, вдруг, они окажутся нерабочими -- производитель согласен вам выдать бустер -- "замена по гарантии".
_hunter написав:Я вам, похоже, страшную тайну открою, но _все_ товары, доступные пэрэсичному работают с какой-то долей вероятности. И если, вдруг, они окажутся нерабочими -- производитель согласен вам выдать бустер -- "замена по гарантии".
да ладно, гарантія на вакцину, квартал 95 % якщо не спрацювала вколем бустер гагага
_hunter написав:Я вам, похоже, страшную тайну открою, но _все_ товары, доступные пэрэсичному работают с какой-то долей вероятности. И если, вдруг, они окажутся нерабочими -- производитель согласен вам выдать бустер -- "замена по гарантии".
да ладно, гарантія на вакцину, квартал 95 % якщо не спрацювала вколем бустер гагага