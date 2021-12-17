RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4668466946704671

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.7 5 139
Мені вже зробили щеплення
55%
77
Не можу за станом здоров'я
1%
2
Не вірю в ефективність вакцин
9%
13
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
6
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
20%
28
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
3
Ще в роздумах
7%
10
Всього голосів : 139
Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 23:51

  safonovstanislav написав:
  _hunter написав:Не понял логики: исправные тормоза/не лысые шины/ремни/подушки всеравно не спасут от фуры с кирпичами в лобовуху на трассе. Они просто уменьшают вероятность в обычном ДТП. Если сдох, то виноваты не ремни/тормоза/подушки -- просто не повезло.
Отсюда вывод: катаемся на жиге на лысой резине не пристегиваясь -- я правильно посыл понял?

Посыл такой, уменьшение вероятности - это бред сивой кобылы. Если вы уверены в препарате, то гарантируйте его эффективность и компенсируйте своими деньгами ВСЕ случаи, в которых препарат не сработал!
...

Кто сказал? -- диванный аналитег safonovstanislav? :lol:
Я напомню, на всякий случай: _ни один_ производитель не декларировал эффективность в 100%. Что это значит -- диванному иксперду объяснять нужно?..
_hunter
 
Повідомлень: 5759
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 406 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 23:53

  safonovstanislav написав:...
Касательно вашей аналогии, если купленная подушка безопасности в машине не сработала, и кто-то из-за этого покалечился или сдох, то подаётся иск в суд на производителя этих подушек безопасности с требованием компенсации. А подушки безопасности, которые срабатывают только с какой-то вероятностью, никто покупать не будет
...

Это _вообще_ не так работает -- ну или опровергающую судебную практику в студию!
Я на про фуру кирпичей напомню: _ни один_ автобренд выживаемость в таком случае не гарантирует. И _все_ автобренды останавливают свою гарантию на скоростях 50+50 (если не ошибаюсь).
_hunter
 
Повідомлень: 5759
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 406 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 23:56

  safonovstanislav написав:
  lapay написав:
  safonovstanislav написав:Касательно вашей аналогии, если купленная подушка безопасности в машине не сработала, и кто-то из-за этого покалечился или сдох, то подаётся иск в суд на производителя этих подушек безопасности с требованием компенсации. А подушки безопасности, которые срабатывают только с какой-то вероятностью, никто покупать не будет

Ймовірність не спрацювання подушки безпеки на порядки менше за не спрацювання ліків чи вакцин. Не подобається вакцина - робіть ПЛР-тести кожні два-три дні. Державі локдауни теж набридли, вона хоч щось робить, на відміну від антиваксів.

Насколько часто вы покупаете продукты, которые будут работать только непродолжительное время, ещё и только с какой-то вероятностью, без каких-либо гарантий со стороны производителя?
Не нравится, что вам за ваши деньги продали 2 нерабочих телевизора? Купите бустерный телевизор, может быть он проработает заявленные пол года.
А если не хотете вообще покупать продукцию работающую не долго и только с какой-то вероятностью, по заявлению самих же производителей, делайте каждые 2-3 дня тест
В любом случае денюжку с вас поимеют, или с принудительной продажи или с периодических тестов.

Я вам, похоже, страшную тайну открою, но _все_ товары, доступные пэрэсичному работают с какой-то долей вероятности. И если, вдруг, они окажутся нерабочими -- производитель согласен вам выдать бустер -- "замена по гарантии". :lol:
_hunter
 
Повідомлень: 5759
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 406 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 23:56

Re: Эпидемия коронавируса в мире

поки вам ссуть в уші про страшний ковід і лікують його експерементальною жижою,
решта медицини в ауті
надлишкові ковідні - тому що боремся з ковідом, а на все решту начхати.

відволікаючий меневр, привернути увагу буфанадою, щоб під підкриттям зробити щось інше,
Д - Думайте
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27289
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1352 раз.
Подякували: 2312 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 23:59

  _hunter написав:Я вам, похоже, страшную тайну открою, но _все_ товары, доступные пэрэсичному работают с какой-то долей вероятности. И если, вдруг, они окажутся нерабочими -- производитель согласен вам выдать бустер -- "замена по гарантии". :lol:

да ладно, гарантія на вакцину, квартал 95 %
якщо не спрацювала вколем бустер
гагага
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27289
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1352 раз.
Подякували: 2312 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 00:01

  Ромасик написав:
  lapay написав: Не подобається - є суд і юристи-антивакси.

О, хорошо, что напомнили. ...

У вас "цифры" по Израилю найти получилось-то? -- или, всетаки, помощь зала требуется? :lol:
_hunter
 
Повідомлень: 5759
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 406 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 00:04

  flyman написав:
  _hunter написав:Я вам, похоже, страшную тайну открою, но _все_ товары, доступные пэрэсичному работают с какой-то долей вероятности. И если, вдруг, они окажутся нерабочими -- производитель согласен вам выдать бустер -- "замена по гарантии". :lol:

да ладно, гарантія на вакцину, квартал 95 %
якщо не спрацювала вколем бустер
гагага

Зображення
_hunter
 
Повідомлень: 5759
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 406 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4668466946704671
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: safonovstanislav і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 789, 790, 791
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7900 15697400
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 гру, 2021 20:27
Zebra

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (2351)
18.12.2021 00:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.