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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4668466946704671 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.7 5 139 Мені вже зробили щеплення 55% 77 Не можу за станом здоров'я 1% 2 Не вірю в ефективність вакцин 9% 13 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 4% 6 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 20% 28 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 3 Ще в роздумах 7% 10 Всього голосів : 139 Додано: П'ят 17 гру, 2021 23:51 safonovstanislav написав: _hunter написав: Не понял логики: исправные тормоза/не лысые шины/ремни/подушки всеравно не спасут от фуры с кирпичами в лобовуху на трассе. Они просто уменьшают вероятность в обычном ДТП. Если сдох, то виноваты не ремни/тормоза/подушки -- просто не повезло.

Отсюда вывод: катаемся на жиге на лысой резине не пристегиваясь -- я правильно посыл понял? Не понял логики: исправные тормоза/не лысые шины/ремни/подушки всеравно не спасут от фуры с кирпичами в лобовуху на трассе. Они просто уменьшают вероятность в обычном ДТП. Если сдох, то виноваты не ремни/тормоза/подушки -- просто не повезло.Отсюда вывод: катаемся на жиге на лысой резине не пристегиваясь -- я правильно посыл понял?

Посыл такой, уменьшение вероятности - это бред сивой кобылы. Если вы уверены в препарате, то гарантируйте его эффективность и компенсируйте своими деньгами ВСЕ случаи, в которых препарат не сработал!

... Посыл такой, уменьшение вероятности -. Если вы уверены в препарате, то гарантируйте его эффективность и компенсируйте своими деньгами ВСЕ случаи, в которых препарат не сработал!...

Кто сказал? -- диванный аналитег safonovstanislav?

Я напомню, на всякий случай: _ни один_ производитель не декларировал эффективность в 100%. Что это значит -- диванному иксперду объяснять нужно?.. Кто сказал? -- диванный аналитег safonovstanislav?Я напомню, на всякий случай: _ни один_ производитель не декларировал эффективность в 100%. Что это значит -- диванному иксперду объяснять нужно?.. _hunter Повідомлень: 5759 З нами з: 22.03.15 Подякував: 15 раз. Подякували: 406 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 гру, 2021 23:53 safonovstanislav написав: ...

Касательно вашей аналогии, если купленная подушка безопасности в машине не сработала, и кто-то из-за этого покалечился или сдох, то подаётся иск в суд на производителя этих подушек безопасности с требованием компенсации. А подушки безопасности, которые срабатывают только с какой-то вероятностью, никто покупать не будет

... ...Касательно вашей аналогии, если купленная подушка безопасности в машине не сработала, и кто-то из-за этого покалечился или сдох, то подаётся иск в суд на производителя этих подушек безопасности с требованием компенсации. А подушки безопасности, которые срабатывают только с какой-то вероятностью, никто покупать не будет...

Это _вообще_ не так работает -- ну или опровергающую судебную практику в студию!

Я на про фуру кирпичей напомню: _ни один_ автобренд выживаемость в таком случае не гарантирует. И _все_ автобренды останавливают свою гарантию на скоростях 50+50 (если не ошибаюсь). Это _вообще_ не так работает -- ну или опровергающую судебную практику в студию!Я на про фуру кирпичей напомню: _ни один_ автобренд выживаемость в таком случае не гарантирует. И _все_ автобренды останавливают свою гарантию на скоростях 50+50 (если не ошибаюсь). _hunter Повідомлень: 5759 З нами з: 22.03.15 Подякував: 15 раз. Подякували: 406 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 гру, 2021 23:56 safonovstanislav написав: lapay написав: safonovstanislav написав: Касательно вашей аналогии, если купленная подушка безопасности в машине не сработала, и кто-то из-за этого покалечился или сдох, то подаётся иск в суд на производителя этих подушек безопасности с требованием компенсации. А подушки безопасности, которые срабатывают только с какой-то вероятностью, никто покупать не будет Касательно вашей аналогии, если купленная подушка безопасности в машине не сработала, и кто-то из-за этого покалечился или сдох, то подаётся иск в суд на производителя этих подушек безопасности с требованием компенсации. А подушки безопасности, которые срабатывают только с какой-то вероятностью, никто покупать не будет

Ймовірність не спрацювання подушки безпеки на порядки менше за не спрацювання ліків чи вакцин. Не подобається вакцина - робіть ПЛР-тести кожні два-три дні. Державі локдауни теж набридли, вона хоч щось робить, на відміну від антиваксів. Ймовірність не спрацювання подушки безпеки на порядки менше за не спрацювання ліків чи вакцин. Не подобається вакцина - робіть ПЛР-тести кожні два-три дні. Державі локдауни теж набридли, вона хоч щось робить, на відміну від антиваксів.

Насколько часто вы покупаете продукты, которые будут работать только непродолжительное время, ещё и только с какой-то вероятностью, без каких-либо гарантий со стороны производителя?

Не нравится, что вам за ваши деньги продали 2 нерабочих телевизора? Купите бустерный телевизор, может быть он проработает заявленные пол года.

А если не хотете вообще покупать продукцию работающую не долго и только с какой-то вероятностью, по заявлению самих же производителей, делайте каждые 2-3 дня тест

В любом случае денюжку с вас поимеют, или с принудительной продажи или с периодических тестов. , без каких-либо гарантий со стороны производителя?Не нравится, что вам за ваши деньги продали 2 нерабочих телевизора? Купите бустерный телевизор, может быть он проработает заявленные пол года.А если не хотете вообще покупать продукцию работающую не долго и только с какой-то вероятностью, по заявлению самих же производителей, делайте каждые 2-3 дня тестВ любом случае денюжку с вас поимеют, или с принудительной продажи или с периодических тестов.

Я вам, похоже, страшную тайну открою, но _все_ товары, доступные пэрэсичному работают с какой-то долей вероятности. И если, вдруг, они окажутся нерабочими -- производитель согласен вам выдать бустер -- "замена по гарантии". Я вам, похоже, страшную тайну открою, но _все_ товары, доступные пэрэсичному работают с какой-то долей вероятности. И если, вдруг, они окажутся нерабочими -- производитель согласен вам выдать бустер -- "замена по гарантии". _hunter Повідомлень: 5759 З нами з: 22.03.15 Подякував: 15 раз. Подякували: 406 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 гру, 2021 23:56 Re: Эпидемия коронавируса в мире поки вам ссуть в уші про страшний ковід і лікують його експерементальною жижою,

решта медицини в ауті

надлишкові ковідні - тому що боремся з ковідом, а на все решту начхати.



відволікаючий меневр, привернути увагу буфанадою, щоб під підкриттям зробити щось інше,

Д - Думайте flyman

Повідомлень: 27289 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1352 раз. Подякували: 2312 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 гру, 2021 23:59 _hunter написав: Я вам, похоже, страшную тайну открою, но _все_ товары, доступные пэрэсичному работают с какой-то долей вероятности. И если, вдруг, они окажутся нерабочими -- производитель согласен вам выдать бустер -- "замена по гарантии". Я вам, похоже, страшную тайну открою, но _все_ товары, доступные пэрэсичному работают с какой-то долей вероятности. И если, вдруг, они окажутся нерабочими -- производитель согласен вам выдать бустер -- "замена по гарантии".

да ладно, гарантія на вакцину, квартал 95 %

якщо не спрацювала вколем бустер

гагага да ладно, гарантія на вакцину, квартал 95 %якщо не спрацювала вколем бустергагага flyman

Повідомлень: 27289 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1352 раз. Подякували: 2312 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 гру, 2021 00:01 Ромасик написав: lapay написав: Не подобається - є суд і юристи-антивакси. Не подобається - є суд і юристи-антивакси.

О, хорошо, что напомнили. ... О, хорошо, что напомнили. ...

У вас "цифры" по Израилю найти получилось-то? -- или, всетаки, помощь зала требуется? У вас "цифры" по Израилю найти получилось-то? -- или, всетаки, помощь зала требуется? _hunter Повідомлень: 5759 З нами з: 22.03.15 Подякував: 15 раз. Подякували: 406 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 гру, 2021 00:04 flyman написав: _hunter написав: Я вам, похоже, страшную тайну открою, но _все_ товары, доступные пэрэсичному работают с какой-то долей вероятности. И если, вдруг, они окажутся нерабочими -- производитель согласен вам выдать бустер -- "замена по гарантии". Я вам, похоже, страшную тайну открою, но _все_ товары, доступные пэрэсичному работают с какой-то долей вероятности. И если, вдруг, они окажутся нерабочими -- производитель согласен вам выдать бустер -- "замена по гарантии".

да ладно, гарантія на вакцину, квартал 95 %

якщо не спрацювала вколем бустер

гагага да ладно, гарантія на вакцину, квартал 95 %якщо не спрацювала вколем бустергагага

_hunter Повідомлень: 5759 З нами з: 22.03.15 Подякував: 15 раз. Подякували: 406 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4668466946704671 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7900 15697400

Zebra П'ят 17 гру, 2021 20:27