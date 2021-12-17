_hunter написав:Не понял логики: исправные тормоза/не лысые шины/ремни/подушки всеравно не спасут от фуры с кирпичами в лобовуху на трассе. Они просто уменьшают вероятность в обычном ДТП. Если сдох, то виноваты не ремни/тормоза/подушки -- просто не повезло. Отсюда вывод: катаемся на жиге на лысой резине не пристегиваясь -- я правильно посыл понял?
Посыл такой, уменьшение вероятности - это бред сивой кобылы. Если вы уверены в препарате, то гарантируйте его эффективность и компенсируйте своими деньгами ВСЕ случаи, в которых препарат не сработал! ...
Кто сказал? -- диванный аналитег safonovstanislav? Я напомню, на всякий случай: _ни один_ производитель не декларировал эффективность в 100%. Что это значит -- диванному иксперду объяснять нужно?..
safonovstanislav написав:... Касательно вашей аналогии, если купленная подушка безопасности в машине не сработала, и кто-то из-за этого покалечился или сдох, то подаётся иск в суд на производителя этих подушек безопасности с требованием компенсации. А подушки безопасности, которые срабатывают только с какой-то вероятностью, никто покупать не будет ...
Это _вообще_ не так работает -- ну или опровергающую судебную практику в студию! Я на про фуру кирпичей напомню: _ни один_ автобренд выживаемость в таком случае не гарантирует. И _все_ автобренды останавливают свою гарантию на скоростях 50+50 (если не ошибаюсь).
safonovstanislav написав:Касательно вашей аналогии, если купленная подушка безопасности в машине не сработала, и кто-то из-за этого покалечился или сдох, то подаётся иск в суд на производителя этих подушек безопасности с требованием компенсации. А подушки безопасности, которые срабатывают только с какой-то вероятностью, никто покупать не будет
Ймовірність не спрацювання подушки безпеки на порядки менше за не спрацювання ліків чи вакцин. Не подобається вакцина - робіть ПЛР-тести кожні два-три дні. Державі локдауни теж набридли, вона хоч щось робить, на відміну від антиваксів.
Насколько часто вы покупаете продукты, которые будут работать только непродолжительное время, ещё и только с какой-то вероятностью, без каких-либо гарантий со стороны производителя? Не нравится, что вам за ваши деньги продали 2 нерабочих телевизора? Купите бустерный телевизор, может быть он проработает заявленные пол года. А если не хотете вообще покупать продукцию работающую не долго и только с какой-то вероятностью, по заявлению самих же производителей, делайте каждые 2-3 дня тест В любом случае денюжку с вас поимеют, или с принудительной продажи или с периодических тестов.
Я вам, похоже, страшную тайну открою, но _все_ товары, доступные пэрэсичному работают с какой-то долей вероятности. И если, вдруг, они окажутся нерабочими -- производитель согласен вам выдать бустер -- "замена по гарантии".
_hunter написав:Я вам, похоже, страшную тайну открою, но _все_ товары, доступные пэрэсичному работают с какой-то долей вероятности. И если, вдруг, они окажутся нерабочими -- производитель согласен вам выдать бустер -- "замена по гарантии".
да ладно, гарантія на вакцину, квартал 95 % якщо не спрацювала вколем бустер гагага
_hunter написав:Я вам, похоже, страшную тайну открою, но _все_ товары, доступные пэрэсичному работают с какой-то долей вероятности. И если, вдруг, они окажутся нерабочими -- производитель согласен вам выдать бустер -- "замена по гарантии".
да ладно, гарантія на вакцину, квартал 95 % якщо не спрацювала вколем бустер гагага
lapay написав:От воно і турбується, захищаючи людей від смерті і важких наслідків ковіда вакцинаціей. Не подобається - є суд і юристи-антивакси.
Українські медики прогнозують у нашій державі нову хвилю епідемії коронавірусу уже на жовтень-листопад. Щоб мотивувати вінничан вакцинуватись та захистити себе і рідних від ковіду, міська влада вирішила організувати у Великій Вінниці акцію із розіграшами цінних подарунків. Участь у ній зможуть взяти лише ті містяни, які пройшли повний курс імунізації. Сьогодні на засіданні виконкому міськради ухвалили рішення щодо проведення акції «Вакцинуйся. Збережи життя». Міський голова Сергій Моргунов оголосив, що розігруватись будуть пів сотні телевізорів, пів сотні велосипедів та суперприз – автомобіль Toyota Corolla.
В Виннице главный приз акции от городского совета «Вакцинируйся. Сохрани жизнь» автомобиль Toyota Corolla выиграл сын судьи Седьмого апелляционного административного суда Винницы Артур Смелянец. Об этом сообщает в Facebook в пятницу, 17 декабря, журналист Андрей Качор. «В Виннице, путем автоматической жеребьевки, главный приз акции «Вакцинируйся. Сохрани жизнь», автомобиль Toyota Corolla, выиграл Артур Смелянец. Сын судьи Седьмого апелляционного административного суда Эдуарда Смелянца», — говорится в сообщении журналиста. Участие в акции принимало 28 147 жителей Винницы.
lapay, по-перше, якщо неупереджено проаналізувати результати зазначеного вище конкурсу, Ви й досі впевнені, що держава захищає кожного українця?
По-друге, у державних службовців обов`язки виникають з вимог чинного законодавства, ані із судових рішень, як помилково вважають деякі ледарі з їх середовища, а тому не треба направляти громадян одразу до суду, а треба, перш за все, вимагати звільнення таких державних службовців з посад: https://reyestr.court.gov.ua/Review/83617116
По-третє, кожен юрист повинен захищати будь-яку людину незалежно від співпадіння чи розбіжності їх власних думок.
Почему-то пригрезилось, что в России с ковидом два года назад решили бороться иначе.
То есть — никак.
Никаких прививок, никаких куар-кодов. Маски — по желанию. Ничего не закрывается. Заболели — лечитесь как хотите.
И в результате мы имеем гневные видеолекции Маши Шукшиной: «А вот в Европе всем ввели куар-коды, чтобы не заражались!» Другие деятели возмущаются отсутствием прививок и работающими общественными заведениями: «У нас люди мрут как мухи, а властям наплевать!»
Уверен — ничего бы не изменилось в «противостоянии». Причем возмущались бы те же самые люди.