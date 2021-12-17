Почему-то пригрезилось, что в России с ковидом два года назад решили бороться иначе.



То есть — никак.



Никаких прививок, никаких куар-кодов. Маски — по желанию. Ничего не закрывается. Заболели — лечитесь как хотите.



И в результате мы имеем гневные видеолекции Маши Шукшиной: «А вот в Европе всем ввели куар-коды, чтобы не заражались!» Другие деятели возмущаются отсутствием прививок и работающими общественными заведениями: «У нас люди мрут как мухи, а властям наплевать!»



Уверен — ничего бы не изменилось в «противостоянии». Причем возмущались бы те же самые люди.



Только по противоположному поводу.



Сергей Лукьяненко, писатель