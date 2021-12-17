RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4670467146724673>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.7 5 139
Мені вже зробили щеплення
55%
77
Не можу за станом здоров'я
1%
2
Не вірю в ефективність вакцин
9%
13
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
6
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
20%
28
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
3
Ще в роздумах
7%
10
Всього голосів : 139
Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 09:10

  _hunter написав:
  Ромасик написав:
  lapay написав: Не подобається - є суд і юристи-антивакси.

О, хорошо, что напомнили. ...

У вас "цифры" по Израилю найти получилось-то? -- или, всетаки, помощь зала требуется? :lol:

  _hunter написав:Зображення

сами написали, сами посмеялись :roll:
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3629
З нами з: 30.03.15
Подякував: 861 раз.
Подякували: 461 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 09:32

летим в 200К
Зображення
ваш омикрон
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3629
З нами з: 30.03.15
Подякував: 861 раз.
Подякували: 461 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 09:41

К слову, Ю.Корея что-то возбудилась. Мало информации в каком ритме они живут, но
"Правительство считает нынешнюю вирусную ситуацию очень серьезной и планирует внедрить гораздо более мощную схему социального дистанцирования", - сказал премьер-министр Южной Кореи во время заседания правительства по борьбе с COVID-19.

https://www.interfax.ru/world/809444
извините за поребриковую ссылку, на нее ссылается ТСН, а на ТСН гугл.
Зображення
я с правительством согласен. В невакцинированном 2020 такого не было
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3629
З нами з: 30.03.15
Подякував: 861 раз.
Подякували: 461 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 09:52

  IgA написав:
  fler написав:Значит природный иммунитет в Африке сильнее, чем вакцина в Британии? Неужели?


конечно лучше -
More than 90% of hospital deaths were among the unvaccinated or partially vaccinated, News24 reported, citing Waasila Jassat, a researcher with the NICD.


К чему эта манипуляция? Речьшла о том, что 70-80% народу в Африке переболели раньше ковидом (разными штаммами) и теперь это защищает их от Омикрона. Ваши 90% раньше болели ковидом? Отож.

  IgA написав:То что в ЮАР сейчас лето никакой ролине играет? Только таблицы, только хардкор? Хотя даже с 200 тыс новых случаев в Британии за сутки Вы все же погорячились


Посмотрите на ковидный график ЮАР. Там все пики в июле и декабре-январе.
Да, с Британией погорячилась, но за пару дней наверстаете :roll: , с бустером у вас это легко получается. :wink:
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2428
З нами з: 07.08.09
Подякував: 805 раз.
Подякували: 960 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 10:10

Быстрее всего уровень антител к COVID-19 снижается у молодых мужчин, а лучше и дольше держится у пожилых людей, при этом тяжелое течение, повышенная масса тела и высокий процент поражения легких положительно влияют на вырабатываемый иммунитет. Это выяснили в ходе исследования эксперты Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова и лабораторной службы «Хеликс». Ученые склоняются к версии, что выработку антител может подавлять тестостерон. Это уже второе российское исследование, которое подтверждает, что иммунитет после перенесенного коронавируса держится в среднем полгода, а после этого большая часть граждан нуждается в вакцинации.
.........
Эксперты пришли к выводу, что при легких формах заболевания динамика выработки антител зависит от пола и возраста.

Так, у женщин отмечается нарастание концентрации антител к 180-м суткам от начала заболевания, а у мужчин, особенно у молодых, наоборот, начиная с 90-х суток имеется тенденция к снижению уровня иммуноглобулинов. У лиц, перенесших COVID-19 в среднетяжелой и тяжелой форме, пол не влияет на выработку антител, но у пожилых пациентов наблюдается более высокий уровень иммуноглобулинов по сравнению с молодыми.
.........
все больше данных, включая экспериментальные, показывают, что тестостерон может подавлять выработку антител.

«В клинических исследованиях описана более низкая продукция IgG при вакцинации против гриппа у мужчин, особенно у мужчин с высоким уровнем тестостерона во время иммунизации. Поэтому именно молодые мужчины характеризовались самой низкой продукцией иммуноглобулинов»,— объясняет господин Салухов.

Авторы исследования пришли к выводу, что молодым мужчинам, перенесшим COVID-19 в легкой или бессимптомной форме, через полгода после инфекции необходимо рассмотреть вопрос о вакцинации. У пациентов, перенесших коронавирусную пневмонию среднетяжелого и тяжелого течения и получавших в схеме лечения глюкокортикоиды, напротив, шансы заразиться повторно меньше: через шесть месяцев они могут лишь ограничиться контрольным тестированием IgG.
.........
В России известно лишь об одной похожей научной работе — серологическом исследовании распространения коронавируса в Санкт-Петербурге, проведенном группой ученых во главе с директором Института междисциплинарных исследований Европейского университета Антоном Барчуком. В нем приняли участие 2,4 тыс. жителей города. Большинство из них оставались серопозитивными (то есть сохраняли антитела) при последующем наблюдении не более 10 месяцев. Антон Барчук подчеркивает, что в сроках оба исследования сходятся, однако остальные гипотезы, представленные в докладе лаборатории «Хеликс» и Военно-медицинской академии, по его мнению, «должны еще чем-то подтверждаться».

https://www.kommersant.ru/doc/5131435?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
ЛАД
2
 
Повідомлень: 21095
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4996 раз.
Подякували: 4649 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 10:25

  safonovstanislav написав:
  ЛАД написав:
Почему-то пригрезилось, что в России с ковидом два года назад решили бороться иначе.

То есть — никак.

Никаких прививок, никаких куар-кодов. Маски — по желанию. Ничего не закрывается. Заболели — лечитесь как хотите.

И в результате мы имеем гневные видеолекции Маши Шукшиной: «А вот в Европе всем ввели куар-коды, чтобы не заражались!» Другие деятели возмущаются отсутствием прививок и работающими общественными заведениями: «У нас люди мрут как мухи, а властям наплевать!»

Уверен — ничего бы не изменилось в «противостоянии». Причем возмущались бы те же самые люди.

Только по противоположному поводу.

Сергей Лукьяненко, писатель

https://www.rosbalt.ru/posts/2021/12/17/1936212.html

Очевидно, что люди ждут результат. А, если видимого результата нет, то люди будут недовольны.

Не подсуетилась бы власть страны/мира с бесплатной вакцинацией, конечно критиковал бы. А сейчас критикую, что всех вакцинируют, а оно не работает.

Вы уж определитесь. Или главное покритиковать, а за что неважно.
Единственный удовлетворительный результат - выздоровел последний болеющий ковидом пациент на планете. Всё остальное - не принимается.

Хорошие у Вас запросы! С оспой такого результата добились, но за весьма длительное время, а тут Вы хотите всё и сразу. :)
ЛАД
2
 
Повідомлень: 21095
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4996 раз.
Подякували: 4649 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 10:30

Федеральный апелляционный суд США одобрил в ночь на субботу, 18 декабря (по израильскому времени) распоряжение президента США Джо Байдена, в соответствии с которым обязательной вакцинации подлежат работники частных компаний, где занято более 100 человек.

Ранее аналогичное постановление было принято в отношении государственных служащих. Так в ночь на субботу поступило сообщение, что 103 солдата морской пехоты США были уволены со службы за отказ от вакцинации. В настоящее время в вооруженных силах США 95 процентов морских пехотинцев получили полную вакцинацию.

https://detaly.co.il/ssha-na-puti-k-totalnoj-obyazatelnoj-vaktsinatsii-sud-odobril-zhestkie-mery-bajdena/
ЛАД
2
 
Повідомлень: 21095
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4996 раз.
Подякували: 4649 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 11:06

Ирландия введет комендантский час в 20:00 для мест приема гостей в рамках ряда новых мер, направленных на замедление распространения варианта Omicron
...........
Рестораны и бары должны закрываться в 20:00, после этого времени в закрытых помещениях не проводятся мероприятия.

https://news.sky.com/story/covid-19-ireland-announces-8pm-curfew-for-hospitality-as-new-covid-rules-brought-in-to-halt-omicron-surge-12498469
ЛАД
2
 
Повідомлень: 21095
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4996 раз.
Подякували: 4649 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 11:06

  fler написав:Ваши 90% раньше болели ковидом? Отож.


70-80% переболевших в ЮАР это оценка по антителам в выборке, так же как 40% в Украине получилось. Так что среди 90% умерших переболевшие точно были, просто никто не знает сколько.

  fler написав:Посмотрите на ковидный график ЮАР. Там все пики в июле и декабре-январе.

та без проблем. Но я так понял что Вы не будете возражать что подход к подсчетам новых случаев в ЮАР несколько отличается от британского. Там даже умерших от коронавируса посчитать толком не могут

Во-первых, даже по официальной статистике, в ЮАР все еще умирали от Covid-19 — 174 человека за, например, период с 28 ноября по 4 декабря. Доля омикрон-штамма там в эту неделю уже была равна 100%, то есть говорить, что от нового варианта вируса нет смертей, не приходилось. Во-вторых, ЮАР в 1990-х испытала понятные процессы деградации ряда общественных институтов, включая медицину (что-то похожее было в те же годы в России, но по другим понятным причинам). В итоге ее система здравоохранения (на графике) по качеству не лучшая в мире. Полнота учета коронавирусных смертей в странах с проблематичным здравоохранением низка.



  fler написав:Да, с Британией погорячилась, но за пару дней наверстаете , с бустером у вас это легко получается


В Україні вперше виявили штам «Омікрон» — інфікований підхопив його в ОАЕ


И Вам не кашлять
Востаннє редагувалось IgA в Суб 18 гру, 2021 11:09, всього редагувалось 1 раз.
IgA
 
Повідомлень: 1093
З нами з: 02.07.15
Подякував: 37 раз.
Подякували: 173 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 11:08

  Ромасик написав:
  _hunter написав:
  Ромасик написав:У вас "цифры" по Израилю найти получилось-то? -- или, всетаки, помощь зала требуется? :lol:

сами написали, сами посмеялись :roll:

Так получилось?
А то как-то невежливо получается: задал человек вопрос, ему ответ дали -- а он слился... Обычно в таких случаях принято писать "да, прослепошарил, спасибо" или "нет -- это не те цифры"
_hunter
 
Повідомлень: 5762
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 406 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4670467146724673>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: antey1969, Игорь Алексеевич і 4 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 789, 790, 791
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7900 15739469
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 гру, 2021 20:27
Zebra

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (2353)
18.12.2021 11:15
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.