К слову, Ю.Корея что-то возбудилась. Мало информации в каком ритме они живут, но
"Правительство считает нынешнюю вирусную ситуацию очень серьезной и планирует внедрить гораздо более мощную схему социального дистанцирования", - сказал премьер-министр Южной Кореи во время заседания правительства по борьбе с COVID-19.
Быстрее всего уровень антител к COVID-19 снижается у молодых мужчин, а лучше и дольше держится у пожилых людей, при этом тяжелое течение, повышенная масса тела и высокий процент поражения легких положительно влияют на вырабатываемый иммунитет. Это выяснили в ходе исследования эксперты Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова и лабораторной службы «Хеликс». Ученые склоняются к версии, что выработку антител может подавлять тестостерон. Это уже второе российское исследование, которое подтверждает, что иммунитет после перенесенного коронавируса держится в среднем полгода, а после этого большая часть граждан нуждается в вакцинации. ......... Эксперты пришли к выводу, что при легких формах заболевания динамика выработки антител зависит от пола и возраста.
Так, у женщин отмечается нарастание концентрации антител к 180-м суткам от начала заболевания, а у мужчин, особенно у молодых, наоборот, начиная с 90-х суток имеется тенденция к снижению уровня иммуноглобулинов. У лиц, перенесших COVID-19 в среднетяжелой и тяжелой форме, пол не влияет на выработку антител, но у пожилых пациентов наблюдается более высокий уровень иммуноглобулинов по сравнению с молодыми. ......... все больше данных, включая экспериментальные, показывают, что тестостерон может подавлять выработку антител.
«В клинических исследованиях описана более низкая продукция IgG при вакцинации против гриппа у мужчин, особенно у мужчин с высоким уровнем тестостерона во время иммунизации. Поэтому именно молодые мужчины характеризовались самой низкой продукцией иммуноглобулинов»,— объясняет господин Салухов.
Авторы исследования пришли к выводу, что молодым мужчинам, перенесшим COVID-19 в легкой или бессимптомной форме, через полгода после инфекции необходимо рассмотреть вопрос о вакцинации. У пациентов, перенесших коронавирусную пневмонию среднетяжелого и тяжелого течения и получавших в схеме лечения глюкокортикоиды, напротив, шансы заразиться повторно меньше: через шесть месяцев они могут лишь ограничиться контрольным тестированием IgG. ......... В России известно лишь об одной похожей научной работе — серологическом исследовании распространения коронавируса в Санкт-Петербурге, проведенном группой ученых во главе с директором Института междисциплинарных исследований Европейского университета Антоном Барчуком. В нем приняли участие 2,4 тыс. жителей города. Большинство из них оставались серопозитивными (то есть сохраняли антитела) при последующем наблюдении не более 10 месяцев. Антон Барчук подчеркивает, что в сроках оба исследования сходятся, однако остальные гипотезы, представленные в докладе лаборатории «Хеликс» и Военно-медицинской академии, по его мнению, «должны еще чем-то подтверждаться».
Почему-то пригрезилось, что в России с ковидом два года назад решили бороться иначе.
То есть — никак.
Никаких прививок, никаких куар-кодов. Маски — по желанию. Ничего не закрывается. Заболели — лечитесь как хотите.
И в результате мы имеем гневные видеолекции Маши Шукшиной: «А вот в Европе всем ввели куар-коды, чтобы не заражались!» Другие деятели возмущаются отсутствием прививок и работающими общественными заведениями: «У нас люди мрут как мухи, а властям наплевать!»
Уверен — ничего бы не изменилось в «противостоянии». Причем возмущались бы те же самые люди.
Федеральный апелляционный суд США одобрил в ночь на субботу, 18 декабря (по израильскому времени) распоряжение президента США Джо Байдена, в соответствии с которым обязательной вакцинации подлежат работники частных компаний, где занято более 100 человек.
Ранее аналогичное постановление было принято в отношении государственных служащих. Так в ночь на субботу поступило сообщение, что 103 солдата морской пехоты США были уволены со службы за отказ от вакцинации. В настоящее время в вооруженных силах США 95 процентов морских пехотинцев получили полную вакцинацию.
Ирландия введет комендантский час в 20:00 для мест приема гостей в рамках ряда новых мер, направленных на замедление распространения варианта Omicron ........... Рестораны и бары должны закрываться в 20:00, после этого времени в закрытых помещениях не проводятся мероприятия.
fler написав:Ваши 90% раньше болели ковидом? Отож.
70-80% переболевших в ЮАР это оценка по антителам в выборке, так же как 40% в Украине получилось. Так что среди 90% умерших переболевшие точно были, просто никто не знает сколько.
fler написав:Посмотрите на ковидный график ЮАР. Там все пики в июле и декабре-январе.
та без проблем. Но я так понял что Вы не будете возражать что подход к подсчетам новых случаев в ЮАР несколько отличается от британского. Там даже умерших от коронавируса посчитать толком не могут
Во-первых, даже по официальной статистике, в ЮАР все еще умирали от Covid-19 — 174 человека за, например, период с 28 ноября по 4 декабря. Доля омикрон-штамма там в эту неделю уже была равна 100%, то есть говорить, что от нового варианта вируса нет смертей, не приходилось. Во-вторых, ЮАР в 1990-х испытала понятные процессы деградации ряда общественных институтов, включая медицину (что-то похожее было в те же годы в России, но по другим понятным причинам). В итоге ее система здравоохранения (на графике) по качеству не лучшая в мире. Полнота учета коронавирусных смертей в странах с проблематичным здравоохранением низка.
fler написав:Да, с Британией погорячилась, но за пару дней наверстаете , с бустером у вас это легко получается
В Україні вперше виявили штам «Омікрон» — інфікований підхопив його в ОАЕ
И Вам не кашлять
Востаннє редагувалось IgA в Суб 18 гру, 2021 11:09, всього редагувалось 1 раз.