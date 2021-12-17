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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 18 гру, 2021 11:09
похоже нас ждет опа с омикроном. бустеры тупо не разрешают, а потом будет поздно. с защитой 20% при полной вакцинации и заразности как у кори, и полном пофигизме в плане социального дистанциирования заболеваемость будет больше 100,000 в день
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Додано: Суб 18 гру, 2021 11:23
IgA написав:
70-80% переболевших в ЮАР это оценка по антителам в выборке, так же как 40% в Украине получилось. Так что среди 90% умерших переболевшие точно были, просто никто не знает сколько.
Конечно, если в Украине подсчитали, что повторно болеют ковидом не более 0,1-0,2%, то в Британии - это тайна за семью печатями.
IgA написав:
я так понял что Вы не будете возражать что подход к подсчетам новых случаев в ЮАР несколько отличается от британского. Там даже умерших от коронавируса посчитать толком не могут
Приветствую ваше понимание
IgA написав:
ЮАР в 1990-х испытала понятные процессы деградации ряда общественных институтов, включая медицину. В итоге ее система здравоохранения по качеству не лучшая в мире.
Но в Британии с медициной же лучше?
IgA написав:
В Україні вперше виявили штам «Омікрон» — інфікований підхопив його в ОАЕ
Ховайтесь, бджоли..!
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