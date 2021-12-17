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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4670467146724673

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.7 5 139
Мені вже зробили щеплення
55%
77
Не можу за станом здоров'я
1%
2
Не вірю в ефективність вакцин
9%
13
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
6
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
20%
28
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
3
Ще в роздумах
7%
10
Всього голосів : 139
Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 11:09

Re: Эпидемия коронавируса в мире

похоже нас ждет опа с омикроном. бустеры тупо не разрешают, а потом будет поздно. с защитой 20% при полной вакцинации и заразности как у кори, и полном пофигизме в плане социального дистанциирования заболеваемость будет больше 100,000 в день
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 11:23

  IgA написав:70-80% переболевших в ЮАР это оценка по антителам в выборке, так же как 40% в Украине получилось. Так что среди 90% умерших переболевшие точно были, просто никто не знает сколько.


Конечно, если в Украине подсчитали, что повторно болеют ковидом не более 0,1-0,2%, то в Британии - это тайна за семью печатями.

  IgA написав:я так понял что Вы не будете возражать что подход к подсчетам новых случаев в ЮАР несколько отличается от британского. Там даже умерших от коронавируса посчитать толком не могут


Приветствую ваше понимание :wink:

  IgA написав: ЮАР в 1990-х испытала понятные процессы деградации ряда общественных институтов, включая медицину. В итоге ее система здравоохранения по качеству не лучшая в мире.


Но в Британии с медициной же лучше?

  IgA написав:В Україні вперше виявили штам «Омікрон» — інфікований підхопив його в ОАЕ


Ховайтесь, бджоли..! :D
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