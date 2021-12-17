Медики называют такие известные на сегодня симптомы Омикрона:



повышение температуры

учащенный пульс

упадок сил

боль в мышцах

заложенный нос

диарея

При этом у пациентов сохраняется обоняние, отличие от заражения другими штаммами Covid-19.



Скорость распространения. В докладе канадской организации Public Health Ontario говорится, что один заболевший "Омикроном" заражает коронавирусом в 7,7 раз больше людей, чем пациент с "Дельтой".



Правда, считать эти цифры окончательными нельзя - у других исследователей они не столь угрожающие. В Оксфордском университете, например, считают, что новый штамм в 2-3 раза заразнее предыдущих.



По прогнозу Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), такими темпами вариант Covid-19 Omicron станет доминирующим в Европе к началу 2022 года и приведет к увеличению числа госпитализаций и смертей.



Скорость размножения в организме. Исследователи Гонконгского университета выяснили, что спустя 24 часа после заражения штамм "Омикрон" размножался в бронхах человека в 70 раз быстрее, чем "Дельта" или другие виды коронавируса.



Риск повторного заражения. В исследовании Имперского колледжа Лондона говорится, что риск повторного заражения "Омикроном" в 5,4 раза выше, чем "Дельтой". Если в случае с "Дельтой" говорили, что у переболевшего сохраняется 85%-ная защита от повторного заражения в течение шести месяцев, то у "Омикрона" можно говорить лишь о 19%-ной защите от повторного заражения после болезни.



Защищают ли вакцины от нового штамма



Ученые Гонконгского университета, изучив количество антител, дали такую эффективность вакцин против "Омикрона", после проведения исследований:



Pfizer показал эффективность 20-24% против "Омикрона" (эффективность против первоначального "уханьского вируса" 95%).



Coronavac не защитил от заражения новым штаммом. Однако есть предположения, что эффективность повысится, если сделать третью прививку.



Ученые Оксфордского университета выяснили, что для полной защиты от "Омикрона" двух доз вакцин AstraZeneca или Pfizer недостаточно.



По данным рейтинга эффективности вакцин, размещенном в журнале biorxiv, определенный уровень нейтрализующих антител есть после вакцинации "Модерной" и "Пфайзером". А вот "Астразенека", "Джонсон" и "Спутник" почти не защищают организм от "Омикрона"



