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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 18 гру, 2021 11:09
похоже нас ждет опа с омикроном. бустеры тупо не разрешают, а потом будет поздно. с защитой 20% при полной вакцинации и заразности как у кори, и полном пофигизме в плане социального дистанциирования заболеваемость будет больше 100,000 в день
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adeges
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Додано: Суб 18 гру, 2021 11:23
IgA написав:
70-80% переболевших в ЮАР это оценка по антителам в выборке, так же как 40% в Украине получилось. Так что среди 90% умерших переболевшие точно были, просто никто не знает сколько.
Конечно, если в Украине подсчитали, что повторно болеют ковидом не более 0,1-0,2%, то в Британии - это тайна за семью печатями.
IgA написав:
я так понял что Вы не будете возражать что подход к подсчетам новых случаев в ЮАР несколько отличается от британского. Там даже умерших от коронавируса посчитать толком не могут
Приветствую ваше понимание
IgA написав:
ЮАР в 1990-х испытала понятные процессы деградации ряда общественных институтов, включая медицину. В итоге ее система здравоохранения по качеству не лучшая в мире.
Но в Британии с медициной же лучше?
IgA написав:
В Україні вперше виявили штам «Омікрон» — інфікований підхопив його в ОАЕ
Ховайтесь, бджоли..!
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fler
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Додано: Суб 18 гру, 2021 11:24
adeges написав:
похоже нас ждет опа с омикроном. бустеры тупо не разрешают, а потом будет поздно. с защитой 20% при полной вакцинации и заразности как у кори, и полном пофигизме в плане социального дистанциирования заболеваемость будет больше 100,000 в день
Не переживайте.
У нас в день столько тестов никто делать не будет.
Главное - не сколько болеет, а сколько насчитают. Доказано осенней волной)))
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antey1969
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Додано: Суб 18 гру, 2021 11:26
adeges написав:
похоже нас ждет опа с омикроном. бустеры тупо не разрешают, а потом будет поздно. с защитой 20% при полной вакцинации и заразности как у кори, и полном пофигизме в плане социального дистанциирования заболеваемость будет больше 100,000 в день
Когда ударят морозы вирусы попустит
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vitaliian
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Додано: Суб 18 гру, 2021 11:31
fler написав:
Конечно, если в Украине подсчитали, что повторно болеют ковидом не более 0,1-0,2%, то в Британии - это тайна за семью печатями.
Не понимаю что Вы этим хотите сказать. Речь идет именно про ЮАР. Попробуйте переформулировать что Вы имеете ввиду, без намеков.
fler написав:
Приветствую ваше понимание
Если Вы тоже все поняли, то к чему тогда Ваше сравнение иммунитета в ЮАР и Британии по количеству заболевших? Абы что-то возразить?
fler написав:
Но в Британии с медициной же лучше?
К чему отсылка к медицине, если речь идет о подсчете новых случаев? Снова спор ради спора?
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IgA
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Додано: Суб 18 гру, 2021 11:41
Вакцина, известная как CovavaxTM, является девятой, получившей разрешение на экстренное использование от агентства здравоохранения ООН, что свидетельствует о вотуме доверия Novavax, что также может означать, что прививки будут приняты некоторыми странами, которые принимают только путешественников, вакцинированных ВОЗ. подкрепленные джебы.
Пока неизвестно, сколько поставок вакцин компания может отправить и когда.
Вакцина CovavaxTM – белковая вакцина, содержащая ген модифицированного белка SARS-CoV-2. Она создана по технологии, по которой уже создавались другие виды вакцин.
Полный курс прививки Covavax требует введения двух доз вакцины.
Вакцины CoronaVac от компании Sinovac, Janssen от компании Johnson & Johnson и российская вакцина Sputnik V практически не защищают от нового штамма коронавируса «Омикрон», свидетельствуют результаты научного исследования, проведенного Университетом Вашингтона и швейцарским производителем лекарств Humabs Biomed SA.
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Додано: Суб 18 гру, 2021 11:44
_hunter написав:
А то как-то невежливо получается: задал человек вопрос, ему ответ дали -- а он слился... Обычно в таких случаях принято писать "да, прослепошарил, спасибо" или "нет -- это не те цифры"
если вы что-то прослепошарили, то вернитесь на несколько страниц назад и заполните недостающее. Персонально для отстающих здесь никто обьяснять не будет
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Ромасик
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Додано: Суб 18 гру, 2021 11:44
Главный санитарный врач страны Игорь Кузин заявил, что Минздрав в январе может принять решение о том, что третья прививка против коронавируса будет обязательной. Об этом он сказал в эфире телеканала 1+1.
"Тогда будет решение о продлении или не продлении срока действия сертификата (о вакцинации — ред.). Окончательно будут и рекомендации Европейского Союза и ВОЗ", — отметил он.
Кузин пояснил, что введение третьей прививки необходимо для усиления сложившегося иммунитета.
"Особенно это актуально для людей с нарушением иммунной системы, для тех, кто вакцинирован давно — более девяти-десяти месяцев. У них уже есть определенное уменьшение иммунитета. Организм таких людей реагирует как на обычную вакцину. Иммунитет усиливается", — пояснил санврач.
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Додано: Суб 18 гру, 2021 12:19
Медики называют такие известные на сегодня симптомы Омикрона:
повышение температуры
учащенный пульс
упадок сил
боль в мышцах
заложенный нос
диарея
При этом у пациентов сохраняется обоняние, отличие от заражения другими штаммами Covid-19.
Скорость распространения. В докладе канадской организации Public Health Ontario говорится, что один заболевший "Омикроном" заражает коронавирусом в 7,7 раз больше людей, чем пациент с "Дельтой".
Правда, считать эти цифры окончательными нельзя - у других исследователей они не столь угрожающие. В Оксфордском университете, например, считают, что новый штамм в 2-3 раза заразнее предыдущих.
По прогнозу Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), такими темпами вариант Covid-19 Omicron станет доминирующим в Европе к началу 2022 года и приведет к увеличению числа госпитализаций и смертей.
Скорость размножения в организме. Исследователи Гонконгского университета выяснили, что спустя 24 часа после заражения штамм "Омикрон" размножался в бронхах человека в 70 раз быстрее, чем "Дельта" или другие виды коронавируса.
Риск повторного заражения. В исследовании Имперского колледжа Лондона говорится, что риск повторного заражения "Омикроном" в 5,4 раза выше, чем "Дельтой". Если в случае с "Дельтой" говорили, что у переболевшего сохраняется 85%-ная защита от повторного заражения в течение шести месяцев, то у "Омикрона" можно говорить лишь о 19%-ной защите от повторного заражения после болезни.
Защищают ли вакцины от нового штамма
Ученые Гонконгского университета, изучив количество антител, дали такую эффективность вакцин против "Омикрона", после проведения исследований:
Pfizer показал эффективность 20-24% против "Омикрона" (эффективность против первоначального "уханьского вируса" 95%).
Coronavac не защитил от заражения новым штаммом. Однако есть предположения, что эффективность повысится, если сделать третью прививку.
Ученые Оксфордского университета выяснили, что для полной защиты от "Омикрона" двух доз вакцин AstraZeneca или Pfizer недостаточно.
По данным рейтинга эффективности вакцин, размещенном в журнале biorxiv, определенный уровень нейтрализующих антител есть после вакцинации "Модерной" и "Пфайзером". А вот "Астразенека", "Джонсон" и "Спутник" почти не защищают организм от "Омикрона"
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Додано: Суб 18 гру, 2021 12:23
Ромасик написав: _hunter написав:
А то как-то невежливо получается: задал человек вопрос, ему ответ дали -- а он слился... Обычно в таких случаях принято писать "да, прослепошарил, спасибо" или "нет -- это не те цифры"
если вы что-то прослепошарили, то вернитесь на несколько страниц назад и заполните недостающее. Персонально для отстающих здесь никто обьяснять не будет
Так зачем вы здесь какие-то цифры просили? -- если здесь для отстающих никто обьяснять не будет???
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_hunter
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