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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4671467246734674

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.7 5 139
Мені вже зробили щеплення
55%
77
Не можу за станом здоров'я
1%
2
Не вірю в ефективність вакцин
9%
13
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
6
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
20%
28
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
3
Ще в роздумах
7%
10
Всього голосів : 139
Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 12:29

  IgA написав:
  fler написав:Приветствую ваше понимание

Если Вы тоже все поняли, то к чему тогда Ваше сравнение иммунитета в ЮАР и Британии по количеству заболевших? Абы что-то возразить?


Видимо, с приветствием понимания я погорячилась.. :roll:
Вернемся к нашим баранам...

  fler написав:
  IgA написав:Scientists have cautioned that other nations may have a different experience to South Africa as the country’s population is young compared with developed nations. Between 70% and 80% of citizens may also have had a prior Covid-19 infection, according to antibody surveys, meaning they could have some level of protection.


Этот ваш абзац позволяет сделать вывод о том, что в ЮАР переболели 70-80% народу и что это дало им какой-то уровень защиты. То есть сейчас их защищает от Омикрона природный иммунитет и они болеют легче, чем при Дельте. Ок.
Посмотрим на Британию, где 70-80% вакцинировались, правда? Это ведь дало им какой-то уровень защиты, правда? Они болеют легче, чем при Дельте? Нет? :shock:
В ЮАР за сутки новых заболевших 20 тысяч, а в Британии 200 тысяч.. :shock:
Значит природный иммунитет в Африке сильнее, чем вакцина в Британии? Неужели? :twisted:
Конечно, то все из-за старости, расскажите нам...


Выделенное красным по-вашему не имеет отношения к выделенному синим? Для особо одаренных я подчеркиваю, что это сравнение природного иммунитета с вакцинацией, а не "сравнение иммунитета в странах по количеству заболевших", которое увидел здесь IgA , что характеризует его ̶у̶р̶о̶в̶е̶н̶ь̶ ̶д̶е̶б̶и̶л̶и̶з̶м̶а̶ степень понимания.
fler
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 12:36

  vitaliian написав:По данным рейтинга эффективности вакцин, размещенном в журнале biorxiv, определенный уровень нейтрализующих антител есть после вакцинации "Модерной" и "Пфайзером". А вот "Астразенека", "Джонсон" и "Спутник" почти не защищают организм от "Омикрона"


Запасаемся попкорном и смотрим на РФ, где Омикрон уже есть, а "Спутник" почти не защищает... Вакцинации "Модерной" и "Пфайзером" на РФ нет, правда?
fler
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 12:42

  ЛАД написав:Вы уж определитесь. Или главное покритиковать, а за что неважно.

Конечно покритиковать. Если что-то делают или не делают, и это не даёт результат, будут отхватывать хэйт от населения.
Вы недовольны тем, что не могут заставить всех перевакцинироваться.
Я недоволен тем, что заставляют, но это не приносит результата.

По-этому, да. Буду критиковать, чтоб ни делали, если только эти действия не сделают ковид забытой историей.

Я вижу позорным для планеты, что ковид забороли страны с деспотическими режимами, путём жёстких репрессий, а демократические страны периодически плавают на ковидных волнах и сделать ничего не могут. Прям провал всего человечества
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 12:43

  ЛАД написав:
Почему-то пригрезилось, что в России с ковидом два года назад решили бороться иначе.

То есть — никак.

Никаких прививок, никаких куар-кодов. Маски — по желанию. Ничего не закрывается. Заболели — лечитесь как хотите.

И в результате мы имеем гневные видеолекции Маши Шукшиной: «А вот в Европе всем ввели куар-коды, чтобы не заражались!» Другие деятели возмущаются отсутствием прививок и работающими общественными заведениями: «У нас люди мрут как мухи, а властям наплевать!»

Уверен — ничего бы не изменилось в «противостоянии». Причем возмущались бы те же самые люди.

Только по противоположному поводу.

Сергей Лукьяненко, писатель

https://www.rosbalt.ru/posts/2021/12/17/1936212.html

Знаете, некоторые форумы автозаменяют названия сайтов на "г**носай.ru". Фамилии некоторых писателей также нужно бы менять на с***и или вы****ки.
Finance.ua пока вообще никаким функционалом такого плана не владеет, поэтому предлагаю самим таких не упоминать вообще ибо их мнение не должно волновать ни единого украинца.
Slx
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 13:03

  _hunter написав:
  Ромасик написав:
  _hunter написав:А то как-то невежливо получается: задал человек вопрос, ему ответ дали -- а он слился... Обычно в таких случаях принято писать "да, прослепошарил, спасибо" или "нет -- это не те цифры"

если вы что-то прослепошарили, то вернитесь на несколько страниц назад и заполните недостающее. Персонально для отстающих здесь никто обьяснять не будет

Так зачем вы здесь какие-то цифры просили? -- если здесь для отстающих никто обьяснять не будет??? :shock:

я ничего у вас не просил. Я не из тех, кто просит. Я из тех, кто дает. Догоняет, и еще раз дает. :)
Ромасик
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 13:04

  Slx написав:
  ЛАД написав:
Почему-то пригрезилось,
...
Сергей Лукьяненко, писатель

https://www.rosbalt.ru/posts/2021/12/17/1936212.html

Знаете, некоторые форумы автозаменяют названия сайтов на "г**носай.ru". Фамилии некоторых писателей также нужно бы менять на с***и или вы****ки.
Finance.ua пока вообще никаким функционалом такого плана не владеет, поэтому предлагаю самим таких не упоминать вообще ибо их мнение не должно волновать ни единого украинца.

что-то сломалось в этом мире. Вакс ваксу рассказывает об овносайтах :lol:
Ромасик
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 13:05

  fler написав:
  vitaliian написав:По данным рейтинга эффективности вакцин, размещенном в журнале biorxiv, определенный уровень нейтрализующих антител есть после вакцинации "Модерной" и "Пфайзером". А вот "Астразенека", "Джонсон" и "Спутник" почти не защищают организм от "Омикрона"


Запасаемся попкорном и смотрим на РФ, где Омикрон уже есть, а "Спутник" почти не защищает... Вакцинации "Модерной" и "Пфайзером" на РФ нет, правда?

будет как в РФ?))
Ромасик
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 13:06

В ЮАР за сутки новых заболевших 20 тысяч, а в Британии 200 тысяч.. :shock:
Значит природный иммунитет в Африке сильнее, чем вакцина в Британии? Неужели? :twisted:


  fler написав:Для особо одаренных я подчеркиваю, что это сравнение природного иммунитета с вакцинацией, а не "сравнение иммунитета в странах по количеству заболевших",


Тут всеравно какой именно иммунитет Вы сравниваете и с чем, если критерием сравнения есть количество заболевших, к подсчету которого в Британии подходят серьезнее чем в ЮАР, там даже всех умерших от ковида посчитать не могут.
Если я Вас опять неправильно понял, можете объяснить зачем именно Вы приводили цифры 20 и 200(на самом деле нет) тыс, если Вы уж не возражаете против того что напрямую их сравнивать нельзя?
Что Вам дает цифра в 20 тыс случаев в день в ЮАР, если официально у них переболело 3 млн из 60, а неофициально - 70-80%?
IgA
 
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