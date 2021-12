Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

Если Вы тоже все поняли, то к чему тогда Ваше сравнение иммунитета в ЮАР и Британии по количеству заболевших ? Абы что-то возразить? Если Вы тоже все поняли, то? Абы что-то возразить?



Видимо, с приветствием понимания я погорячилась..

Вернемся к нашим баранам...



fler написав: IgA написав: Scientists have cautioned that other nations may have a different experience to South Africa as the country’s population is young compared with developed nations. Between 70% and 80% of citizens may also have had a prior Covid-19 infection, according to antibody surveys, meaning they could have some level of protection. Scientists have cautioned that other nations may have a different experience to South Africa as the country’s population is young compared with developed nations. Between 70% and 80% of citizens may also have had a prior Covid-19 infection, according to antibody surveys, meaning they could have some level of protection.



Этот ваш абзац позволяет сделать вывод о том, что в ЮАР переболели 70-80% народу и что это дало им какой-то уровень защиты. То есть сейчас их защищает от Омикрона природный иммунитет и они болеют легче, чем при Дельте. Ок.

Посмотрим на Британию, где 70-80% вакцинировались , правда? Это ведь дало им какой-то уровень защиты, правда? Они болеют легче, чем при Дельте? Нет? :shock:

В ЮАР за сутки новых заболевших 20 тысяч, а в Британии 200 тысяч..

Значит природный иммунитет в Африке сильнее, чем вакцина в Британии? Неужели?

Конечно, то все из-за старости, расскажите нам... :shock:В ЮАР за сутки новых заболевших 20 тысяч, а в Британии 200 тысяч..Конечно, то все из-за старости, расскажите нам...



Выделенное красным по-вашему не имеет отношения к выделенному синим? Для особо одаренных я подчеркиваю, что это сравнение природного иммунитета с вакцинацией, а не "сравнение иммунитета в странах по количеству заболевших", которое увидел здесь IgA , что характеризует его ̶у̶р̶о̶в̶е̶н̶ь̶ ̶д̶е̶б̶и̶л̶и̶з̶м̶а̶ степень понимания.

По данным рейтинга эффективности вакцин, размещенном в журнале biorxiv, определенный уровень нейтрализующих антител есть после вакцинации "Модерной" и "Пфайзером". А вот "Астразенека", "Джонсон" и "Спутник" почти не защищают организм от "Омикрона"

По данным рейтинга эффективности вакцин, размещенном в журнале biorxiv, определенный уровень нейтрализующих антител есть после вакцинации "Модерной" и "Пфайзером". А вот "Астразенека", "Джонсон" и "Спутник" почти не защищают организм от "Омикрона"



Запасаемся попкорном и смотрим на РФ, где Омикрон уже есть, а "Спутник" почти не защищает... Вакцинации "Модерной" и "Пфайзером" на РФ нет, правда?

Вы уж определитесь. Или главное покритиковать, а за что неважно.

Конечно покритиковать. Если что-то делают или не делают, и это не даёт результат, будут отхватывать хэйт от населения.

Вы недовольны тем, что не могут заставить всех перевакцинироваться.

Я недоволен тем, что заставляют, но это не приносит результата.



По-этому, да. Буду критиковать, чтоб ни делали, если только эти действия не сделают ковид забытой историей.



Конечно покритиковать. Если что-то делают или не делают, и это не даёт результат, будут отхватывать хэйт от населения.

Вы недовольны тем, что не могут заставить всех перевакцинироваться.

Я недоволен тем, что заставляют, но это не приносит результата.

По-этому, да. Буду критиковать, чтоб ни делали, если только эти действия не сделают ковид забытой историей.

Я вижу позорным для планеты, что ковид забороли страны с деспотическими режимами, путём жёстких репрессий, а демократические страны периодически плавают на ковидных волнах и сделать ничего не могут. Прям провал всего человечества



То есть — никак.



Никаких прививок, никаких куар-кодов. Маски — по желанию. Ничего не закрывается. Заболели — лечитесь как хотите.



И в результате мы имеем гневные видеолекции Маши Шукшиной: «А вот в Европе всем ввели куар-коды, чтобы не заражались!» Другие деятели возмущаются отсутствием прививок и работающими общественными заведениями: «У нас люди мрут как мухи, а властям наплевать!»



Уверен — ничего бы не изменилось в «противостоянии». Причем возмущались бы те же самые люди.



Только по противоположному поводу.



Сергей Лукьяненко, писатель

https://www.rosbalt.ru/posts/2021/12/17/1936212.html

Знаете, некоторые форумы автозаменяют названия сайтов на "г**носай.ru". Фамилии некоторых писателей также нужно бы менять на с***и или вы****ки.

Знаете, некоторые форумы автозаменяют названия сайтов на "г**носай.ru". Фамилии некоторых писателей также нужно бы менять на с***и или вы****ки.

Finance.ua пока вообще никаким функционалом такого плана не владеет, поэтому предлагаю самим таких не упоминать вообще ибо их мнение не должно волновать ни единого украинца.

если вы что-то прослепошарили, то вернитесь на несколько страниц назад и заполните недостающее. Персонально для отстающих здесь никто обьяснять не будет если вы что-то прослепошарили, то вернитесь на несколько страниц назад и заполните недостающее. Персонально для отстающих здесь никто обьяснять не будет

Так зачем вы здесь какие-то цифры просили? -- если здесь для отстающих никто обьяснять не будет???

я ничего у вас не просил. Я не из тех, кто просит. Я из тех, кто дает. Догоняет, и еще раз дает.

Повідомлень: 3633 З нами з: 30.03.15 Подякував: 862 раз. Подякували: 461 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 гру, 2021 13:04 Slx написав: ЛАД написав: Почему-то пригрезилось,

...

Сергей Лукьяненко, писатель

https://www.rosbalt.ru/posts/2021/12/17/1936212.html

Знаете, некоторые форумы автозаменяют названия сайтов на "г**носай.ru". Фамилии некоторых писателей также нужно бы менять на с***и или вы****ки.

Знаете, некоторые форумы автозаменяют названия сайтов на "г**носай.ru". Фамилии некоторых писателей также нужно бы менять на с***и или вы****ки.

Finance.ua пока вообще никаким функционалом такого плана не владеет, поэтому предлагаю самим таких не упоминать вообще ибо их мнение не должно волновать ни единого украинца.

что-то сломалось в этом мире. Вакс ваксу рассказывает об овносайтах

Повідомлень: 3633 З нами з: 30.03.15 Подякував: 862 раз. Подякували: 461 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 гру, 2021 13:05 fler написав: vitaliian написав: По данным рейтинга эффективности вакцин, размещенном в журнале biorxiv, определенный уровень нейтрализующих антител есть после вакцинации "Модерной" и "Пфайзером". А вот "Астразенека", "Джонсон" и "Спутник" почти не защищают организм от "Омикрона"

По данным рейтинга эффективности вакцин, размещенном в журнале biorxiv, определенный уровень нейтрализующих антител есть после вакцинации "Модерной" и "Пфайзером". А вот "Астразенека", "Джонсон" и "Спутник" почти не защищают организм от "Омикрона"



Запасаемся попкорном и смотрим на РФ, где Омикрон уже есть, а "Спутник" почти не защищает... Вакцинации "Модерной" и "Пфайзером" на РФ нет, правда?

будет как в РФ?))

Повідомлень: 3633 З нами з: 30.03.15 Подякував: 862 раз. Подякували: 461 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 гру, 2021 13:06 20 тысяч, а в Британии 200 тысяч..

Значит природный иммунитет в Африке сильнее, чем вакцина в Британии? Неужели? В ЮАР за сутки новых заболевших, а в Британии..Значит природный иммунитет в Африке сильнее, чем вакцина в Британии? Неужели?



fler написав: Для особо одаренных я подчеркиваю, что это сравнение природного иммунитета с вакцинацией, а не "сравнение иммунитета в странах по количеству заболевших", Для особо одаренных я подчеркиваю, что это сравнение природного иммунитета с вакцинацией, а не "сравнение иммунитета в странах",



Тут всеравно какой именно иммунитет Вы сравниваете и с чем, если критерием сравнения есть количество заболевших, к подсчету которого в Британии подходят серьезнее чем в ЮАР, там даже всех умерших от ковида посчитать не могут.

Если я Вас опять неправильно понял, можете объяснить зачем именно Вы приводили цифры 20 и 200(на самом деле нет) тыс, если Вы уж не возражаете против того что напрямую их сравнивать нельзя?

