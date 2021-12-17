Если Вы тоже все поняли, то к чему тогда Ваше сравнение иммунитета в ЮАР и Британии по количеству заболевших? Абы что-то возразить?
Видимо, с приветствием понимания я погорячилась.. Вернемся к нашим баранам...
fler написав:
IgA написав:Scientists have cautioned that other nations may have a different experience to South Africa as the country’s population is young compared with developed nations. Between 70% and 80% of citizens may also have had a prior Covid-19 infection, according to antibody surveys, meaning they could have some level of protection.
Этот ваш абзац позволяет сделать вывод о том, что в ЮАР переболели 70-80% народу и что это дало им какой-то уровень защиты. То есть сейчас их защищает от Омикрона природный иммунитет и они болеют легче, чем при Дельте. Ок. Посмотрим на Британию, где 70-80% вакцинировались, правда? Это ведь дало им какой-то уровень защиты, правда? Они болеют легче, чем при Дельте? Нет? :shock: В ЮАР за сутки новых заболевших 20 тысяч, а в Британии 200 тысяч.. Значит природный иммунитет в Африке сильнее, чем вакцина в Британии? Неужели? Конечно, то все из-за старости, расскажите нам...
Выделенное красным по-вашему не имеет отношения к выделенному синим? Для особо одаренных я подчеркиваю, что это сравнение природного иммунитета с вакцинацией, а не "сравнение иммунитета в странах по количеству заболевших", которое увидел здесь IgA , что характеризует его ̶у̶р̶о̶в̶е̶н̶ь̶ ̶д̶е̶б̶и̶л̶и̶з̶м̶а̶ степень понимания.
vitaliian написав:По данным рейтинга эффективности вакцин, размещенном в журнале biorxiv, определенный уровень нейтрализующих антител есть после вакцинации "Модерной" и "Пфайзером". А вот "Астразенека", "Джонсон" и "Спутник" почти не защищают организм от "Омикрона"
Запасаемся попкорном и смотрим на РФ, где Омикрон уже есть, а "Спутник" почти не защищает... Вакцинации "Модерной" и "Пфайзером" на РФ нет, правда?
ЛАД написав:Вы уж определитесь. Или главное покритиковать, а за что неважно.
Конечно покритиковать. Если что-то делают или не делают, и это не даёт результат, будут отхватывать хэйт от населения. Вы недовольны тем, что не могут заставить всех перевакцинироваться. Я недоволен тем, что заставляют, но это не приносит результата.
По-этому, да. Буду критиковать, чтоб ни делали, если только эти действия не сделают ковид забытой историей.
Я вижу позорным для планеты, что ковид забороли страны с деспотическими режимами, путём жёстких репрессий, а демократические страны периодически плавают на ковидных волнах и сделать ничего не могут. Прям провал всего человечества
Почему-то пригрезилось, что в России с ковидом два года назад решили бороться иначе.
То есть — никак.
Никаких прививок, никаких куар-кодов. Маски — по желанию. Ничего не закрывается. Заболели — лечитесь как хотите.
И в результате мы имеем гневные видеолекции Маши Шукшиной: «А вот в Европе всем ввели куар-коды, чтобы не заражались!» Другие деятели возмущаются отсутствием прививок и работающими общественными заведениями: «У нас люди мрут как мухи, а властям наплевать!»
Уверен — ничего бы не изменилось в «противостоянии». Причем возмущались бы те же самые люди.
Знаете, некоторые форумы автозаменяют названия сайтов на "г**носай.ru". Фамилии некоторых писателей также нужно бы менять на с***и или вы****ки. Finance.ua пока вообще никаким функционалом такого плана не владеет, поэтому предлагаю самим таких не упоминать вообще ибо их мнение не должно волновать ни единого украинца.
Знаете, некоторые форумы автозаменяют названия сайтов на "г**носай.ru". Фамилии некоторых писателей также нужно бы менять на с***и или вы****ки. Finance.ua пока вообще никаким функционалом такого плана не владеет, поэтому предлагаю самим таких не упоминать вообще ибо их мнение не должно волновать ни единого украинца.
что-то сломалось в этом мире. Вакс ваксу рассказывает об овносайтах
vitaliian написав:По данным рейтинга эффективности вакцин, размещенном в журнале biorxiv, определенный уровень нейтрализующих антител есть после вакцинации "Модерной" и "Пфайзером". А вот "Астразенека", "Джонсон" и "Спутник" почти не защищают организм от "Омикрона"
Запасаемся попкорном и смотрим на РФ, где Омикрон уже есть, а "Спутник" почти не защищает... Вакцинации "Модерной" и "Пфайзером" на РФ нет, правда?
В ЮАР за сутки новых заболевших 20 тысяч, а в Британии 200 тысяч.. Значит природный иммунитет в Африке сильнее, чем вакцина в Британии? Неужели?
fler написав:Для особо одаренных я подчеркиваю, что это сравнение природного иммунитета с вакцинацией, а не "сравнение иммунитета в странах по количеству заболевших",
Тут всеравно какой именно иммунитет Вы сравниваете и с чем, если критерием сравнения есть количество заболевших, к подсчету которого в Британии подходят серьезнее чем в ЮАР, там даже всех умерших от ковида посчитать не могут. Если я Вас опять неправильно понял, можете объяснить зачем именно Вы приводили цифры 20 и 200(на самом деле нет) тыс, если Вы уж не возражаете против того что напрямую их сравнивать нельзя? Что Вам дает цифра в 20 тыс случаев в день в ЮАР, если официально у них переболело 3 млн из 60, а неофициально - 70-80%?