vitaliian написав:По данным рейтинга эффективности вакцин, размещенном в журнале biorxiv, определенный уровень нейтрализующих антител есть после вакцинации "Модерной" и "Пфайзером". А вот "Астразенека", "Джонсон" и "Спутник" почти не защищают организм от "Омикрона"
Запасаемся попкорном и смотрим на РФ, где Омикрон уже есть, а "Спутник" почти не защищает... Вакцинации "Модерной" и "Пфайзером" на РФ нет, правда?
В ЮАР за сутки новых заболевших 20 тысяч, а в Британии 200 тысяч.. Значит природный иммунитет в Африке сильнее, чем вакцина в Британии? Неужели?
fler написав:Для особо одаренных я подчеркиваю, что это сравнение природного иммунитета с вакцинацией, а не "сравнение иммунитета в странах по количеству заболевших",
Тут всеравно какой именно иммунитет Вы сравниваете и с чем, если критерием сравнения есть количество заболевших, к подсчету которого в Британии подходят серьезнее чем в ЮАР, там даже всех умерших от ковида посчитать не могут. Если я Вас опять неправильно понял, можете объяснить зачем именно Вы приводили цифры 20 и 200(на самом деле нет) тыс, если Вы уж не возражаете против того что напрямую их сравнивать нельзя? Что Вам дает цифра в 20 тыс случаев в день в ЮАР, если официально у них переболело 3 млн из 60, а неофициально - 70-80%?
ЛАД написав:Вы уж определитесь. Или главное покритиковать, а за что неважно.
Конечно покритиковать. Если что-то делают или не делают, и это не даёт результат, будут отхватывать хэйт от населения. Вы недовольны тем, что не могут заставить всех перевакцинироваться. Я недоволен тем, что заставляют, но это не приносит результата.
По-этому, да. Буду критиковать, чтоб ни делали, если только эти действия не сделают ковид забытой историей.
Я вижу позорным для планеты, что ковид забороли страны с деспотическими режимами, путём жёстких репрессий, а демократические страны периодически плавают на ковидных волнах и сделать ничего не могут. Прям провал всего человечества
Ну, т.е. абы покритиковать. Остальное в моём посте Вы не увидели? За вакцинацию от оспы тоже лет 30-40 занимались бы критикой?
Почему-то пригрезилось, что в России с ковидом два года назад решили бороться иначе.
То есть — никак.
Никаких прививок, никаких куар-кодов. Маски — по желанию. Ничего не закрывается. Заболели — лечитесь как хотите.
И в результате мы имеем гневные видеолекции Маши Шукшиной: «А вот в Европе всем ввели куар-коды, чтобы не заражались!» Другие деятели возмущаются отсутствием прививок и работающими общественными заведениями: «У нас люди мрут как мухи, а властям наплевать!»
Уверен — ничего бы не изменилось в «противостоянии». Причем возмущались бы те же самые люди.
Знаете, некоторые форумы автозаменяют названия сайтов на "г**носай.ru". Фамилии некоторых писателей также нужно бы менять на с***и или вы****ки. Finance.ua пока вообще никаким функционалом такого плана не владеет, поэтому предлагаю самим таких не упоминать вообще ибо их мнение не должно волновать ни единого украинца.
Черчилль был ярым врагом Советов. Тем не менее во время ВОВ его мнение очень даже "волновало" и, более того, с ним тесно сотрудничали.
"Вариант Omicron выявили у пациента находящегося на лечении в клинике "Обериг" благодаря правильно собранному епидемиологическому анамнезу. Этот пациент уже ранее болел коронавирусной инфекцией где-то несколько месяцев назад, а сейчас он приехал из ОАЕ и опять у него повысилась температура тела до достаточно высоких цифр, опять он заболел, но само течение заболевания у него не тяжелое и он находится под наблюдением, хотя выписался уже из стационара. Ему даны рекомендации и будем наблюдать чем все это закончится", - сказала она.
По словам Голубовской, это не первый случай заражения "Омикроном" в Украине, однако паниковать не стоит.
"Но самое главное, что я хочу сказать, это конечно же не первый случай, поэтому не надо абсолютно паниковать, доктора уже видят, как начинают болеть пациенты по второму разу и это понятно, потому что Omicron, если мы говорили, что Delta заразный вариант, гораздо более заразный, чем предыдущие, то этот еще больше заразный чем Delta. Этот вариант, он пока что не показывает более тяжелые случаи заболевания. Наоборот, пока что все случаи достаточно не тяжелые. Мы видим на сегодняшний день как пациенты, имеющие, высокие титры антител, особенно когда поствакцинальных антител, очень высокие титры по несколько тысяч, тем не менее тоже заболевают, но белеют пока не тяжело. Мы очень надеемся, что так оно дальше и будет если не произойдет каких-то спонтанных мутаций. Но по тем сообщениям, которые мы наблюдаем и по всему миру, этот вариант, да, вызывает взрывные распостраняющиеся случаи заболевания, но само оно протекает не тяжело" - сказала Голубовская.
Кроме того, она добавила, что Covid-19 имеет все шансы перерасти в вирус гриппа.
"С увеличением заразности этот возбудитель показывает снижение вирулентности, поэтому мы очень все надеемся, что это и будет путь перехода в сезонное распираторное заболевание. Тоесть, он будет и как собственно говоря вирус гриппа, ускользать от предыдущих своих версий, но потеряет свою агресивность и вирулентность, но тем не менее, я думаю групы риска всегда будут более уязвимыми", - подчеркнула Ольга Голубовская.
"Я говорила уже давно, что его уже много в Украине. Каждый день я вижу когда заболевают люди, повторно заболевают, то естественно люди заболевают повышением температуры тела, то естественно первое, что приходит в голову, что это уже абсолютно новый вариант который ускользает от той защиты которую человек имеет. И таких пациентов на сегодняшний день не мало. Просто этот больной первый которого выявили", - добавила Голубовская.
Ромасик написав:если вы что-то прослепошарили, то вернитесь на несколько страниц назад и заполните недостающее. Персонально для отстающих здесь никто обьяснять не будет
Так зачем вы здесь какие-то цифры просили? -- если здесь для отстающих никто обьяснять не будет???
я ничего у вас не просил. ...
Я разве где-то про себя говорил??? Вопрос был к форуму:
Ромасик написав:...
НЕПРАВДА: Вакцина не формирует иммунитет, а лишь увеличивает смертность в Израиле ...было установлено, что вакцина защищает минимум на 97% от заболевания, госпитализации и смертности от COVID-19 и на 94% – от бессимптомного течения COVID-19.
ЛАД написав:Черчилль был ярым врагом Советов. Тем не менее во время ВОВ его мнение очень даже "волновало" и, более того, с ним тесно сотрудничали.
Вы сейчас хренлюлькинас Черчиллем сравнили? Того самого, который "Да, вот так дави эту оранжевую мразь, каленым железом всех фашистов так надо уничтожить" когда Майдан/Грушевского в 2013м начал Беркут зачищать и "Кто не готов ждать - автомат-вокзал-Донецк. Я без шуток - чем кричать "всепропало" и "путинслил" - оторви жопу от дивана. Что тебе Путин, что тебе границы, отважный воин? А кто-то бросает все и идет на фронт с оружием в руках. Как его герои. В осажденный Славянск. Удачи, Федор. Не промажь, если что" в 2014м - вот этого дрьма кусок сравнили? Там шиза такая каждые пару дней шла, что как бешеную собаку его нужно, вот лишь один его прямой призыв вводить войска в Украину и стрелять в украинцев из сотен:
Feb. 24th, 2014 at 11:27 AM С Украиной сейчас все ясно. Не обманывайте себя народными сходами в Крыму - майдан он тогда майдан, когда кому надо майдан. А русско-еврейское быдло к славному праву народа на революцию зря пытается подстроиться. Особенно - русское.
Давайте подумаем, что теперь может сделать Россия. Я не президент и не депутат, я даже не политолог (спасибо, Боже). Я пикейный жилет и по совместительству писатель-фантаст. Поэтому оперировать массами народа в пределах планеты могу легко. Итак. Выбора, как всегда, три. 1. Невозможный. "Броня крепка и танки наши быстры".
Кто тут желает послать войска на помощь братьям-украинцам? Лес рук, вижу. А кто сам впихнет пузо в форму, забросит автомат на плечо и потопает воевать? Что-то поредело... Эй, вы, блоггер в первом ряду - вас не засчитываю, у вас руки подняты постоянно... Вас тоже, вы в форму не влезете, такого не шьют даже генералам... А вы готовы в рамках помощи братьям-украинцам стрелять в братьев-украинцев? Как нет? Придется! Полагаете, на майдане украинских и русских дуриков не было? Там даже еврейские были! Что вы руки-то опустили? А вы, гражданин, вы хотите сделать такой подарок США - начать войну России с Украиной? Что? Нет, это будет война. Да, настоящая. Конечно, победим. Мудаками! Да, выглядеть будем мудаками, агрессорами и... куда же вы?
Что? У меня тоже болит. И что с того? Делать тот ход, которого ожидает враг, нанося при этом удар не по врагу, а по другу и, в лучшем случае, по мелким шавкам - разумный вариант? Нас, русских, веками губит стремление в политике действовать "от сердца", "по дружбе" и прочие странности. Которым, дорогие мои, в политике не место. Как операцию на мозге не проводят топором, так и в политике не принимают решения исходя из общечеловеческих принципов.
Кто делает иначе - проигрывает.
P.S. Да, добавлю, пожалуй, для нормальных украинцев. Не можете, не хотите, боитесь противостоять фашистской мрази - уезжайте. В Россию, в Белоруссию. Мы вам не чужие, а вы нам родные. Украина же отныне - проклятая земля, которая будет три поколения избывать свою подлость и трусость.
Востаннє редагувалось Slx в Суб 18 гру, 2021 15:12, всього редагувалось 4 разів.
Я вижу позорным для планеты, что ковид забороли страны с деспотическими режимами, путём жёстких репрессий, а демократические страны периодически плавают на ковидных волнах и сделать ничего не могут. Прям провал всего человечества
Ну я хз: если выбирать между китайским цифровым концлагерем с ихними Рейтингами Благонадежности и редкими локдаунами на неделю-другую -- лично я выберу второе
А насчет критики -- это, конечно, неотъемлемое право любого диванного эксперта. Но, как народная мудрость говорит "ты, сначала, сам добейся!" -- опыт побеждания короны хотя бы в отдельно взятом селе на 100 хат у вас есть?..