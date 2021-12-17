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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 18 гру, 2021 15:03
vitaliian написав:
Почему никто не обсуждает омикрон? Думаете больше новых пиков не будет... Обещают с начала 2022 в каждом уголке страны.
Уже всё обсудили.
Оксимирон не стоит и выеденного яйца.
Несите следующий
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