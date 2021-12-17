fler написав:Для особо одаренных я подчеркиваю, что это сравнение природного иммунитета с вакцинацией, а не "сравнение иммунитета в странах по количеству заболевших",
Тут всеравно какой именно иммунитет Вы сравниваете и с чем, если критерием сравнения есть количество заболевших, ..
А если так обрезать, то до вас быстрей дойдет? Если вам всеравно какой именно иммунитет сравнивать и с чем, причем вы с какого-то переляку сделали количество заболевших критерием сравнения, то это ваша личная тупость, не надо мне ее приписывать.
vitaliian написав:Почему никто не обсуждает омикрон? Думаете больше новых пиков не будет... Обещают с начала 2022 в каждом уголке страны.
Что вам не понятно из вашей же цитаты?
vitaliian написав:По словам Голубовской, это не первый случай заражения "Омикроном" в Украине, однако паниковать не стоит... она добавила, что Covid-19 имеет все шансы перерасти в вирус гриппа. "С увеличением заразности этот возбудитель показывает снижение вирулентности, поэтому мы очень все надеемся, что это и будет путь перехода в сезонное распираторное заболевание. Тоесть, он будет и как собственно говоря вирус гриппа, ускользать от предыдущих своих версий, но потеряет свою агресивность и вирулентность, но тем не менее, я думаю групы риска всегда будут более уязвимыми", - подчеркнула Ольга Голубовская. "Я говорила уже давно, что его уже много в Украине. .. Просто этот больной первый которого выявили", - добавила Голубовская.
Хотите обсудить обычный грипп? О том, что ковид перейдет в сезонное ОРВИ здесь уже писали год назад, если не раньше (ох уж эти антиваксы, как в воду глядели). Полистайте ветку, ознакомьтесь.
fler написав:Если вам всеравно какой именно иммунитет сравнивать и с чем, причем вы с какого-то переляку сделали количество заболевших критерием сравнения, то это ваша личная тупость, не надо мне ее приписывать.
Возможно для Вас это сюрприз, но при вакцинации тоже вырабатывается иммунитет, природный это для того чтобы отличить от индуцированный болезнью от индуцированного вакциной, а механизм тот же.
Но похоже Вы уже все поняли, но продолжаете цепляться к формулировкам, в лучших традициях будивельника. 1) количество заболевших в ЮАР и Британии сравнивали Вы
fler написав:В ЮАР за сутки новых заболевших 20 тысяч, а в Британии 200 тысяч..
2) Никаких других подтверждений этому сравнению Вы не дали -
fler написав:То есть сейчас их защищает от Омикрона природный иммунитет и они болеют легче, чем при Дельте. Ок. Посмотрим на Британию, где 70-80% вакцинировались, правда? Это ведь дало им какой-то уровень защиты, правда? Они болеют легче, чем при Дельте? Нет?
Так по каким другим критериям Вы сравнивали природный иммунитет и вакцинацию в ЮАР и Британии, если пришли к таким выводам-вопросам -
fler написав:Значит природный иммунитет в Африке сильнее, чем вакцина в Британии?
Может есть какие-то еще критерии по каким Вы их сравнивали но не описали? Надеюсь Вы уже поняли что на Ваш вывод-вопрос ответ - "не значит" ?
flyman написав:хух, нарешті купив квиток з єПідтримки. Це ж як тре людям ускладнити життя, щоб доїхати потягом із Києва в обл. центр. Уряду явно нема чим займатися тільки обмежувати свободи пересіченим.
flyman написав:хух, нарешті купив квиток з єПідтримки. Це ж як тре людям ускладнити життя, щоб доїхати потягом із Києва в обл. центр. Уряду явно нема чим займатися тільки обмежувати свободи пересіченим.
A start-up hub in Sweden has showcased a new use for its microchip implants: your Covid-19 vaccination passport. The company Epicenter plans to market the versatility of the technology it spent years developing. The chips use Near-field communication (NFC), which can communicate with any NFC-capable smartphone. The company says the procedure is entirely reversible.
adeges написав:похоже нас ждет опа с омикроном. бустеры тупо не разрешают, а потом будет поздно. с защитой 20% при полной вакцинации и заразности как у кори, и полном пофигизме в плане социального дистанциирования заболеваемость будет больше 100,000 в день
Когда ударят морозы вирусы попустит
Коли вдарять морози, то вже не буде не вугля на ТЕС ні газу в сховищах ГТС, вся надія, що відключення електроенергії будуть не дуже віяльні.