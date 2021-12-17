Додано: Суб 18 гру, 2021 15:48

fler написав: Если вам всеравно какой именно иммунитет сравнивать и с чем, причем вы с какого-то переляку сделали количество заболевших критерием сравнения, то это ваша личная тупость, не надо мне ее приписывать. Если вам всеравно какой именно иммунитет сравнивать и с чем, причем вы с какого-то переляку сделали количество заболевших критерием сравнения, то это ваша личная тупость, не надо мне ее приписывать.

fler написав: В ЮАР за сутки новых заболевших 20 тысяч, а в Британии 200 тысяч.. В ЮАР за сутки новых заболевших 20 тысяч, а в Британии 200 тысяч..

fler написав: То есть сейчас их защищает от Омикрона природный иммунитет и они болеют легче, чем при Дельте. Ок.

Посмотрим на Британию, где 70-80% вакцинировались, правда? Это ведь дало им какой-то уровень защиты, правда? Они болеют легче, чем при Дельте? Нет? То есть сейчас их защищает от Омикрона природный иммунитет и они болеют легче, чем при Дельте. Ок.Посмотрим на Британию, где 70-80% вакцинировались, правда? Это ведь дало им какой-то уровень защиты, правда? Они болеют легче, чем при Дельте? Нет?

fler написав: Значит природный иммунитет в Африке сильнее, чем вакцина в Британии? Значит природный иммунитет в Африке сильнее, чем вакцина в Британии?

Возможно для Вас это сюрприз, но при вакцинации тоже вырабатывается иммунитет, природный это для того чтобы отличить от индуцированный болезнью от индуцированного вакциной, а механизм тот же.Но похоже Вы уже все поняли, но продолжаете цепляться к формулировкам, в лучших традициях будивельника.1) количество заболевших в ЮАР и Британии сравнивали Вы2) Никаких других подтверждений этому сравнению Вы не дали -Так по каким другим критериям Вы сравнивали природный иммунитет и вакцинацию в ЮАР и Британии, если пришли к таким выводам-вопросам -Может есть какие-то еще критерии по каким Вы их сравнивали но не описали? Надеюсь Вы уже поняли что на Ваш вывод-вопрос ответ - "не значит" ?