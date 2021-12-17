RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4672467346744675

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.7 5 139
Мені вже зробили щеплення
55%
77
Не можу за станом здоров'я
1%
2
Не вірю в ефективність вакцин
9%
13
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
6
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
20%
28
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
3
Ще в роздумах
7%
10
Всього голосів : 139
Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 15:20

  IgA написав:
  fler написав:Для особо одаренных я подчеркиваю, что это сравнение природного иммунитета с вакцинацией, а не "сравнение иммунитета в странах по количеству заболевших",


Тут всеравно какой именно иммунитет Вы сравниваете и с чем, если критерием сравнения есть количество заболевших, ..


А если так обрезать, то до вас быстрей дойдет? Если вам всеравно какой именно иммунитет сравнивать и с чем, причем вы с какого-то переляку сделали количество заболевших критерием сравнения, то это ваша личная тупость, не надо мне ее приписывать.
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2433
З нами з: 07.08.09
Подякував: 805 раз.
Подякували: 962 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 15:32

  vitaliian написав:Почему никто не обсуждает омикрон? Думаете больше новых пиков не будет... Обещают с начала 2022 в каждом уголке страны.


Что вам не понятно из вашей же цитаты?
  vitaliian написав:По словам Голубовской, это не первый случай заражения "Омикроном" в Украине, однако паниковать не стоит... она добавила, что Covid-19 имеет все шансы перерасти в вирус гриппа.
"С увеличением заразности этот возбудитель показывает снижение вирулентности, поэтому мы очень все надеемся, что это и будет путь перехода в сезонное распираторное заболевание. Тоесть, он будет и как собственно говоря вирус гриппа, ускользать от предыдущих своих версий, но потеряет свою агресивность и вирулентность, но тем не менее, я думаю групы риска всегда будут более уязвимыми", - подчеркнула Ольга Голубовская.
"Я говорила уже давно, что его уже много в Украине. .. Просто этот больной первый которого выявили", - добавила Голубовская.


Хотите обсудить обычный грипп? О том, что ковид перейдет в сезонное ОРВИ здесь уже писали год назад, если не раньше (ох уж эти антиваксы, как в воду глядели). Полистайте ветку, ознакомьтесь.
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2433
З нами з: 07.08.09
Подякував: 805 раз.
Подякували: 962 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 15:48

  fler написав:Если вам всеравно какой именно иммунитет сравнивать и с чем, причем вы с какого-то переляку сделали количество заболевших критерием сравнения, то это ваша личная тупость, не надо мне ее приписывать.


Возможно для Вас это сюрприз, но при вакцинации тоже вырабатывается иммунитет, природный это для того чтобы отличить от индуцированный болезнью от индуцированного вакциной, а механизм тот же.

Но похоже Вы уже все поняли, но продолжаете цепляться к формулировкам, в лучших традициях будивельника.
1) количество заболевших в ЮАР и Британии сравнивали Вы
  fler написав:В ЮАР за сутки новых заболевших 20 тысяч, а в Британии 200 тысяч..

2) Никаких других подтверждений этому сравнению Вы не дали -
  fler написав:То есть сейчас их защищает от Омикрона природный иммунитет и они болеют легче, чем при Дельте. Ок.
Посмотрим на Британию, где 70-80% вакцинировались, правда? Это ведь дало им какой-то уровень защиты, правда? Они болеют легче, чем при Дельте? Нет?


Так по каким другим критериям Вы сравнивали природный иммунитет и вакцинацию в ЮАР и Британии, если пришли к таким выводам-вопросам -
  fler написав:Значит природный иммунитет в Африке сильнее, чем вакцина в Британии?


Может есть какие-то еще критерии по каким Вы их сравнивали но не описали? Надеюсь Вы уже поняли что на Ваш вывод-вопрос ответ - "не значит" ?
IgA
 
Повідомлень: 1096
З нами з: 02.07.15
Подякував: 37 раз.
Подякували: 173 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 15:53

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fler написав:(ох уж эти антиваксы, как в воду глядели). Полистайте ветку, ознакомьтесь
избыточная эмоциональность на финансовом форуме выглядит неадекватно, здесь же не вашу шляпку обсуждают. Советы класса "полистать ветку" держите при себе. Чтобы вас саму не замучили советами.

По теме Я считаю омикрон новым риском от которого нет лёгкого спасения в виде 2-3 доз известных вакцин или коктейлем из них.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9739
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1701 раз.
Подякували: 2476 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 16:30

Re: Эпидемия коронавируса в мире

хух, нарешті купив квиток з єПідтримки.
Це ж як тре людям ускладнити життя, щоб доїхати потягом із Києва в обл. центр.
Уряду явно нема чим займатися тільки обмежувати свободи пересіченим.

Побажаю можновладцям пройти весь процес від вакцинації до подорожі потягом.
Може як Шмигаль раз зробить сам, зацінить "дижиталізацію + ваксинацію"
Востаннє редагувалось flyman в Суб 18 гру, 2021 16:35, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27293
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1352 раз.
Подякували: 2315 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 16:33

  flyman написав:хух, нарешті купив квиток з єПідтримки.
Це ж як тре людям ускладнити життя, щоб доїхати потягом із Києва в обл. центр.
Уряду явно нема чим займатися тільки обмежувати свободи пересіченим.

на flyUIA не вистачило?)
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3631
З нами з: 30.03.15
Подякував: 861 раз.
Подякували: 462 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 16:36

  Ромасик написав:
  flyman написав:хух, нарешті купив квиток з єПідтримки.
Це ж як тре людям ускладнити життя, щоб доїхати потягом із Києва в обл. центр.
Уряду явно нема чим займатися тільки обмежувати свободи пересіченим.

на flyUIA не вистачило?)

та яке flyUIA , плацкарта УЗі
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27293
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1352 раз.
Подякували: 2315 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 16:42

A start-up hub in Sweden has showcased a new use for its microchip implants: your Covid-19 vaccination passport. The company Epicenter plans to market the versatility of the technology it spent years developing. The chips use Near-field communication (NFC), which can communicate with any NFC-capable smartphone. The company says the procedure is entirely reversible.

https://www.scmp.com/video/coronavirus/3160110/covid-19-passport-implanted-your-skin-using-nfc-enabled-microchip

Записываемся на чипизацию, девочки :)
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 15692
З нами з: 18.04.15
Подякував: 8933 раз.
Подякували: 4275 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 17:02

  vitaliian написав:
  adeges написав:похоже нас ждет опа с омикроном. бустеры тупо не разрешают, а потом будет поздно. с защитой 20% при полной вакцинации и заразности как у кори, и полном пофигизме в плане социального дистанциирования заболеваемость будет больше 100,000 в день

Когда ударят морозы вирусы попустит

Коли вдарять морози, то вже не буде не вугля на ТЕС ні газу в сховищах ГТС, вся надія, що відключення електроенергії будуть не дуже віяльні.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27293
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1352 раз.
Подякували: 2315 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 4672467346744675
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: baraka, flyman і 4 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 789, 790, 791
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7900 15765621
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 гру, 2021 20:27
Zebra

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.