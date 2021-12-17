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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4673467446754676 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.7 5 140 Мені вже зробили щеплення 55% 77 Не можу за станом здоров'я 1% 2 Не вірю в ефективність вакцин 10% 14 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 4% 6 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 20% 28 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 3 Ще в роздумах 7% 10 Всього голосів : 140 Додано: Суб 18 гру, 2021 17:08 safonovstanislav написав: ЛАД написав: Вы уж определитесь. Или главное покритиковать, а за что неважно. Вы уж определитесь. Или главное покритиковать, а за что неважно.

Конечно покритиковать. Если что-то делают или не делают, и это не даёт результат, будут отхватывать хэйт от населения.

Вы недовольны тем, что не могут заставить всех перевакцинироваться.

Я недоволен тем, что заставляют, но это не приносит результата.



По-этому, да. Буду критиковать, чтоб ни делали, если только эти действия не сделают ковид забытой историей.



Я вижу позорным для планеты, что ковид забороли страны с деспотическими режимами, путём жёстких репрессий, а демократические страны периодически плавают на ковидных волнах и сделать ничего не могут. Прям провал всего человечества Конечно покритиковать. Если что-то делают или не делают, и это не даёт результат, будут отхватывать хэйт от населения.Вы недовольны тем, что не могут заставить всех перевакцинироваться.Я недоволен тем, что заставляют, но это не приносит результата.По-этому, да. Буду критиковать, чтоб ни делали, если только эти действия не сделают ковид забытой историей.Я вижу позорным для планеты, что ковид забороли страны с деспотическими режимами, путём жёстких репрессий, а демократические страны периодически плавают на ковидных волнах и сделать ничего не могут. Прям провал всего человечества

ага, Австрія, Нідерланди, ну-ну, ти просто не в темі як там "рулить демократія" в даний момент



ностальжі за совком?



з.і.

В деспотичних режимах статистика сама точна, інфа 146%. ага, Австрія, Нідерланди, ну-ну, ти просто не в темі як там "рулить демократія" в даний моментностальжі за совком?з.і.В деспотичних режимах статистика сама точна, інфа 146%. Востаннє редагувалось flyman в Суб 18 гру, 2021 17:20, всього редагувалось 1 раз. flyman

Повідомлень: 27297 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1353 раз. Подякували: 2314 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 гру, 2021 17:11 Slx написав: ЛАД написав: Почему-то пригрезилось, что в России с ковидом два года назад решили бороться иначе.



То есть — никак.



Никаких прививок, никаких куар-кодов. Маски — по желанию. Ничего не закрывается. Заболели — лечитесь как хотите.



И в результате мы имеем гневные видеолекции Маши Шукшиной: «А вот в Европе всем ввели куар-коды, чтобы не заражались!» Другие деятели возмущаются отсутствием прививок и работающими общественными заведениями: «У нас люди мрут как мухи, а властям наплевать!»



Уверен — ничего бы не изменилось в «противостоянии». Причем возмущались бы те же самые люди.



Только по противоположному поводу.



Сергей Лукьяненко, писатель

https://www.rosbalt.ru/posts/2021/12/17/1936212.html

Знаете, некоторые форумы автозаменяют названия сайтов на "г**носай.ru". Фамилии некоторых писателей также нужно бы менять на с***и или вы****ки.

Finance.ua пока вообще никаким функционалом такого плана не владеет, поэтому предлагаю самим таких не упоминать вообще ибо их мнение не должно волновать ни единого украинца. Знаете, некоторые форумы автозаменяют названия сайтов на "г**носай.ru". Фамилии некоторых писателей также нужно бы менять на с***и или вы****ки.Finance.ua пока вообще никаким функционалом такого плана не владеет, поэтому предлагаю самим таких не упоминать вообще ибо их мнение не должно волновать ни единого украинца.

да ладно, тут є ж любителі "а що там за парєбріком", не будем тицяти пальцем да ладно, тут є ж любителі "а що там за парєбріком", не будем тицяти пальцем flyman

Повідомлень: 27297 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1353 раз. Подякували: 2314 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 гру, 2021 17:24 IgA написав: fler написав: Значит природный иммунитет в Африке сильнее, чем вакцина в Британии? Значит природный иммунитет в Африке сильнее, чем вакцина в Британии?



Может есть какие-то еще критерии по каким Вы их сравнивали но не описали? Надеюсь Вы уже поняли что на Ваш вывод-вопрос ответ - "не значит" ? Может есть какие-то еще критерии по каким Вы их сравнивали но не описали? Надеюсь Вы уже поняли что на Ваш вывод-вопрос ответ - "не значит" ?



Не вижу смысла снова объяснять то, что вы не поняли даже с третьего раза. Не вижу смысла снова объяснять то, что вы не поняли даже с третьего раза. fler

Повідомлень: 2435 З нами з: 07.08.09 Подякував: 807 раз. Подякували: 962 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 гру, 2021 17:27 flyman написав: хух, нарешті купив квиток з єПідтримки.

Це ж як тре людям ускладнити життя, щоб доїхати потягом із Києва в обл. центр.

Уряду явно нема чим займатися тільки обмежувати свободи пересіченим.



Побажаю можновладцям пройти весь процес від вакцинації до подорожі потягом.

Може як Шмигаль раз зробить сам, зацінить "дижиталізацію + ваксинацію" хух, нарешті купив квиток з єПідтримки.Це ж як тре людям ускладнити життя, щоб доїхати потягом із Києва в обл. центр.Уряду явно нема чим займатися тільки обмежувати свободи пересіченим.Побажаю можновладцям пройти весь процес від вакцинації до подорожі потягом.Може як Шмигаль раз зробить сам, зацінить "дижиталізацію + ваксинацію" мне оба раза позвонили по телефону чтобы я пришел вакцинироваться, назначили время, Всю инфу где родился/женился спросили по телефону (на месте только анкета была) дия при входе спросила хочу ли я 1000? Моно раньше других пушем предложил открыть под нее счет, (потом предложил а банк и альфа) билет жд купил через 15 минут после получения средств. Все работает как часы. Если бы ещё вакцина получше защищала.



Чем вы недовольны, своим старым смартфоном? На 10 андроиде с 4гиг оперативки всё летает быстрее шрт. flyman написав: яке flyUIA , плацкарта УЗі яке flyUIA , плацкарта УЗі ё-маё деньги шаровые, побалуйте себя раз в жизни черной икрой в СВ вагоне аммендорф.

https://pan-sapunov.livejournal.com/219070.html

Это ж не то что вы за них на шахте вкалывали, легко пришло - легко ушло.



Подожду снега и прокачусь в карпаты) мне оба раза позвонили по телефону чтобы я пришел вакцинироваться, назначили время, Всю инфу где родился/женился спросили по телефону (на месте только анкета была) дия при входе спросила хочу ли я 1000? Моно раньше других пушем предложил открыть под нее счет, (потом предложил а банк и альфа) билет жд купил через 15 минут после получения средств. Все работает как часы. Если бы ещё вакцина получше защищала.Чем вы недовольны, своим старым смартфоном? На 10 андроиде с 4гиг оперативки всё летает быстрее шрт.ё-маё деньги шаровые, побалуйте себя раз в жизни черной икрой в СВ вагоне аммендорф.Это ж не то что вы за них на шахте вкалывали, легко пришло - легко ушло.Подожду снега и прокачусь в карпаты) vitaliian

Повідомлень: 9742 З нами з: 06.04.16 Подякував: 1702 раз. Подякували: 2476 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 гру, 2021 17:51 fler написав: Не вижу смысла снова объяснять то, что вы не поняли даже с третьего раза. Не вижу смысла снова объяснять то, что вы не поняли даже с третьего раза.



перевести стрелки не удалось, план Б - прикидываемся шлангом перевести стрелки не удалось, план Б - прикидываемся шлангом IgA Повідомлень: 1097 З нами з: 02.07.15 Подякував: 37 раз. Подякували: 173 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 гру, 2021 18:15 К пуговицам претензии есть? vitaliian написав: flyman написав: хух, нарешті купив квиток з єПідтримки.

Це ж як тре людям ускладнити життя, щоб доїхати потягом із Києва в обл. центр.

Уряду явно нема чим займатися тільки обмежувати свободи пересіченим.



Побажаю можновладцям пройти весь процес від вакцинації до подорожі потягом.

Може як Шмигаль раз зробить сам, зацінить "дижиталізацію + ваксинацію" хух, нарешті купив квиток з єПідтримки.Це ж як тре людям ускладнити життя, щоб доїхати потягом із Києва в обл. центр.Уряду явно нема чим займатися тільки обмежувати свободи пересіченим.Побажаю можновладцям пройти весь процес від вакцинації до подорожі потягом.Може як Шмигаль раз зробить сам, зацінить "дижиталізацію + ваксинацію" мне оба раза позвонили по телефону чтобы я пришел вакцинироваться, назначили время, Всю инфу где родился/женился спросили по телефону (на месте только анкета была) дия при входе спросила хочу ли я 1000? Моно раньше других пушем предложил открыть под нее счет, (потом предложил а банк и альфа) билет жд купил через 15 минут после получения средств. Все работает как часы. Если бы ещё вакцина получше защищала.



Чем вы недовольны, своим старым смартфоном? На 10 андроиде с 4гиг оперативки всё летает быстрее шрт. flyman написав: яке flyUIA , плацкарта УЗі яке flyUIA , плацкарта УЗі ё-маё деньги шаровые, побалуйте себя раз в жизни черной икрой в СВ вагоне аммендорф.

https://pan-sapunov.livejournal.com/219070.html

Это ж не то что вы за них на шахте вкалывали, легко пришло - легко ушло.



Подожду снега и прокачусь в карпаты) мне оба раза позвонили по телефону чтобы я пришел вакцинироваться, назначили время, Всю инфу где родился/женился спросили по телефону (на месте только анкета была) дия при входе спросила хочу ли я 1000? Моно раньше других пушем предложил открыть под нее счет, (потом предложил а банк и альфа) билет жд купил через 15 минут после получения средств. Все работает как часы. Если бы ещё вакцина получше защищала.Чем вы недовольны, своим старым смартфоном? На 10 андроиде с 4гиг оперативки всё летает быстрее шрт.ё-маё деньги шаровые, побалуйте себя раз в жизни черной икрой в СВ вагоне аммендорф.Это ж не то что вы за них на шахте вкалывали, легко пришло - легко ушло.Подожду снега и прокачусь в карпаты)

Щоб отримати єПідтримки 1000 грн., тре потратити 5000 грн. і купу часу і нервів.

Але основне не в тих 1000 грн., а в тому, що примусова вакцинація експерементальною жижою, яка помогає як бабі кадило.



А тепер подумай про тих, кому вода дійсно тре - старим одиноким людям.

Думаєш, вони от так як ти за 15 хв, бац-бац-бац і "в дамках".



Очковтирання і буфанада.



Щоб отримати єПідтримки 1000 грн., тре потратити 5000 грн. і купу часу і нервів.Але основне не в тих 1000 грн., а в тому, що примусова вакцинація експерементальною жижою, яка помогає як бабі кадило.А тепер подумай про тих, кому вода дійсно тре - старим одиноким людям.Думаєш, вони от так як ти за 15 хв, бац-бац-бац і "в дамках".Очковтирання і буфанада. Востаннє редагувалось flyman в Суб 18 гру, 2021 18:21, всього редагувалось 1 раз. flyman

Повідомлень: 27297 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1353 раз. Подякували: 2314 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 гру, 2021 18:21

Омикроны, держитесь крепче! Ромасик

Повідомлень: 3632 З нами з: 30.03.15 Подякував: 861 раз. Подякували: 463 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 гру, 2021 18:28 Прогнозик ВВС

• 20,9 млн інфекцій

• 175 000 госпіталізацій

• 24700 смертей

За найбільш песимістичного сценарію, який передбачає, що Omicron має високий імунітет, а бустери менш ефективні, за період з 1 грудня по 30 квітня в Англії будуть:

• 34,2 млн інфекцій

• 492 000 госпіталізацій

• 74 900 смертей

https://www.bbc.com/news/uk-59621029



ПС. IgA написав: fler написав: Не вижу смысла снова объяснять то, что вы не поняли даже с третьего раза. Не вижу смысла снова объяснять то, что вы не поняли даже с третьего раза.



перевести стрелки не удалось, план Б - прикидываемся шлангом перевести стрелки не удалось, план Б - прикидываемся шлангом



Смысл вам прикидываться? Сходите на бустер, успокойтесь.. Прогнозик для вас невтішний, на жаль, особливо якщо глянути на поточну картину Британії:

93045 – нових випадків

745183 – нових бустерів

https://www.bbc.com/news/uk-59711474



Британія, даєш мільйон бустерів щодня!? У найоптимістичнішому сценарії, який передбачає, що Omicron має низький імунітет, а бустери є високоефективними, за період з 1 грудня по 30 квітня в Англії будуть:• 20,9 млн інфекцій• 175 000 госпіталізацій• 24700 смертейЗа найбільш песимістичного сценарію, який передбачає, що Omicron має високий імунітет, а бустери менш ефективні, за період з 1 грудня по 30 квітня в Англії будуть:• 34,2 млн інфекцій• 492 000 госпіталізацій• 74 900 смертейПС.Смысл вам прикидываться? Сходите на бустер, успокойтесь.. Прогнозик для вас невтішний, на жаль, особливо якщо глянути на поточну картину Британії:93045 – нових випадків745183 – нових бустерівБританія, даєш мільйон бустерів щодня!? fler

Повідомлень: 2435 З нами з: 07.08.09 Подякував: 807 раз. Подякували: 962 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 гру, 2021 18:38 Ромасик написав: Омикроны, держитесь крепче!

Омикроны, держитесь крепче!

Ромасик что то полезное вывалил... Смотреть всем. Ромасик что то полезное вывалил... Смотреть всем. vitaliian

Повідомлень: 9742 З нами з: 06.04.16 Подякував: 1702 раз. Подякували: 2476 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4673467446754676 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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