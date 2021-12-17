RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4673467446754676

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.7 5 140
Мені вже зробили щеплення
55%
77
Не можу за станом здоров'я
1%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
14
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
6
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
20%
28
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
3
Ще в роздумах
7%
10
Всього голосів : 140
Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 17:08

  safonovstanislav написав:
  ЛАД написав:Вы уж определитесь. Или главное покритиковать, а за что неважно.

Конечно покритиковать. Если что-то делают или не делают, и это не даёт результат, будут отхватывать хэйт от населения.
Вы недовольны тем, что не могут заставить всех перевакцинироваться.
Я недоволен тем, что заставляют, но это не приносит результата.

По-этому, да. Буду критиковать, чтоб ни делали, если только эти действия не сделают ковид забытой историей.

Я вижу позорным для планеты, что ковид забороли страны с деспотическими режимами, путём жёстких репрессий, а демократические страны периодически плавают на ковидных волнах и сделать ничего не могут. Прям провал всего человечества

ага, Австрія, Нідерланди, ну-ну, ти просто не в темі як там "рулить демократія" в даний момент

ностальжі за совком?

з.і.
В деспотичних режимах статистика сама точна, інфа 146%.
Востаннє редагувалось flyman в Суб 18 гру, 2021 17:20, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27297
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1353 раз.
Подякували: 2314 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 17:11

  Slx написав:
  ЛАД написав:
Почему-то пригрезилось, что в России с ковидом два года назад решили бороться иначе.

То есть — никак.

Никаких прививок, никаких куар-кодов. Маски — по желанию. Ничего не закрывается. Заболели — лечитесь как хотите.

И в результате мы имеем гневные видеолекции Маши Шукшиной: «А вот в Европе всем ввели куар-коды, чтобы не заражались!» Другие деятели возмущаются отсутствием прививок и работающими общественными заведениями: «У нас люди мрут как мухи, а властям наплевать!»

Уверен — ничего бы не изменилось в «противостоянии». Причем возмущались бы те же самые люди.

Только по противоположному поводу.

Сергей Лукьяненко, писатель

https://www.rosbalt.ru/posts/2021/12/17/1936212.html

Знаете, некоторые форумы автозаменяют названия сайтов на "г**носай.ru". Фамилии некоторых писателей также нужно бы менять на с***и или вы****ки.
Finance.ua пока вообще никаким функционалом такого плана не владеет, поэтому предлагаю самим таких не упоминать вообще ибо их мнение не должно волновать ни единого украинца.

да ладно, тут є ж любителі "а що там за парєбріком", не будем тицяти пальцем
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27297
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1353 раз.
Подякували: 2314 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 17:24

  IgA написав:
  fler написав:Значит природный иммунитет в Африке сильнее, чем вакцина в Британии?


Может есть какие-то еще критерии по каким Вы их сравнивали но не описали? Надеюсь Вы уже поняли что на Ваш вывод-вопрос ответ - "не значит" ?


Не вижу смысла снова объяснять то, что вы не поняли даже с третьего раза.
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2435
З нами з: 07.08.09
Подякував: 807 раз.
Подякували: 962 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 17:27

  flyman написав:хух, нарешті купив квиток з єПідтримки.
Це ж як тре людям ускладнити життя, щоб доїхати потягом із Києва в обл. центр.
Уряду явно нема чим займатися тільки обмежувати свободи пересіченим.

Побажаю можновладцям пройти весь процес від вакцинації до подорожі потягом.
Може як Шмигаль раз зробить сам, зацінить "дижиталізацію + ваксинацію"
мне оба раза позвонили по телефону чтобы я пришел вакцинироваться, назначили время, Всю инфу где родился/женился спросили по телефону (на месте только анкета была) дия при входе спросила хочу ли я 1000? Моно раньше других пушем предложил открыть под нее счет, (потом предложил а банк и альфа) билет жд купил через 15 минут после получения средств. Все работает как часы. Если бы ещё вакцина получше защищала.

Чем вы недовольны, своим старым смартфоном? На 10 андроиде с 4гиг оперативки всё летает быстрее шрт.
  flyman написав:яке flyUIA , плацкарта УЗі
ё-маё деньги шаровые, побалуйте себя раз в жизни черной икрой в СВ вагоне аммендорф.
https://pan-sapunov.livejournal.com/219070.html
Это ж не то что вы за них на шахте вкалывали, легко пришло - легко ушло.

Подожду снега и прокачусь в карпаты)
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9742
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1702 раз.
Подякували: 2476 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 17:51

  fler написав:Не вижу смысла снова объяснять то, что вы не поняли даже с третьего раза.


перевести стрелки не удалось, план Б - прикидываемся шлангом :D
IgA
 
Повідомлень: 1097
З нами з: 02.07.15
Подякував: 37 раз.
Подякували: 173 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 18:15

К пуговицам претензии есть?

  vitaliian написав:
  flyman написав:хух, нарешті купив квиток з єПідтримки.
Це ж як тре людям ускладнити життя, щоб доїхати потягом із Києва в обл. центр.
Уряду явно нема чим займатися тільки обмежувати свободи пересіченим.

Побажаю можновладцям пройти весь процес від вакцинації до подорожі потягом.
Може як Шмигаль раз зробить сам, зацінить "дижиталізацію + ваксинацію"
мне оба раза позвонили по телефону чтобы я пришел вакцинироваться, назначили время, Всю инфу где родился/женился спросили по телефону (на месте только анкета была) дия при входе спросила хочу ли я 1000? Моно раньше других пушем предложил открыть под нее счет, (потом предложил а банк и альфа) билет жд купил через 15 минут после получения средств. Все работает как часы. Если бы ещё вакцина получше защищала.

Чем вы недовольны, своим старым смартфоном? На 10 андроиде с 4гиг оперативки всё летает быстрее шрт.
  flyman написав:яке flyUIA , плацкарта УЗі
ё-маё деньги шаровые, побалуйте себя раз в жизни черной икрой в СВ вагоне аммендорф.
https://pan-sapunov.livejournal.com/219070.html
Это ж не то что вы за них на шахте вкалывали, легко пришло - легко ушло.

Подожду снега и прокачусь в карпаты)

Щоб отримати єПідтримки 1000 грн., тре потратити 5000 грн. і купу часу і нервів.
Але основне не в тих 1000 грн., а в тому, що примусова вакцинація експерементальною жижою, яка помогає як бабі кадило.

А тепер подумай про тих, кому вода дійсно тре - старим одиноким людям.
Думаєш, вони от так як ти за 15 хв, бац-бац-бац і "в дамках".

Очковтирання і буфанада.

Востаннє редагувалось flyman в Суб 18 гру, 2021 18:21, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27297
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1353 раз.
Подякували: 2314 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 18:21

Омикроны, держитесь крепче! :lol:
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3632
З нами з: 30.03.15
Подякував: 861 раз.
Подякували: 463 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 18:28

Прогнозик ВВС

У найоптимістичнішому сценарії, який передбачає, що Omicron має низький імунітет, а бустери є високоефективними, за період з 1 грудня по 30 квітня в Англії будуть:
• 20,9 млн інфекцій
• 175 000 госпіталізацій
• 24700 смертей
За найбільш песимістичного сценарію, який передбачає, що Omicron має високий імунітет, а бустери менш ефективні, за період з 1 грудня по 30 квітня в Англії будуть:
• 34,2 млн інфекцій
• 492 000 госпіталізацій
• 74 900 смертей
https://www.bbc.com/news/uk-59621029

ПС.
  IgA написав:
  fler написав:Не вижу смысла снова объяснять то, что вы не поняли даже с третьего раза.


перевести стрелки не удалось, план Б - прикидываемся шлангом :D


Смысл вам прикидываться? Сходите на бустер, успокойтесь.. Прогнозик для вас невтішний, на жаль, особливо якщо глянути на поточну картину Британії:
93045 – нових випадків
745183 – нових бустерів :shock:
https://www.bbc.com/news/uk-59711474

Британія, даєш мільйон бустерів щодня!? :twisted:
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2435
З нами з: 07.08.09
Подякував: 807 раз.
Подякували: 962 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 18:38

  Ромасик написав:Омикроны, держитесь крепче! :lol:

Ромасик что то полезное вывалил... Смотреть всем.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9742
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1702 раз.
Подякували: 2476 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4673467446754676
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 789, 790, 791
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7900 15773757
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 гру, 2021 20:27
Zebra

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.