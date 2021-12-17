ЛАД написав:Вы уж определитесь. Или главное покритиковать, а за что неважно.
Конечно покритиковать. Если что-то делают или не делают, и это не даёт результат, будут отхватывать хэйт от населения. Вы недовольны тем, что не могут заставить всех перевакцинироваться. Я недоволен тем, что заставляют, но это не приносит результата.
По-этому, да. Буду критиковать, чтоб ни делали, если только эти действия не сделают ковид забытой историей.
Я вижу позорным для планеты, что ковид забороли страны с деспотическими режимами, путём жёстких репрессий, а демократические страны периодически плавают на ковидных волнах и сделать ничего не могут. Прям провал всего человечества
ага, Австрія, Нідерланди, ну-ну, ти просто не в темі як там "рулить демократія" в даний момент
ностальжі за совком?
з.і. В деспотичних режимах статистика сама точна, інфа 146%.
Востаннє редагувалось flyman в Суб 18 гру, 2021 17:20, всього редагувалось 1 раз.
Почему-то пригрезилось, что в России с ковидом два года назад решили бороться иначе.
То есть — никак.
Никаких прививок, никаких куар-кодов. Маски — по желанию. Ничего не закрывается. Заболели — лечитесь как хотите.
И в результате мы имеем гневные видеолекции Маши Шукшиной: «А вот в Европе всем ввели куар-коды, чтобы не заражались!» Другие деятели возмущаются отсутствием прививок и работающими общественными заведениями: «У нас люди мрут как мухи, а властям наплевать!»
Уверен — ничего бы не изменилось в «противостоянии». Причем возмущались бы те же самые люди.
Знаете, некоторые форумы автозаменяют названия сайтов на "г**носай.ru". Фамилии некоторых писателей также нужно бы менять на с***и или вы****ки. Finance.ua пока вообще никаким функционалом такого плана не владеет, поэтому предлагаю самим таких не упоминать вообще ибо их мнение не должно волновать ни единого украинца.
да ладно, тут є ж любителі "а що там за парєбріком", не будем тицяти пальцем
flyman написав:хух, нарешті купив квиток з єПідтримки. Це ж як тре людям ускладнити життя, щоб доїхати потягом із Києва в обл. центр. Уряду явно нема чим займатися тільки обмежувати свободи пересіченим.
Побажаю можновладцям пройти весь процес від вакцинації до подорожі потягом. Може як Шмигаль раз зробить сам, зацінить "дижиталізацію + ваксинацію"
мне оба раза позвонили по телефону чтобы я пришел вакцинироваться, назначили время, Всю инфу где родился/женился спросили по телефону (на месте только анкета была) дия при входе спросила хочу ли я 1000? Моно раньше других пушем предложил открыть под нее счет, (потом предложил а банк и альфа) билет жд купил через 15 минут после получения средств. Все работает как часы. Если бы ещё вакцина получше защищала.
Чем вы недовольны, своим старым смартфоном? На 10 андроиде с 4гиг оперативки всё летает быстрее шрт.
flyman написав:хух, нарешті купив квиток з єПідтримки. Це ж як тре людям ускладнити життя, щоб доїхати потягом із Києва в обл. центр. Уряду явно нема чим займатися тільки обмежувати свободи пересіченим.
Побажаю можновладцям пройти весь процес від вакцинації до подорожі потягом. Може як Шмигаль раз зробить сам, зацінить "дижиталізацію + ваксинацію"
мне оба раза позвонили по телефону чтобы я пришел вакцинироваться, назначили время, Всю инфу где родился/женился спросили по телефону (на месте только анкета была) дия при входе спросила хочу ли я 1000? Моно раньше других пушем предложил открыть под нее счет, (потом предложил а банк и альфа) билет жд купил через 15 минут после получения средств. Все работает как часы. Если бы ещё вакцина получше защищала.
Чем вы недовольны, своим старым смартфоном? На 10 андроиде с 4гиг оперативки всё летает быстрее шрт.
У найоптимістичнішому сценарії, який передбачає, що Omicron має низький імунітет, а бустери є високоефективними, за період з 1 грудня по 30 квітня в Англії будуть: • 20,9 млн інфекцій • 175 000 госпіталізацій • 24700 смертей За найбільш песимістичного сценарію, який передбачає, що Omicron має високий імунітет, а бустери менш ефективні, за період з 1 грудня по 30 квітня в Англії будуть: • 34,2 млн інфекцій • 492 000 госпіталізацій • 74 900 смертей https://www.bbc.com/news/uk-59621029
ПС.
IgA написав:
fler написав:Не вижу смысла снова объяснять то, что вы не поняли даже с третьего раза.
перевести стрелки не удалось, план Б - прикидываемся шлангом
Смысл вам прикидываться? Сходите на бустер, успокойтесь.. Прогнозик для вас невтішний, на жаль, особливо якщо глянути на поточну картину Британії: 93045 – нових випадків 745183 – нових бустерів https://www.bbc.com/news/uk-59711474
fler написав:У найоптимістичнішому сценарії, який передбачає, що Omicron має низький імунітет, а бустери є високоефективними, за період з 1 грудня по 30 квітня в Англії будуть: • 20,9 млн інфекцій • 175 000 госпіталізацій • 24700 смертей
Какие 24 тыс смертей в оптимистичном варианте? Вы же сами писали что омикрон не опасен, как грипп, в африке никто не умер, естественная прививка и все такое? Или уже нет? Что же в Украине то будет если и привиты то не все?
fler написав:Смысл вам прикидываться? Сходите на бустер, успокойтесь..
fler написав:В ЮАР за сутки новых заболевших 20 тысяч, а в Британии 200 тысяч.. Значит природный иммунитет в Африке сильнее, чем вакцина в Британии? Неужели?
то есть к чему это было Вами написано, и зачем конкретно Вы привели именно эти цифры, если Вы не собирались с помощью их что-то сравнивать мы так и не узнаем.
Мне там про индеек понравилось, смотрите Ромасик, пока мы колем бустеры и тренируем вирус, Ваш природный иммунитет стоит на месте, через пару букв греческого алфавита, соплями и пропажей нюха уже не отделаетесь