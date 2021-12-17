Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4674467546764677 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.7 5 140 Мені вже зробили щеплення 55% 77 Не можу за станом здоров'я 1% 2 Не вірю в ефективність вакцин 10% 14 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 4% 6 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 20% 28 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 3 Ще в роздумах 7% 10 Всього голосів : 140 Додано: Суб 18 гру, 2021 19:28 IgA написав: Ромасик написав: Омикроны, держитесь крепче! Омикроны, держитесь крепче!



Мне там про индеек понравилось, смотрите Ромасик, пока мы колем бустеры и тренируем вирус, Ваш природный иммунитет стоит на месте, через пару букв греческого алфавита, соплями и пропажей нюха уже не отделаетесь Мне там про индеек понравилось, смотрите Ромасик, пока мы колем бустеры и тренируем вирус, Ваш природный иммунитет стоит на месте, через пару букв греческого алфавита, соплями и пропажей нюха уже не отделаетесь

Заинтересовался её видео открыл интервью годичной давности где она говорит что.. а вообщем сам смотрите. Оценок не даю я не специалист её уровня но кое какие выводы делаю.



https://youtu.be/9Duq9o3XrXs Заинтересовался её видео открыл интервью годичной давности где она говорит что.. а вообщем сам смотрите. Оценок не даю я не специалист её уровня но кое какие выводы делаю. vitaliian

Повідомлень: 9743 З нами з: 06.04.16 Подякував: 1703 раз. Подякували: 2476 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 гру, 2021 19:54 vitaliian написав: Ходите с мандаринами по инфекционным больницам? Ходите с мандаринами по инфекционным больницам?

ОТ, супермаркеты, ТРЦ, МВЦ ОТ, супермаркеты, ТРЦ, МВЦ Ромасик

Повідомлень: 3633 З нами з: 30.03.15 Подякував: 862 раз. Подякували: 463 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 гру, 2021 19:56 IgA написав: fler написав: У найоптимістичнішому сценарії, який передбачає, що Omicron має низький імунітет, а бустери є високоефективними, за період з 1 грудня по 30 квітня в Англії будуть:

• 20,9 млн інфекцій

• 175 000 госпіталізацій

• 24700 смертей У найоптимістичнішому сценарії, який передбачає, що Omicron має низький імунітет, а бустери є високоефективними, за період з 1 грудня по 30 квітня в Англії будуть:• 20,9 млн інфекцій• 175 000 госпіталізацій• 24700 смертей



Какие 24 тыс смертей в оптимистичном варианте? Какие 24 тыс смертей в оптимистичном варианте?



Для любителей обрезать цитаты в удобных для себя местах, напомню, что прогнозик от ВВС, а не мой лично. ( https://www.bbc.com/news/uk-59621029 ) Туда и вопрос этот задавайте.



IgA написав: Вы же сами писали что омикрон не опасен, как грипп, в африке никто не умер, естественная прививка и все такое? Или уже нет?

Что же в Украине то будет если и привиты то не все? Вы же сами писали что омикрон не опасен, как грипп, в африке никто не умер, естественная прививка и все такое? Или уже нет?Что же в Украине то будет если и привиты то не все?



Отделим мух от котлет:

омикрон не опасен,как грипп, - это Голубовская сказала, vitaliian сегодня принес;

в африке никто не умер - это ваша отсебятина, в моих постах не было;

естественная прививка - тоже ваш термин, мне зачем приписываете?

В целом, я согласна с Голубовской, но ее слова - это ее слова.



IgA написав: Что же в Украине то будет если и привиты то не все? Что же в Украине то будет если и привиты то не все?

Далеко не все. Поживем - увидим

У столиці Великобританії Лондоні оголосили надзвичайний стан. Дане рішення прийнято у зв’язку із зростанням числа випадків зараження штамом коронавірусу «Омікрон».

https://news.sky.com/story/covid-19-may ... s-12499021 Для любителей обрезать цитаты в удобных для себя местах, напомню, что прогнозик от ВВС, а не мой лично. () Туда и вопрос этот задавайте.Отделим мух от котлет:омикрон не опасен,как грипп, - это Голубовская сказала, vitaliian сегодня принес;в африке никто не умер - это ваша отсебятина, в моих постах не было;естественная прививка - тоже ваш термин, мне зачем приписываете?В целом, я согласна с Голубовской, но ее слова - это ее слова.Далеко не все. Поживем - увидимУ столиці Великобританії Лондоні оголосили надзвичайний стан. Дане рішення прийнято у зв’язку із зростанням числа випадків зараження штамом коронавірусу «Омікрон». fler

Повідомлень: 2436 З нами з: 07.08.09 Подякував: 807 раз. Подякували: 962 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4674467546764677 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7900 15781819

Zebra П'ят 17 гру, 2021 20:27