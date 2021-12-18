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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4674467546764677

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.7 5 140
Мені вже зробили щеплення
55%
77
Не можу за станом здоров'я
1%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
14
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
6
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
20%
28
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
3
Ще в роздумах
7%
10
Всього голосів : 140
Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 19:28

  IgA написав:
  Ромасик написав:Омикроны, держитесь крепче!


Мне там про индеек понравилось, смотрите Ромасик, пока мы колем бустеры и тренируем вирус, Ваш природный иммунитет стоит на месте, через пару букв греческого алфавита, соплями и пропажей нюха уже не отделаетесь :D

Заинтересовался её видео открыл интервью годичной давности где она говорит что.. а вообщем сам смотрите. Оценок не даю я не специалист её уровня но кое какие выводы делаю.

https://youtu.be/9Duq9o3XrXs
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 19:54

  vitaliian написав:Ходите с мандаринами по инфекционным больницам?

ОТ, супермаркеты, ТРЦ, МВЦ :lol:
Ромасик
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 19:56

  IgA написав:
  fler написав:У найоптимістичнішому сценарії, який передбачає, що Omicron має низький імунітет, а бустери є високоефективними, за період з 1 грудня по 30 квітня в Англії будуть:
• 20,9 млн інфекцій
• 175 000 госпіталізацій
• 24700 смертей


Какие 24 тыс смертей в оптимистичном варианте?


Для любителей обрезать цитаты в удобных для себя местах, напомню, что прогнозик от ВВС, а не мой лично. (https://www.bbc.com/news/uk-59621029) Туда и вопрос этот задавайте.

  IgA написав: Вы же сами писали что омикрон не опасен, как грипп, в африке никто не умер, естественная прививка и все такое? Или уже нет?
Что же в Украине то будет если и привиты то не все?


Отделим мух от котлет:
омикрон не опасен,как грипп, - это Голубовская сказала, vitaliian сегодня принес;
в африке никто не умер - это ваша отсебятина, в моих постах не было;
естественная прививка - тоже ваш термин, мне зачем приписываете?
В целом, я согласна с Голубовской, но ее слова - это ее слова.

  IgA написав:Что же в Украине то будет если и привиты то не все?

Далеко не все. Поживем - увидим :wink:
У столиці Великобританії Лондоні оголосили надзвичайний стан. Дане рішення прийнято у зв’язку із зростанням числа випадків зараження штамом коронавірусу «Омікрон». :shock:
https://news.sky.com/story/covid-19-may ... s-12499021
fler
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 20:50

  IgA написав:
  Ромасик написав:Омикроны, держитесь крепче!


Мне там про индеек понравилось, смотрите Ромасик, пока мы колем бустеры и тренируем вирус, Ваш природный иммунитет стоит на месте, через пару букв греческого алфавита, соплями и пропажей нюха уже не отделаетесь :D

нравится быть в роли индейки?
Ромасик
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 21:48

  fler написав:Для любителей обрезать цитаты в удобных для себя местах, напомню, что прогнозик от ВВС, а не мой лично.

та я понимаю что не Ваш, но зачем Вы его постите? Вы согласны с Голубовской, что ничего страшного с омикроном нет, или с прогнозом ББС с 24 тыс погибших в лучшем случае? Или Вы просто постите новости из интернета не читая их? Может у Вас 2 отдельных омикрона, один страшный для Британии, другой, не опасный для Украины?

С ЮАР я так понимаю уточнений не будет?
IgA
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 21:49

  Ромасик написав:нравится быть в роли индейки?


А Вы не против оказаться среди невакцинированных индеек с 100% летальностью от нового варианта? И заметьте, Вы сами эту дичь сюда притащили :D
IgA
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 22:03

  IgA написав:
  Ромасик написав:нравится быть в роли индейки?


А Вы не против оказаться среди невакцинированных индеек с 100% летальностью от нового варианта? И заметьте, Вы сами эту дичь сюда притащили :D

раз вы успели прочитать мой коммент до его удаления, то допишу его расширенную версию:
в теории Жолобак предполагается, что здоровые индейки никогда не контактировали с зомби. В то время, как я развиваю свой естественный иммунитет, находясь в среде зомби.
Далее витальен спросил о мандаринах.
Ромасик
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