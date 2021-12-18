Заинтересовался её видео открыл интервью годичной давности где она говорит что.. а вообщем сам смотрите. Оценок не даю я не специалист её уровня но кое какие выводы делаю.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 18 гру, 2021 19:28
Заинтересовался её видео открыл интервью годичной давности где она говорит что.. а вообщем сам смотрите. Оценок не даю я не специалист её уровня но кое какие выводы делаю.
Додано: Суб 18 гру, 2021 19:54
Додано: Суб 18 гру, 2021 19:56
Для любителей обрезать цитаты в удобных для себя местах, напомню, что прогнозик от ВВС, а не мой лично. (
Отделим мух от котлет:
омикрон не опасен,как грипп, - это Голубовская сказала, vitaliian сегодня принес;
в африке никто не умер - это ваша отсебятина, в моих постах не было;
естественная прививка - тоже ваш термин, мне зачем приписываете?
В целом, я согласна с Голубовской, но ее слова - это ее слова.
Далеко не все. Поживем - увидим
У столиці Великобританії Лондоні оголосили надзвичайний стан. Дане рішення прийнято у зв’язку із зростанням числа випадків зараження штамом коронавірусу «Омікрон».
Додано: Суб 18 гру, 2021 20:50
Додано: Суб 18 гру, 2021 21:48
та я понимаю что не Ваш, но зачем Вы его постите? Вы согласны с Голубовской, что ничего страшного с омикроном нет, или с прогнозом ББС с 24 тыс погибших в лучшем случае? Или Вы просто постите новости из интернета не читая их? Может у Вас 2 отдельных омикрона, один страшный для Британии, другой, не опасный для Украины?
С ЮАР я так понимаю уточнений не будет?
Додано: Суб 18 гру, 2021 21:49
Додано: Суб 18 гру, 2021 22:03
раз вы успели прочитать мой коммент до его удаления, то допишу его расширенную версию:
в теории Жолобак предполагается, что здоровые индейки никогда не контактировали с зомби. В то время, как я развиваю свой естественный иммунитет, находясь в среде зомби.
Далее витальен спросил о мандаринах.
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