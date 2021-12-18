Заинтересовался её видео открыл интервью годичной давности где она говорит что.. а вообщем сам смотрите. Оценок не даю я не специалист её уровня но кое какие выводы делаю.
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 18 гру, 2021 19:28
Заинтересовался её видео открыл интервью годичной давности где она говорит что.. а вообщем сам смотрите. Оценок не даю я не специалист её уровня но кое какие выводы делаю.
Додано: Суб 18 гру, 2021 19:54
Додано: Суб 18 гру, 2021 19:56
Для любителей обрезать цитаты в удобных для себя местах, напомню, что прогнозик от ВВС, а не мой лично. (
Отделим мух от котлет:
омикрон не опасен,как грипп, - это Голубовская сказала, vitaliian сегодня принес;
в африке никто не умер - это ваша отсебятина, в моих постах не было;
естественная прививка - тоже ваш термин, мне зачем приписываете?
В целом, я согласна с Голубовской, но ее слова - это ее слова.
Далеко не все. Поживем - увидим
У столиці Великобританії Лондоні оголосили надзвичайний стан. Дане рішення прийнято у зв’язку із зростанням числа випадків зараження штамом коронавірусу «Омікрон».
Додано: Суб 18 гру, 2021 21:48
та я понимаю что не Ваш, но зачем Вы его постите? Вы согласны с Голубовской, что ничего страшного с омикроном нет, или с прогнозом ББС с 24 тыс погибших в лучшем случае? Или Вы просто постите новости из интернета не читая их? Может у Вас 2 отдельных омикрона, один страшный для Британии, другой, не опасный для Украины?
С ЮАР я так понимаю уточнений не будет?
Додано: Суб 18 гру, 2021 22:15
То есть те кто колют вакцину - зомби, а те кто регулярно подвергают себя действию вируса кто? Давайте чтобы избежать путаницы будем называть Вас естественными зомби, типа естественный иммунитет. Можно природный зомби или натуральный зомби, Вам как больше нравится?
ну дерзайте, похоже натурального бустера Вам не избежать, если Вас конечно опять не закроют
Додано: Суб 18 гру, 2021 23:05
IgA, это от вас закрываются, а у нас все норм
Додано: Суб 18 гру, 2021 23:28
а Вы из Израиля пишете уже, или у Вас израильский паспорт? потому как -
уточняйте, кто это - "нас"
Додано: Нед 19 гру, 2021 00:33
В 2021 весенняя волна началась в середине февраля, пик пришёлся на конец марта-начало апреля. Март у нас ещё вполне зимний месяц.
Додано: Нед 19 гру, 2021 01:07
Скорее всего, пики ещё будут, но обсуждать пока нечего - слишком мало данных.
С Омикроном пока что непонятки - победит он Дельту или нет, насколько он опасен, будет ли воздействие на человека такое же и с теми же рисками (возраст, ожирение, хронические заболевания, ...), что и раньше, или нет.
Ждем хотя бы какого-то прояснения ситуации.
Сегодня что-то "обсуждать" может только докторша болтологических наук - у неё хватает совести в случае чего прикинуться шлангом и обозвать дураком оппонента, который осмеливается показать притянутость её аргументов и фразочек.
|