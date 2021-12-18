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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 19 гру, 2021 09:05
народ, не сравнивайте буй с пальцем на 10 страницах - в Британии плотность населения 280 челочек на км, в ЮАР 48 челочек на км, и население в Британии на 10 лимонов больше...
Додано: Нед 19 гру, 2021 09:44
Правильно, Эдвард, с этим не спорим. А с другой стороны:
- Британия обколола 70% населения двумя дозами и уже более 40% бустером. Где ЮАР по вакцинации?
- Медицина в Британии сравнима с ЮАР?
- Уровень бедности в Британии и в ЮАР?
Для меня это сравнение представляет интерес с точки зрения природный иммунитет vs вакцинация. Потому что в Украине по факту не вакцинация привела к падению заболеваемости и уж точно не медицина (с ее финансированием, нехваткой кадров и оснащением) и тем более не уровень бедности (за первое полугодие 2020 года уровень бедности среди украинцев составлял 51%).
Додано: Нед 19 гру, 2021 11:31
Да-да, моссад знает лучше. Британия - в красном списке, Украина - в оранжевом
Додано: Нед 19 гру, 2021 13:44
Не читатель, т.к. "в упор" не замечала ежедневные сводки от ЛАД.
Из последней:
Эпидемия коронавируса в мире
Это только у особых докторов наук снижение заболеваемости объясняется тем, что во все времена 225 больше, чем 396, 396 больше, чем 681, а 481 больше чем 838.
Сейчас, вы в своей обычной манере начнете писать, что вы писали о заболеваемости, а не о смертности
Но смертности без заболеваемости не бывает. И если показатели заболеваемости можно искусственно занизить малым количеством тестов, отказом в госпитализации легким и тяжелым больным, иногда и в критическом состоянии (примеры из Одессы были на ветке), то показатели смертности спрятать намного тяжелее. А уж избыточная смертность тем более показывает, как
P.S. Само собой разумеется, что трижды зарегистрировавшийся на форуме поставил ей за этот пост +. Видимо тоже посты от ЛАД не читал.
P.P.S. И еще одно доказательство избирательности читательства fler. Позавчера user412 ("Додано: П'ят 17 гру, 2021 07:41") выложил 2 графика по Великобритании - по заболеваемости и по смертности. Верхний график (заболеваемость) fler увидела, нижний (смертность) "не заметила".
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