edvardd написав:народ, не сравнивайте буй с пальцем на 10 страницах - в Британии плотность населения 280 челочек на км, в ЮАР 48 челочек на км, и население в Британии на 10 лимонов больше...
Правильно, Эдвард, с этим не спорим. А с другой стороны: - Британия обколола 70% населения двумя дозами и уже более 40% бустером. Где ЮАР по вакцинации? - Медицина в Британии сравнима с ЮАР? - Уровень бедности в Британии и в ЮАР?
Для меня это сравнение представляет интерес с точки зрения природный иммунитет vs вакцинация. Потому что в Украине по факту не вакцинация привела к падению заболеваемости и уж точно не медицина (с ее финансированием, нехваткой кадров и оснащением) и тем более не уровень бедности (за первое полугодие 2020 года уровень бедности среди украинцев составлял 51%).
Ромасик написав:это от вас закрываются, а у нас все норм
а Вы из Израиля пишете уже, или у Вас израильский паспорт? потому как -
Власти Израиля в среду приняли решение продлить до 29 декабря все введенные с 29 ноября из-за омикрон-штамма ограничения на въезд и выезд из Израиля, включая запрет на посещение страны для иностранцев.
С марта 2020 года по ноябрь 2021 года Израиль был закрыт для иностранцев. Въезд в страну был возможен только для возвращающихся израильтян.
уточняйте, кто это - "нас"
Да-да, моссад знает лучше. Британия - в красном списке, Украина - в оранжевом
fler Потому что в Украине по факту не вакцинация привела к падению заболеваемости
fler не читатель, fler писатель!
Не читатель, т.к. "в упор" не замечала ежедневные сводки от ЛАД.
Из последней:
За июль было 560 смертей и среднесуточная - 18. За сентябрь было 2.613 смертей и среднесуточная - 87. За октябрь 11.581 смерть и среднесуточная - 374. За ноябрь 18.505 смертей и среднесуточная - 617. За первые 15 дней декабря 5781 смерть и среднесуточная - 385.
В осеннюю 2020 волну пик 7-дневной среднесуточной смертности был 12 декабря и равнялся 225. Весенний рекорд был 18 апреля - 396. В эту волну "рекорд" был 11 ноября - 681. Рекорд смертности за сутки в весеннюю волну был 17 апреля - 481 смерть. В эту волну худшие результаты по смертности за сутки был 15 ноября - 838.
Эпидемия коронавируса в мире Это только у особых докторов наук снижение заболеваемости объясняется тем, что во все времена 225 больше, чем 396, 396 больше, чем 681, а 481 больше чем 838.
Сейчас, вы в своей обычной манере начнете писать, что вы писали о заболеваемости, а не о смертности
Это другое!
Но смертности без заболеваемости не бывает. И если показатели заболеваемости можно искусственно занизить малым количеством тестов, отказом в госпитализации легким и тяжелым больным, иногда и в критическом состоянии (примеры из Одессы были на ветке), то показатели смертности спрятать намного тяжелее. А уж избыточная смертность тем более показывает, как
не вакцинация привела к падению заболеваемости
P.S. Само собой разумеется, что трижды зарегистрировавшийся на форуме поставил ей за этот пост +. Видимо тоже посты от ЛАД не читал.
P.P.S. И еще одно доказательство избирательности читательства fler. Позавчера user412 ("Додано: П'ят 17 гру, 2021 07:41") выложил 2 графика по Великобритании - по заболеваемости и по смертности. Верхний график (заболеваемость) fler увидела, нижний (смертность) "не заметила".
Ромасик написав:yanyura, вы уже с бытовым калькулятором разобрались?
Похоже, что нет.
yanyura написав:
fler А с другой стороны: - Британия обколола 70% населения двумя дозами и уже более 40% бустером. Где ЮАР по вакцинации?
Определяем % смертей от числа заболевших за последние 28 дней - Великобритания - 3 326 от 1 485 936 = 0,2238 - ЮАР - 773 от 363 434 = 0,2127 т.е. примерно одинаковый.
Прекрасно! Обколотая Британия и "природная" ЮАР дают одинаковый уровень смертности.
yanyura написав:При этом средний возраст - Великобритания - 40.2 (https://bit.ly/3paNwZc) Ожидаемая продолжительность жизни - 80.1 - ЮАР - 26.1 (https://bit.ly/3FdORUy) Ожидаемая продолжительность жизни - 49.3 Не подскажете, кто здесь утверждал, что молодежь нет смысла прививать, т.к. они практически не болеют и прививка их это зря потраченные деньги?
А здесь мы говорим о том, что требует включения мозгов. Почему в Британии продолжительность жизни 80,1, а в ЮАР 49,3? Усложняем задачу - какому возрасту британца соответствует 49-летний африканец? И вишенка на торте - какая продолжительность жизни была в этих странах до ковида-19? И получаем ответ на все эти вопросы:
yanyura написав:Оказывается прививка 40.2 удерживает смертность на уровне слабопривитых 26.1.