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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4676467746784679>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.7 5 140
Мені вже зробили щеплення
55%
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Не можу за станом здоров'я
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10
Всього голосів : 140
Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 09:05

народ, не сравнивайте буй с пальцем на 10 страницах - в Британии плотность населения 280 челочек на км, в ЮАР 48 челочек на км, и население в Британии на 10 лимонов больше...
edvardd
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Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 09:44

  edvardd написав:народ, не сравнивайте буй с пальцем на 10 страницах - в Британии плотность населения 280 челочек на км, в ЮАР 48 челочек на км, и население в Британии на 10 лимонов больше...


Правильно, Эдвард, с этим не спорим. А с другой стороны:
- Британия обколола 70% населения двумя дозами и уже более 40% бустером. Где ЮАР по вакцинации?
- Медицина в Британии сравнима с ЮАР?
- Уровень бедности в Британии и в ЮАР?

Для меня это сравнение представляет интерес с точки зрения природный иммунитет vs вакцинация. Потому что в Украине по факту не вакцинация привела к падению заболеваемости и уж точно не медицина (с ее финансированием, нехваткой кадров и оснащением) и тем более не уровень бедности (за первое полугодие 2020 года уровень бедности среди украинцев составлял 51%).
fler
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Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 11:31

  IgA написав:
  Ромасик написав:это от вас закрываются, а у нас все норм


а Вы из Израиля пишете уже, или у Вас израильский паспорт? потому как -

Власти Израиля в среду приняли решение продлить до 29 декабря все введенные с 29 ноября из-за омикрон-штамма ограничения на въезд и выезд из Израиля, включая запрет на посещение страны для иностранцев.

С марта 2020 года по ноябрь 2021 года Израиль был закрыт для иностранцев. Въезд в страну был возможен только для возвращающихся израильтян.


уточняйте, кто это - "нас" :D
Да-да, моссад знает лучше. Британия - в красном списке, Украина - в оранжевом
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 13:44

fler
Потому что в Украине по факту не вакцинация привела к падению заболеваемости

fler не читатель, fler писатель!

Не читатель, т.к. "в упор" не замечала ежедневные сводки от ЛАД.

Из последней:
За июль было 560 смертей и среднесуточная - 18.
За сентябрь было 2.613 смертей и среднесуточная - 87.
За октябрь 11.581 смерть и среднесуточная - 374.
За ноябрь 18.505 смертей и среднесуточная - 617.
За первые 15 дней декабря 5781 смерть и среднесуточная - 385.

В осеннюю 2020 волну пик 7-дневной среднесуточной смертности был 12 декабря и равнялся 225. Весенний рекорд был 18 апреля - 396. В эту волну "рекорд" был 11 ноября - 681.
Рекорд смертности за сутки в весеннюю волну был 17 апреля - 481 смерть. В эту волну худшие результаты по смертности за сутки был 15 ноября - 838.

Эпидемия коронавируса в мире
Это только у особых докторов наук снижение заболеваемости объясняется тем, что во все времена 225 больше, чем 396, 396 больше, чем 681, а 481 больше чем 838.

Сейчас, вы в своей обычной манере начнете писать, что вы писали о заболеваемости, а не о смертности
Это другое!

Но смертности без заболеваемости не бывает. И если показатели заболеваемости можно искусственно занизить малым количеством тестов, отказом в госпитализации легким и тяжелым больным, иногда и в критическом состоянии (примеры из Одессы были на ветке), то показатели смертности спрятать намного тяжелее. А уж избыточная смертность тем более показывает, как
не вакцинация привела к падению заболеваемости


P.S. Само собой разумеется, что трижды зарегистрировавшийся на форуме поставил ей за этот пост +. Видимо тоже посты от ЛАД не читал.

P.P.S. И еще одно доказательство избирательности читательства fler. Позавчера user412 ("Додано: П'ят 17 гру, 2021 07:41") выложил 2 графика по Великобритании - по заболеваемости и по смертности. Верхний график (заболеваемость) fler увидела, нижний (смертность) "не заметила".
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 14:45

yanyura, вы уже с бытовым калькулятором разобрались?
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 15:10

fler
А с другой стороны:
- Британия обколола 70% населения двумя дозами и уже более 40% бустером. Где ЮАР по вакцинации?

Определяем % смертей от числа заболевших за последние 28 дней (https://coronavirus.jhu.edu/map.html):
Зображення

Зображення

- Великобритания - 3 326 от 1 485 936 = 0,2238
- ЮАР - 773 от 363 434 = 0,2127
т.е. примерно одинаковый.

При этом средний возраст
- Великобритания - 40.2 (https://bit.ly/3paNwZc)
Ожидаемая продолжительность жизни - 80.1 (78.0 - мужчины, 82.3 - женщины)

- ЮАР - 26.1 (https://bit.ly/3FdORUy)
Ожидаемая продолжительность жизни - 49.3 (50.2 - мужчины, 48.4 - женщины)

Не подскажете, кто здесь утверждал, что молодежь нет смысла прививать, т.к. они практически не болеют и прививка их это зря потраченные деньги?

Оказывается прививка 40.2 удерживает смертность на уровне слабопривитых 26.1.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 15:20

  Ромасик написав:Британия - в красном списке, Украина - в оранжевом

Почему не в зеленом? И это после того как их в Умань с дельтой пускали то.
Да и Вас в Израиль не пустят даже если б зеленая зона была, какая то Вам разница? Или Вы таки еврей?
IgA
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 16:03

  IgA написав:
  Ромасик написав:Британия - в красном списке, Украина - в оранжевом

Почему не в зеленом? И это после того как их в Умань с дельтой пускали то.
Да и Вас в Израиль не пустят даже если б зеленая зона была, какая то Вам разница? Или Вы таки еврей?

Британия почему не в зеленом? Наверное потому что у вас уже просто грипп.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 16:04

  Ромасик написав:yanyura, вы уже с бытовым калькулятором разобрались?


Похоже, что нет.

  yanyura написав:
fler
А с другой стороны:
- Британия обколола 70% населения двумя дозами и уже более 40% бустером. Где ЮАР по вакцинации?

Определяем % смертей от числа заболевших за последние 28 дней
- Великобритания - 3 326 от 1 485 936 = 0,2238
- ЮАР - 773 от 363 434 = 0,2127
т.е. примерно одинаковый.


Прекрасно! Обколотая Британия и "природная" ЮАР дают одинаковый уровень смертности. :roll:

  yanyura написав:При этом средний возраст
- Великобритания - 40.2 (https://bit.ly/3paNwZc)
Ожидаемая продолжительность жизни - 80.1
- ЮАР - 26.1 (https://bit.ly/3FdORUy)
Ожидаемая продолжительность жизни - 49.3
Не подскажете, кто здесь утверждал, что молодежь нет смысла прививать, т.к. они практически не болеют и прививка их это зря потраченные деньги?


А здесь мы говорим о том, что требует включения мозгов. Почему в Британии продолжительность жизни 80,1, а в ЮАР 49,3? Усложняем задачу - какому возрасту британца соответствует 49-летний африканец? И вишенка на торте - какая продолжительность жизни была в этих странах до ковида-19?
И получаем ответ на все эти вопросы:

  yanyura написав:Оказывается прививка 40.2 удерживает смертность на уровне слабопривитых 26.1.


Это перл, Карл! Биолог решил, что средним возрастом Британцы обязаны прививке от ковида.
Средний возраст в Украине 41,2 лет (https://www.worlddata.info/average-age.php). Прививки? :twisted: Как натянуть сову на глобус?
fler
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Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 16:13

  Ромасик написав:Британия почему не в зеленом?

Второй раз подряд отвечаете вопросом на вопрос, похоже таки еврей, кого еще могут волновать правила возвращения израильских граждан из других стран
Востаннє редагувалось IgA в Нед 19 гру, 2021 16:18, всього редагувалось 1 раз.
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