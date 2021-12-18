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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4676467746784679> Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.7 5 140 Мені вже зробили щеплення 55% 77 Не можу за станом здоров'я 1% 2 Не вірю в ефективність вакцин 10% 14 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 4% 6 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 20% 28 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 3 Ще в роздумах 7% 10 Всього голосів : 140 Додано: Нед 19 гру, 2021 09:05 народ, не сравнивайте буй с пальцем на 10 страницах - в Британии плотность населения 280 челочек на км, в ЮАР 48 челочек на км, и население в Британии на 10 лимонов больше... edvardd

Повідомлень: 6696 З нами з: 20.11.08 Подякував: 117 раз. Подякували: 1706 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 гру, 2021 09:44 edvardd написав: народ, не сравнивайте буй с пальцем на 10 страницах - в Британии плотность населения 280 челочек на км, в ЮАР 48 челочек на км, и население в Британии на 10 лимонов больше... народ, не сравнивайте буй с пальцем на 10 страницах - в Британии плотность населения 280 челочек на км, в ЮАР 48 челочек на км, и население в Британии на 10 лимонов больше...



Правильно, Эдвард, с этим не спорим. А с другой стороны:

- Британия обколола 70% населения двумя дозами и уже более 40% бустером. Где ЮАР по вакцинации?

- Медицина в Британии сравнима с ЮАР?

- Уровень бедности в Британии и в ЮАР?



Для меня это сравнение представляет интерес с точки зрения природный иммунитет vs вакцинация. Потому что в Украине по факту не вакцинация привела к падению заболеваемости и уж точно не медицина (с ее финансированием, нехваткой кадров и оснащением) и тем более не уровень бедности (за первое полугодие 2020 года уровень бедности среди украинцев составлял 51%). Правильно, Эдвард, с этим не спорим. А с другой стороны:- Британия обколола 70% населения двумя дозами и уже более 40% бустером. Где ЮАР по вакцинации?- Медицина в Британии сравнима с ЮАР?- Уровень бедности в Британии и в ЮАР?Для меня это сравнение представляет интерес с точки зрения природный иммунитет vs вакцинация. Потому что в Украине по факту не вакцинация привела к падению заболеваемости и уж точно не медицина (с ее финансированием, нехваткой кадров и оснащением) и тем более не уровень бедности (за первое полугодие 2020 года уровень бедности среди украинцев составлял 51%). fler

Повідомлень: 2438 З нами з: 07.08.09 Подякував: 809 раз. Подякували: 969 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 гру, 2021 11:31 IgA написав: Ромасик написав: это от вас закрываются, а у нас все норм это от вас закрываются, а у нас все норм



а Вы из Израиля пишете уже, или у Вас израильский паспорт? потому как -



Власти Израиля в среду приняли решение продлить до 29 декабря все введенные с 29 ноября из-за омикрон-штамма ограничения на въезд и выезд из Израиля, включая запрет на посещение страны для иностранцев.



С марта 2020 года по ноябрь 2021 года Израиль был закрыт для иностранцев. Въезд в страну был возможен только для возвращающихся израильтян.



уточняйте, кто это - "нас" а Вы из Израиля пишете уже, или у Вас израильский паспорт? потому как -уточняйте, кто это - "нас" Да-да, моссад знает лучше. Британия - в красном списке, Украина - в оранжевом Да-да, моссад знает лучше. Британия - в красном списке, Украина - в оранжевом Ромасик

Повідомлень: 3643 З нами з: 30.03.15 Подякував: 864 раз. Подякували: 468 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 гру, 2021 13:44 fler

Потому что в Украине по факту не вакцинация привела к падению заболеваемости

fler не читатель, fler писатель!

Не читатель, т.к. "в упор" не замечала ежедневные сводки от ЛАД.



Из последней:

За июль было 560 смертей и среднесуточная - 18.

За сентябрь было 2.613 смертей и среднесуточная - 87.

За октябрь 11.581 смерть и среднесуточная - 374.

За ноябрь 18.505 смертей и среднесуточная - 617.

За первые 15 дней декабря 5781 смерть и среднесуточная - 385.



В осеннюю 2020 волну пик 7-дневной среднесуточной смертности был 12 декабря и равнялся 225. Весенний рекорд был 18 апреля - 396. В эту волну "рекорд" был 11 ноября - 681.

Рекорд смертности за сутки в весеннюю волну был 17 апреля - 481 смерть. В эту волну худшие результаты по смертности за сутки был 15 ноября - 838.

Эпидемия коронавируса в мире

Это только у особых докторов наук снижение заболеваемости объясняется тем, что во все времена 225 больше, чем 396, 396 больше, чем 681, а 481 больше чем 838.



Сейчас, вы в своей обычной манере начнете писать, что вы писали о заболеваемости, а не о смертности

Это другое!

Но смертности без заболеваемости не бывает. И если показатели заболеваемости можно искусственно занизить малым количеством тестов, отказом в госпитализации легким и тяжелым больным, иногда и в критическом состоянии (примеры из Одессы были на ветке), то показатели смертности спрятать намного тяжелее. А уж избыточная смертность тем более показывает, как

не вакцинация привела к падению заболеваемости



P.S. Само собой разумеется, что трижды зарегистрировавшийся на форуме поставил ей за этот пост +. Видимо тоже посты от ЛАД не читал.



P.P.S. И еще одно доказательство избирательности читательства fler. Позавчера user412 ("Додано: П'ят 17 гру, 2021 07:41") выложил 2 графика по Великобритании - по заболеваемости и по смертности. Верхний график (заболеваемость) fler увидела, нижний (смертность) "не заметила". Не читатель, т.к. "в упор" не замечала ежедневные сводки отИз последней:Это только у особых докторов наук снижение заболеваемости объясняется тем, что во все временаСейчас, вы в своей обычной манере начнете писать, что вы писали о заболеваемости, а не о смертностиНо смертности без заболеваемости не бывает. И если показатели заболеваемости можно искусственно занизить малым количеством тестов, отказом в госпитализации легким и тяжелым больным, иногда и в критическом состоянии (примеры из Одессы были на ветке), то показатели смертности спрятать намного тяжелее. А уж избыточная смертность тем более показывает, какСамо собой разумеется, что трижды зарегистрировавшийся на форуме поставил ей за этот пост +. Видимо тоже посты отне читал.И еще одно доказательство избирательности читательства. Позавчера("Додано: П'ят 17 гру, 2021 07:41") выложил 2 графика по Великобритании -. Верхний график (заболеваемость)увидела, нижний (смертность) "не заметила". yanyura Повідомлень: 6383 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1995 раз. Подякували: 1495 раз. Профіль 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 гру, 2021 14:45 yanyura, вы уже с бытовым калькулятором разобрались? Ромасик

Повідомлень: 3643 З нами з: 30.03.15 Подякував: 864 раз. Подякували: 468 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 гру, 2021 15:10 fler

А с другой стороны:

- Британия обколола 70% населения двумя дозами и уже более 40% бустером. Где ЮАР по вакцинации?

Определяем % смертей от числа заболевших за последние 28 дней ( https://coronavirus.jhu.edu/map.html ):









- Великобритания - 3 326 от 1 485 936 = 0,2238

- ЮАР - 773 от 363 434 = 0,2127

т.е. примерно одинаковый.



При этом средний возраст

- Великобритания - 40.2 ( https://bit.ly/3paNwZc )

Ожидаемая продолжительность жизни - 80.1 (78.0 - мужчины, 82.3 - женщины)



- ЮАР - 26.1 ( https://bit.ly/3FdORUy )

Ожидаемая продолжительность жизни - 49.3 (50.2 - мужчины, 48.4 - женщины)



Не подскажете, кто здесь утверждал, что молодежь нет смысла прививать, т.к. они практически не болеют и прививка их это зря потраченные деньги ?



Оказывается прививка 40.2 удерживает смертность на уровне слабопривитых 26.1. Определяем % смертей от числа заболевших за последние 28 дней ():- Великобритания - 3 326 от 1 485 936 =- ЮАР - 773 от 363 434 =т.е. примерно одинаковый.При этом средний возраст- Великобритания -Ожидаемая продолжительность жизни -(78.0 - мужчины, 82.3 - женщины)- ЮАР -Ожидаемая продолжительность жизни -(50.2 - мужчины, 48.4 - женщины)Не подскажете, кто здесь утверждал, чтоОказывается прививкаудерживает смертность на уровне слабопривитых yanyura Повідомлень: 6383 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1995 раз. Подякували: 1495 раз. Профіль 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 гру, 2021 15:20 Ромасик написав: Британия - в красном списке, Украина - в оранжевом Британия - в красном списке, Украина - в оранжевом

Почему не в зеленом? И это после того как их в Умань с дельтой пускали то.

Да и Вас в Израиль не пустят даже если б зеленая зона была, какая то Вам разница? Или Вы таки еврей? Почему не в зеленом? И это после того как их в Умань с дельтой пускали то.Да и Вас в Израиль не пустят даже если б зеленая зона была, какая то Вам разница? Или Вы таки еврей? IgA Повідомлень: 1105 З нами з: 02.07.15 Подякував: 37 раз. Подякували: 174 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 гру, 2021 16:03 IgA написав: Ромасик написав: Британия - в красном списке, Украина - в оранжевом Британия - в красном списке, Украина - в оранжевом

Почему не в зеленом? И это после того как их в Умань с дельтой пускали то.

Да и Вас в Израиль не пустят даже если б зеленая зона была, какая то Вам разница? Или Вы таки еврей? Почему не в зеленом? И это после того как их в Умань с дельтой пускали то.Да и Вас в Израиль не пустят даже если б зеленая зона была, какая то Вам разница? Или Вы таки еврей?

Британия почему не в зеленом? Наверное потому что у вас уже просто грипп. Британия почему не в зеленом? Наверное потому что у вас уже просто грипп. Ромасик

Повідомлень: 3643 З нами з: 30.03.15 Подякував: 864 раз. Подякували: 468 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 гру, 2021 16:04 Ромасик написав: yanyura, вы уже с бытовым калькулятором разобрались? , вы уже с бытовым калькулятором разобрались?



Похоже, что нет.



yanyura написав: fler

А с другой стороны:

- Британия обколола 70% населения двумя дозами и уже более 40% бустером. Где ЮАР по вакцинации?

Определяем % смертей от числа заболевших за последние 28 дней

- Великобритания - 3 326 от 1 485 936 = 0,2238

- ЮАР - 773 от 363 434 = 0,2127

т.е. примерно одинаковый. Определяем % смертей от числа заболевших за последние 28 дней- Великобритания - 3 326 от 1 485 936 =- ЮАР - 773 от 363 434 =т.е. примерно одинаковый.



Прекрасно! Обколотая Британия и "природная" ЮАР дают одинаковый уровень смертности.



yanyura написав: При этом средний возраст

- Великобритания - 40.2 ( https://bit.ly/3paNwZc )

Ожидаемая продолжительность жизни - 80.1

- ЮАР - 26.1 ( https://bit.ly/3FdORUy )

Ожидаемая продолжительность жизни - 49.3

Не подскажете, кто здесь утверждал, что молодежь нет смысла прививать, т.к. они практически не болеют и прививка их это зря потраченные деньги ? При этом средний возраст- Великобритания -Ожидаемая продолжительность жизни -- ЮАР -Ожидаемая продолжительность жизни -Не подскажете, кто здесь утверждал, что



А здесь мы говорим о том, что требует включения мозгов. Почему в Британии продолжительность жизни 80,1, а в ЮАР 49,3? Усложняем задачу - какому возрасту британца соответствует 49-летний африканец? И вишенка на торте - какая продолжительность жизни была в этих странах до ковида-19?

И получаем ответ на все эти вопросы:



yanyura написав: Оказывается прививка 40.2 удерживает смертность на уровне слабопривитых 26.1. Оказывается прививкаудерживает смертность на уровне слабопривитых



Это перл, Карл! Биолог решил, что средним возрастом Британцы обязаны прививке от ковида.

Средний возраст в Украине 41,2 лет ( https://www.worlddata.info/average-age.php ). Прививки? Как натянуть сову на глобус? Похоже, что нет.Прекрасно! Обколотая Британия и "природная" ЮАР дают одинаковый уровень смертности.А здесь мы говорим о том, что требует включения мозгов. Почему в Британии продолжительность жизни 80,1, а в ЮАР 49,3? Усложняем задачу - какому возрасту британца соответствует 49-летний африканец? И вишенка на торте - какая продолжительность жизни была в этих странах до ковида-19?И получаем ответ на все эти вопросы:Это перл, Карл! Биолог решил, что средним возрастом Британцы обязаны прививке от ковида.Средний возраст в Украине 41,2 лет (). Прививки?Как натянуть сову на глобус? fler

Повідомлень: 2438 З нами з: 07.08.09 Подякував: 809 раз. Подякували: 969 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 гру, 2021 16:13 Ромасик написав: Британия почему не в зеленом? Британия почему не в зеленом?

Второй раз подряд отвечаете вопросом на вопрос, похоже таки еврей, кого еще могут волновать правила возвращения израильских граждан из других стран Второй раз подряд отвечаете вопросом на вопрос, похоже таки еврей, кого еще могут волновать правила возвращения израильских граждан из других стран Востаннє редагувалось IgA в Нед 19 гру, 2021 16:18, всього редагувалось 1 раз. IgA Повідомлень: 1105 З нами з: 02.07.15 Подякував: 37 раз. Подякували: 174 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4676467746784679> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7900 15874229

Zebra П'ят 17 гру, 2021 20:27