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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 19 гру, 2021 16:15
fler написав:
Прекрасно! Обколотая Британия и "природная" ЮАР дают одинаковый уровень смертности.
Я Вам уже показывал данные по которым ЮАР не может ни новые случаи ни смерти от ковида посчитать нормально. Сравнивать любую ковидную статистику из ЮАР и Британии это как сравнивать яблоки и картошку.
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