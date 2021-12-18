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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4676467746784679

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.7 5 140
Мені вже зробили щеплення
55%
77
Не можу за станом здоров'я
1%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
14
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
6
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
20%
28
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
3
Ще в роздумах
7%
10
Всього голосів : 140
Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 16:15

  fler написав:Прекрасно! Обколотая Британия и "природная" ЮАР дают одинаковый уровень смертности.


Я Вам уже показывал данные по которым ЮАР не может ни новые случаи ни смерти от ковида посчитать нормально. Сравнивать любую ковидную статистику из ЮАР и Британии это как сравнивать яблоки и картошку.
IgA
 
Повідомлень: 1105
З нами з: 02.07.15
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