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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 19 гру, 2021 09:05
народ, не сравнивайте буй с пальцем на 10 страницах - в Британии плотность населения 280 челочек на км, в ЮАР 48 челочек на км, и население в Британии на 10 лимонов больше...
Додано: Нед 19 гру, 2021 09:44
Правильно, Эдвард, с этим не спорим. А с другой стороны:
- Британия обколола 70% населения двумя дозами и уже более 40% бустером. Где ЮАР по вакцинации?
- Медицина в Британии сравнима с ЮАР?
- Уровень бедности в Британии и в ЮАР?
Для меня это сравнение представляет интерес с точки зрения природный иммунитет vs вакцинация. Потому что в Украине по факту не вакцинация привела к падению заболеваемости и уж точно не медицина (с ее финансированием, нехваткой кадров и оснащением) и тем более не уровень бедности (за первое полугодие 2020 года уровень бедности среди украинцев составлял 51%).
Додано: Нед 19 гру, 2021 11:31
Да-да, моссад знает лучше. Британия - в красном списке, Украина - в оранжевом
Додано: Нед 19 гру, 2021 13:44
Не читатель, т.к. "в упор" не замечала ежедневные сводки от ЛАД.
Из последней:
Эпидемия коронавируса в мире
Это только у особых докторов наук снижение заболеваемости объясняется тем, что во все времена 225 больше, чем 396, 396 больше, чем 681, а 481 больше чем 838.
Сейчас, вы в своей обычной манере начнете писать, что вы писали о заболеваемости, а не о смертности
Но смертности без заболеваемости не бывает. И если показатели заболеваемости можно искусственно занизить малым количеством тестов, отказом в госпитализации легким и тяжелым больным, иногда и в критическом состоянии (примеры из Одессы были на ветке), то показатели смертности спрятать намного тяжелее. А уж избыточная смертность тем более показывает, как
P.S. Само собой разумеется, что трижды зарегистрировавшийся на форуме поставил ей за этот пост +. Видимо тоже посты от ЛАД не читал.
P.P.S. И еще одно доказательство избирательности читательства fler. Позавчера user412 ("Додано: П'ят 17 гру, 2021 07:41") выложил 2 графика по Великобритании - по заболеваемости и по смертности. Верхний график (заболеваемость) fler увидела, нижний (смертность) "не заметила".
Додано: Нед 19 гру, 2021 15:10
Определяем % смертей от числа заболевших за последние 28 дней (
- Великобритания - 3 326 от 1 485 936 = 0,2238
- ЮАР - 773 от 363 434 = 0,2127
т.е. примерно одинаковый.
При этом средний возраст
- Великобритания - 40.2 (
Ожидаемая продолжительность жизни - 80.1 (78.0 - мужчины, 82.3 - женщины)
- ЮАР - 26.1 (
Ожидаемая продолжительность жизни - 49.3 (50.2 - мужчины, 48.4 - женщины)
Не подскажете, кто здесь утверждал, что молодежь нет смысла прививать, т.к. они практически не болеют и прививка их это зря потраченные деньги?
Оказывается прививка 40.2 удерживает смертность на уровне слабопривитых 26.1.
Додано: Нед 19 гру, 2021 15:20
Додано: Нед 19 гру, 2021 16:04
Похоже, что нет.
Прекрасно! Обколотая Британия и "природная" ЮАР дают одинаковый уровень смертности.
А здесь мы говорим о том, что требует включения мозгов. Почему в Британии продолжительность жизни 80,1, а в ЮАР 49,3? Усложняем задачу - какому возрасту британца соответствует 49-летний африканец? И вишенка на торте - какая продолжительность жизни была в этих странах до ковида-19?
И получаем ответ на все эти вопросы:
Это перл, Карл! Биолог решил, что средним возрастом Британцы обязаны прививке от ковида.
Средний возраст в Украине 41,2 лет (
Додано: Нед 19 гру, 2021 16:13
Второй раз подряд отвечаете вопросом на вопрос, похоже таки еврей, кого еще могут волновать правила возвращения израильских граждан из других стран
Востаннє редагувалось IgA в Нед 19 гру, 2021 16:18, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 19 гру, 2021 16:15
Додано: Нед 19 гру, 2021 16:45
Меня волнует, почему вакцинированный Израиль боится вакцинированной Британии? Ладно там ваксы боятся неваксов - на форуме то легко говорить, что вакцина защищает, а вживую встретиться с живым неваксом - стремно. Потом как Хотаб придется придумывать басни о бронежилете.
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