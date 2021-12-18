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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4676467746784679>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.7 5 140
Мені вже зробили щеплення
55%
77
Не можу за станом здоров'я
1%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
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Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
6
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
20%
28
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
3
Ще в роздумах
7%
10
Всього голосів : 140
Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 09:05

народ, не сравнивайте буй с пальцем на 10 страницах - в Британии плотность населения 280 челочек на км, в ЮАР 48 челочек на км, и население в Британии на 10 лимонов больше...
edvardd
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Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 09:44

  edvardd написав:народ, не сравнивайте буй с пальцем на 10 страницах - в Британии плотность населения 280 челочек на км, в ЮАР 48 челочек на км, и население в Британии на 10 лимонов больше...


Правильно, Эдвард, с этим не спорим. А с другой стороны:
- Британия обколола 70% населения двумя дозами и уже более 40% бустером. Где ЮАР по вакцинации?
- Медицина в Британии сравнима с ЮАР?
- Уровень бедности в Британии и в ЮАР?

Для меня это сравнение представляет интерес с точки зрения природный иммунитет vs вакцинация. Потому что в Украине по факту не вакцинация привела к падению заболеваемости и уж точно не медицина (с ее финансированием, нехваткой кадров и оснащением) и тем более не уровень бедности (за первое полугодие 2020 года уровень бедности среди украинцев составлял 51%).
fler
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Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 11:31

  IgA написав:
  Ромасик написав:это от вас закрываются, а у нас все норм


а Вы из Израиля пишете уже, или у Вас израильский паспорт? потому как -

Власти Израиля в среду приняли решение продлить до 29 декабря все введенные с 29 ноября из-за омикрон-штамма ограничения на въезд и выезд из Израиля, включая запрет на посещение страны для иностранцев.

С марта 2020 года по ноябрь 2021 года Израиль был закрыт для иностранцев. Въезд в страну был возможен только для возвращающихся израильтян.


уточняйте, кто это - "нас" :D
Да-да, моссад знает лучше. Британия - в красном списке, Украина - в оранжевом
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 13:44

fler
Потому что в Украине по факту не вакцинация привела к падению заболеваемости

fler не читатель, fler писатель!

Не читатель, т.к. "в упор" не замечала ежедневные сводки от ЛАД.

Из последней:
За июль было 560 смертей и среднесуточная - 18.
За сентябрь было 2.613 смертей и среднесуточная - 87.
За октябрь 11.581 смерть и среднесуточная - 374.
За ноябрь 18.505 смертей и среднесуточная - 617.
За первые 15 дней декабря 5781 смерть и среднесуточная - 385.

В осеннюю 2020 волну пик 7-дневной среднесуточной смертности был 12 декабря и равнялся 225. Весенний рекорд был 18 апреля - 396. В эту волну "рекорд" был 11 ноября - 681.
Рекорд смертности за сутки в весеннюю волну был 17 апреля - 481 смерть. В эту волну худшие результаты по смертности за сутки был 15 ноября - 838.

Эпидемия коронавируса в мире
Это только у особых докторов наук снижение заболеваемости объясняется тем, что во все времена 225 больше, чем 396, 396 больше, чем 681, а 481 больше чем 838.

Сейчас, вы в своей обычной манере начнете писать, что вы писали о заболеваемости, а не о смертности
Это другое!

Но смертности без заболеваемости не бывает. И если показатели заболеваемости можно искусственно занизить малым количеством тестов, отказом в госпитализации легким и тяжелым больным, иногда и в критическом состоянии (примеры из Одессы были на ветке), то показатели смертности спрятать намного тяжелее. А уж избыточная смертность тем более показывает, как
не вакцинация привела к падению заболеваемости


P.S. Само собой разумеется, что трижды зарегистрировавшийся на форуме поставил ей за этот пост +. Видимо тоже посты от ЛАД не читал.

P.P.S. И еще одно доказательство избирательности читательства fler. Позавчера user412 ("Додано: П'ят 17 гру, 2021 07:41") выложил 2 графика по Великобритании - по заболеваемости и по смертности. Верхний график (заболеваемость) fler увидела, нижний (смертность) "не заметила".
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 15:10

fler
А с другой стороны:
- Британия обколола 70% населения двумя дозами и уже более 40% бустером. Где ЮАР по вакцинации?

Определяем % смертей от числа заболевших за последние 28 дней (https://coronavirus.jhu.edu/map.html):
Зображення

Зображення

- Великобритания - 3 326 от 1 485 936 = 0,2238
- ЮАР - 773 от 363 434 = 0,2127
т.е. примерно одинаковый.

При этом средний возраст
- Великобритания - 40.2 (https://bit.ly/3paNwZc)
Ожидаемая продолжительность жизни - 80.1 (78.0 - мужчины, 82.3 - женщины)

- ЮАР - 26.1 (https://bit.ly/3FdORUy)
Ожидаемая продолжительность жизни - 49.3 (50.2 - мужчины, 48.4 - женщины)

Не подскажете, кто здесь утверждал, что молодежь нет смысла прививать, т.к. они практически не болеют и прививка их это зря потраченные деньги?

Оказывается прививка 40.2 удерживает смертность на уровне слабопривитых 26.1.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 15:20

  Ромасик написав:Британия - в красном списке, Украина - в оранжевом

Почему не в зеленом? И это после того как их в Умань с дельтой пускали то.
Да и Вас в Израиль не пустят даже если б зеленая зона была, какая то Вам разница? Или Вы таки еврей?
IgA
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 16:04

  Ромасик написав:yanyura, вы уже с бытовым калькулятором разобрались?


Похоже, что нет.

  yanyura написав:
fler
А с другой стороны:
- Британия обколола 70% населения двумя дозами и уже более 40% бустером. Где ЮАР по вакцинации?

Определяем % смертей от числа заболевших за последние 28 дней
- Великобритания - 3 326 от 1 485 936 = 0,2238
- ЮАР - 773 от 363 434 = 0,2127
т.е. примерно одинаковый.


Прекрасно! Обколотая Британия и "природная" ЮАР дают одинаковый уровень смертности. :roll:

  yanyura написав:При этом средний возраст
- Великобритания - 40.2 (https://bit.ly/3paNwZc)
Ожидаемая продолжительность жизни - 80.1
- ЮАР - 26.1 (https://bit.ly/3FdORUy)
Ожидаемая продолжительность жизни - 49.3
Не подскажете, кто здесь утверждал, что молодежь нет смысла прививать, т.к. они практически не болеют и прививка их это зря потраченные деньги?


А здесь мы говорим о том, что требует включения мозгов. Почему в Британии продолжительность жизни 80,1, а в ЮАР 49,3? Усложняем задачу - какому возрасту британца соответствует 49-летний африканец? И вишенка на торте - какая продолжительность жизни была в этих странах до ковида-19?
И получаем ответ на все эти вопросы:

  yanyura написав:Оказывается прививка 40.2 удерживает смертность на уровне слабопривитых 26.1.


Это перл, Карл! Биолог решил, что средним возрастом Британцы обязаны прививке от ковида.
Средний возраст в Украине 41,2 лет (https://www.worlddata.info/average-age.php). Прививки? :twisted: Как натянуть сову на глобус?
fler
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Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 16:13

  Ромасик написав:Британия почему не в зеленом?

Второй раз подряд отвечаете вопросом на вопрос, похоже таки еврей, кого еще могут волновать правила возвращения израильских граждан из других стран
Востаннє редагувалось IgA в Нед 19 гру, 2021 16:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 16:15

  fler написав:Прекрасно! Обколотая Британия и "природная" ЮАР дают одинаковый уровень смертности.


Я Вам уже показывал данные по которым ЮАР не может ни новые случаи ни смерти от ковида посчитать нормально. Сравнивать любую ковидную статистику из ЮАР и Британии это как сравнивать яблоки и картошку.
IgA
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 16:45

  IgA написав:
  Ромасик написав:Британия почему не в зеленом?

Второй раз подряд отвечаете вопросом на вопрос, похоже таки еврей, кого еще могут волновать правила возвращения израильских граждан из других стран

Меня волнует, почему вакцинированный Израиль боится вакцинированной Британии? Ладно там ваксы боятся неваксов - на форуме то легко говорить, что вакцина защищает, а вживую встретиться с живым неваксом - стремно. Потом как Хотаб придется придумывать басни о бронежилете. :mrgreen:
Ромасик
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