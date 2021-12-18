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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4676467746784679

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.7 5 140
Мені вже зробили щеплення
55%
77
Не можу за станом здоров'я
1%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
14
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
6
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
20%
28
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
3
Ще в роздумах
7%
10
Всього голосів : 140
Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 17:08

  Ромасик написав:Меня волнует, почему вакцинированный Израиль боится вакцинированной Британии?


Лучше придумайте басню почему в Украине волна идет на спад, а тем временем -

В УКРАИНЕ УЖЕСТОЧАТ КАРАНТИН НА ВРЕМЯ НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ

В связи с пандемией Минздрав усиливает противоэпидемические требования проведения массовых мероприятий. Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий


Голубовская же сказала что омикрон совсем как грип, они там к ее мнению совсем не прислушиваются получается?
IgA
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 17:26

  IgA написав:
  fler написав:Прекрасно! Обколотая Британия и "природная" ЮАР дают одинаковый уровень смертности.


Я Вам уже показывал данные по которым ЮАР не может ни новые случаи ни смерти от ковида посчитать нормально.


А я здесь причем? Ваш коллега вел расчеты, ему и пишите: :mrgreen:

  yanyura написав:Определяем % смертей от числа заболевших за последние 28 дней
- Великобритания - 3 326 от 1 485 936 = 0,2238
- ЮАР - 773 от 363 434 = 0,2127
т.е. примерно одинаковый.


  IgA написав:Сравнивать любую ковидную статистику из ЮАР и Британии это как сравнивать яблоки и картошку.


ВВС говорит, что Картошка за сутки подросла:
90418 - новых
817625 - бустеров
аж 7 летальных от Омикрона (такой страшный штамм)
fler
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Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 17:32

  IgA написав:
  Ромасик написав:Меня волнует, почему вакцинированный Израиль боится вакцинированной Британии?


Лучше придумайте басню почему в Украине волна идет на спад, а тем временем -

В УКРАИНЕ УЖЕСТОЧАТ КАРАНТИН НА ВРЕМЯ НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ

В связи с пандемией Минздрав усиливает противоэпидемические требования проведения массовых мероприятий. Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий


Голубовская же сказала что омикрон совсем как грип, они там к ее мнению совсем не прислушиваются получается?

Тому що Радуцкий
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 18:10

  fler написав:А я здесь причем? Ваш коллега вел расчеты, ему и пишите:


Просто напомнил Вам, а коллеге я про занимательную статистику в ЮАР не писал, а Вы то должны помнить

  fler написав:ВВС говорит, что Картошка за сутки подросла:
90418 - новых
817625 - бустеров

Сутки назад у Вас было 200 тыс (на самом деле 92.5). У Вас похоже своя альтернативная математика
IgA
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 18:17

Re: Эпидемия коронавируса в мире

На производство адаптированной под новый штамм коронавируса "Омикрон" вакцины нужно менее трех месяцев. Зависит от регулирующих органов в каждой стране, которые также могут иметь различные требования.

Об этом заявил глава европейского подразделения американской компании Moderna Дэн Стейнер, сообщает РБК-Украина, ccылаясь на la Repubblica.

Чем больше циркулирует вирус, тем больше риск появления нового варианта, сообщил он.

"Производство адаптированной под "Омикрон"-штамм вакцины занимает менее трех месяцев. Мы ждем ответов от науки, прежде чем решить, стоит ли начинать производство новой адаптированной под этот штамм вакцины", - сказал Стейнер.

Глава европейского подразделения Moderna отметил, что сроки утверждений адаптированной под новую разновидность SARS-CoV-2 вакцины будут зависеть от того, как ее использование утвердят национальные регуляторы.


vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 18:20

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Врачи не могут дать четкого объяснения данному феномену.

Гражданка Украины из города Черновцы Юлия Драпата установила общенациональный рекорд по продолжительности заболевания вирусом COVID-19.

Известно, что продолжительность заболевания коронавирусом у женщины составила 7 месяцев и 13 дней.

Врачи не могут объяснить подобный феномен, кроме того факта, что организм с ослабленным иммунитетом был не в силах быстро перебороть вирус COVID-19
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 18:24

  Ромасик написав:Меня волнует, почему вакцинированный Израиль боится вакцинированной Британии?


  Ромасик написав:Тому що Нафтали Беннет
IgA
 
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