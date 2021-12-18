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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 19 гру, 2021 17:08
Ромасик написав:
Меня волнует, почему вакцинированный Израиль боится вакцинированной Британии?
Лучше придумайте басню почему в Украине волна идет на спад, а тем временем -
В УКРАИНЕ УЖЕСТОЧАТ КАРАНТИН НА ВРЕМЯ НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ
В связи с пандемией Минздрав усиливает противоэпидемические требования проведения массовых мероприятий. Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий
Голубовская же сказала что омикрон совсем как грип, они там к ее мнению совсем не прислушиваются получается?
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IgA
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Додано: Нед 19 гру, 2021 17:26
IgA написав: fler написав:
Прекрасно! Обколотая Британия и "природная" ЮАР дают одинаковый уровень смертности.
Я Вам уже показывал данные по которым ЮАР не может ни новые случаи ни смерти от ковида посчитать нормально.
А я здесь причем? Ваш коллега вел расчеты, ему и пишите:
yanyura написав:
Определяем % смертей от числа заболевших за последние 28 дней
- Великобритания - 3 326 от 1 485 936 = 0,2238
- ЮАР - 773 от 363 434 = 0,2127
т.е. примерно одинаковый
.
IgA написав:
Сравнивать любую ковидную статистику из ЮАР и Британии это как сравнивать яблоки и картошку.
ВВС говорит, что Картошка за сутки подросла:
90418 - новых
817625 - бустеров
аж 7 летальных от Омикрона (такой страшный штамм)
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fler
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Додано: Нед 19 гру, 2021 17:32
IgA написав: Ромасик написав:
Меня волнует, почему вакцинированный Израиль боится вакцинированной Британии?
Лучше придумайте басню почему в Украине волна идет на спад, а тем временем -
В УКРАИНЕ УЖЕСТОЧАТ КАРАНТИН НА ВРЕМЯ НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ
В связи с пандемией Минздрав усиливает противоэпидемические требования проведения массовых мероприятий. Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий
Голубовская же сказала что омикрон совсем как грип, они там к ее мнению совсем не прислушиваются получается?
Тому що Радуцкий
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Ромасик
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Додано: Нед 19 гру, 2021 18:10
fler написав:
А я здесь причем? Ваш коллега вел расчеты, ему и пишите:
Просто напомнил Вам, а коллеге я про занимательную статистику в ЮАР не писал, а Вы то должны помнить
fler написав:
ВВС говорит, что Картошка за сутки подросла:
90418 - новых
817625 - бустеров
Сутки назад у Вас было 200 тыс (на самом деле 92.5). У Вас похоже своя альтернативная математика
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Додано: Нед 19 гру, 2021 18:17
На производство адаптированной под новый штамм коронавируса "Омикрон" вакцины нужно менее трех месяцев. Зависит от регулирующих органов в каждой стране, которые также могут иметь различные требования.
Об этом заявил глава европейского подразделения американской компании Moderna Дэн Стейнер, сообщает РБК-Украина, ccылаясь на la Repubblica.
Чем больше циркулирует вирус, тем больше риск появления нового варианта, сообщил он.
"Производство адаптированной под "Омикрон"-штамм вакцины занимает менее трех месяцев. Мы ждем ответов от науки, прежде чем решить, стоит ли начинать производство новой адаптированной под этот штамм вакцины", - сказал Стейнер.
Глава европейского подразделения Moderna отметил, что сроки утверждений адаптированной под новую разновидность SARS-CoV-2 вакцины будут зависеть от того, как ее использование утвердят национальные регуляторы.
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Додано: Нед 19 гру, 2021 18:20
Врачи не могут дать четкого объяснения данному феномену.
Гражданка Украины из города Черновцы Юлия Драпата установила общенациональный рекорд по продолжительности заболевания вирусом COVID-19.
Известно, что продолжительность заболевания коронавирусом у женщины составила 7 месяцев и 13 дней.
Врачи не могут объяснить подобный феномен, кроме того факта, что организм с ослабленным иммунитетом был не в силах быстро перебороть вирус COVID-19
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Додано: Нед 19 гру, 2021 18:24
Ромасик написав:
Меня волнует, почему вакцинированный Израиль боится вакцинированной Британии?
Ромасик написав:
Тому що Нафтали Беннет
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IgA
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