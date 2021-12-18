Додано: Нед 19 гру, 2021 18:35

fler

здесь мы говорим о том, что требует включения мозгов.

fler

А с другой стороны:

- Британия обколола 70% населения двумя дозами и уже более 40% бустером. Где ЮАР по вакцинации?

Это перл, Карл! Биолог решил, что средним возрастом Британцы обязаны прививке от ковида.

А здесь мы говорим о том, что требует включения мозгов

«А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать» (с)

https://www.worlddata.info/average-age.php ). Прививки? Как натянуть сову на глобус? Средний возраст в Украине 41,2 лет (). Прививки?Как натянуть сову на глобус?

на данные от частной компании онлайн-маркетинга



Lars Eglitis

Jahrgang '73



Gelernter Werbekaufmann, ursprünglich zuhause im klassischen Marketing mit Schwerpunkten in Print und Media. Später als "Seitenschrauber" bei der Nordwest Zeitung und dem Nordwest Net.



1997 Gründung der Full-Service Werbeagentur "Image Marketing".



2004 Verkauf der "Image Marketing" und Konzentration auf die neuen Medien und all das, was richtig Spaß macht.



Seitdem hauptsächlich tätig als freier Datenbank- und Anwendungsentwickler für Kunden und Agenturen sowie als Betreiber eigener Internetportale. Lars EglitisJahrgang '73Gelernter Werbekaufmann, ursprünglich zuhause im klassischen Marketing mit Schwerpunkten in Print und Media. Später als "Seitenschrauber" bei der Nordwest Zeitung und dem Nordwest Net.1997 Gründung der Full-Service Werbeagentur "Image Marketing".2004 Verkauf der "Image Marketing" und Konzentration auf die neuen Medien und all das, was richtig Spaß macht.Seitdem hauptsächlich tätig als freier Datenbank- und Anwendungsentwickler für Kunden und Agenturen sowie als Betreiber eigener Internetportale.

Это перл, Карл!



к умным или к красивым (с)

Увы, я еще раз убеждаюсь, что научная степень для некоторых не прибавляет ни ума, ни знаний.Уже приводил ссылку об уровне доверия ООН к статистике Великобританиии ЮАР(ЮАР даже меньше доверяют, чем Украине!)Но доктору ноунейм наук это недоступно для понимания.Кто начал сравнивать Великобританию и ЮАР? Вот этот человек:Не понять написанное, что именно прививка позволяет населению держаться на уровне в 1,5 раза младшего по возрасту, способны только последователи автора следующей цитаты:Да уж. Только доктор ноунейм наук мог догадаться привести и ссылаться):, вы уж определитесь однозначно, к кому вы хотите относиться,Вы поблагодарили и меня за мой пост, иза ее пост, в котором она раскритиковала мой пост, за который вы поблагодарили меня.