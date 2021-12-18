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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4677467846794680>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.7 5 140
Мені вже зробили щеплення
55%
77
Не можу за станом здоров'я
1%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
14
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
6
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
20%
28
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
3
Ще в роздумах
7%
10
Всього голосів : 140
Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 17:08

  Ромасик написав:Меня волнует, почему вакцинированный Израиль боится вакцинированной Британии?


Лучше придумайте басню почему в Украине волна идет на спад, а тем временем -

В УКРАИНЕ УЖЕСТОЧАТ КАРАНТИН НА ВРЕМЯ НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ

В связи с пандемией Минздрав усиливает противоэпидемические требования проведения массовых мероприятий. Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий


Голубовская же сказала что омикрон совсем как грип, они там к ее мнению совсем не прислушиваются получается?
IgA
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 17:26

  IgA написав:
  fler написав:Прекрасно! Обколотая Британия и "природная" ЮАР дают одинаковый уровень смертности.


Я Вам уже показывал данные по которым ЮАР не может ни новые случаи ни смерти от ковида посчитать нормально.


А я здесь причем? Ваш коллега вел расчеты, ему и пишите: :mrgreen:

  yanyura написав:Определяем % смертей от числа заболевших за последние 28 дней
- Великобритания - 3 326 от 1 485 936 = 0,2238
- ЮАР - 773 от 363 434 = 0,2127
т.е. примерно одинаковый.


  IgA написав:Сравнивать любую ковидную статистику из ЮАР и Британии это как сравнивать яблоки и картошку.


ВВС говорит, что Картошка за сутки подросла:
90418 - новых
817625 - бустеров
аж 7 летальных от Омикрона (такой страшный штамм)
fler
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Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 17:32

  IgA написав:
  Ромасик написав:Меня волнует, почему вакцинированный Израиль боится вакцинированной Британии?


Лучше придумайте басню почему в Украине волна идет на спад, а тем временем -

В УКРАИНЕ УЖЕСТОЧАТ КАРАНТИН НА ВРЕМЯ НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ

В связи с пандемией Минздрав усиливает противоэпидемические требования проведения массовых мероприятий. Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий


Голубовская же сказала что омикрон совсем как грип, они там к ее мнению совсем не прислушиваются получается?

Тому що Радуцкий
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 18:10

  fler написав:А я здесь причем? Ваш коллега вел расчеты, ему и пишите:


Просто напомнил Вам, а коллеге я про занимательную статистику в ЮАР не писал, а Вы то должны помнить

  fler написав:ВВС говорит, что Картошка за сутки подросла:
90418 - новых
817625 - бустеров

Сутки назад у Вас было 200 тыс (на самом деле 92.5). У Вас похоже своя альтернативная математика
IgA
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 18:17

Re: Эпидемия коронавируса в мире

На производство адаптированной под новый штамм коронавируса "Омикрон" вакцины нужно менее трех месяцев. Зависит от регулирующих органов в каждой стране, которые также могут иметь различные требования.

Об этом заявил глава европейского подразделения американской компании Moderna Дэн Стейнер, сообщает РБК-Украина, ccылаясь на la Repubblica.

Чем больше циркулирует вирус, тем больше риск появления нового варианта, сообщил он.

"Производство адаптированной под "Омикрон"-штамм вакцины занимает менее трех месяцев. Мы ждем ответов от науки, прежде чем решить, стоит ли начинать производство новой адаптированной под этот штамм вакцины", - сказал Стейнер.

Глава европейского подразделения Moderna отметил, что сроки утверждений адаптированной под новую разновидность SARS-CoV-2 вакцины будут зависеть от того, как ее использование утвердят национальные регуляторы.


vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 18:20

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Врачи не могут дать четкого объяснения данному феномену.

Гражданка Украины из города Черновцы Юлия Драпата установила общенациональный рекорд по продолжительности заболевания вирусом COVID-19.

Известно, что продолжительность заболевания коронавирусом у женщины составила 7 месяцев и 13 дней.

Врачи не могут объяснить подобный феномен, кроме того факта, что организм с ослабленным иммунитетом был не в силах быстро перебороть вирус COVID-19
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 18:24

  Ромасик написав:Меня волнует, почему вакцинированный Израиль боится вакцинированной Британии?


  Ромасик написав:Тому що Нафтали Беннет
IgA
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 18:35

fler
здесь мы говорим о том, что требует включения мозгов.

Увы, я еще раз убеждаюсь, что научная степень для некоторых не прибавляет ни ума, ни знаний.

Уже приводил ссылку об уровне доверия ООН к статистике Великобритании
Зображення
и ЮАР
Зображення
(ЮАР даже меньше доверяют, чем Украине!)

Но доктору ноунейм наук это недоступно для понимания.

Кто начал сравнивать Великобританию и ЮАР? Вот этот человек:
fler
А с другой стороны:
- Британия обколола 70% населения двумя дозами и уже более 40% бустером. Где ЮАР по вакцинации?



Это перл, Карл! Биолог решил, что средним возрастом Британцы обязаны прививке от ковида.

А здесь мы говорим о том, что требует включения мозгов

Не понять написанное, что именно прививка позволяет населению держаться на уровне в 1,5 раза младшего по возрасту, способны только последователи автора следующей цитаты:
«А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать» (с)


Средний возраст в Украине 41,2 лет (https://www.worlddata.info/average-age.php). Прививки? :twisted: Как натянуть сову на глобус?

Да уж. Только доктор ноунейм наук мог догадаться привести и ссылаться на данные от частной компании онлайн-маркетинга (https://de.worldorgs.com/katalog/oldenb ... itis-media):

Зображення
Lars Eglitis
Jahrgang '73

Gelernter Werbekaufmann, ursprünglich zuhause im klassischen Marketing mit Schwerpunkten in Print und Media. Später als "Seitenschrauber" bei der Nordwest Zeitung und dem Nordwest Net.

1997 Gründung der Full-Service Werbeagentur "Image Marketing".

2004 Verkauf der "Image Marketing" und Konzentration auf die neuen Medien und all das, was richtig Spaß macht.

Seitdem hauptsächlich tätig als freier Datenbank- und Anwendungsentwickler für Kunden und Agenturen sowie als Betreiber eigener Internetportale.

Это перл, Карл!


P.S. Ромасик, вы уж определитесь однозначно, к кому вы хотите относиться,
к умным или к красивым (с)

Вы поблагодарили и меня за мой пост, и fler за ее пост, в котором она раскритиковала мой пост, за который вы поблагодарили меня.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 18:42

  yanyura написав:
fler
Средний возраст в Украине 41,2 лет (https://www.worlddata.info/average-age.php). Прививки? :twisted: Как натянуть сову на глобус?

Да уж. Только доктор ноунейм наук мог догадаться привести и ссылаться на данные от частной компании онлайн-маркетинга (https://de.worldorgs.com/katalog/oldenb ... itis-media):


Так в чем проблема? Приведите аналогичные данные по всем странам от "уважаемого" источника и мы сравним.
fler
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Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 18:43

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Почему так всполошилась Британия - непонятно, если смотреть лишь цифры смертности.
Напрягает другое... То, что вдруг спешно задергались европейцы. Что-то знают?
Об особенностях омикрона пока не осведомлен, но как бы не оказалось, что его течение тоже сопровождается тромбозами, только на этот раз не так в легких, как вообще. Полиорганка ведь может быть и долгоиграющей...
antey1969
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