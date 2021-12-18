Ромасик написав:Меня волнует, почему вакцинированный Израиль боится вакцинированной Британии?
Лучше придумайте басню почему в Украине волна идет на спад, а тем временем -
В УКРАИНЕ УЖЕСТОЧАТ КАРАНТИН НА ВРЕМЯ НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ
В связи с пандемией Минздрав усиливает противоэпидемические требования проведения массовых мероприятий. Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий
Голубовская же сказала что омикрон совсем как грип, они там к ее мнению совсем не прислушиваются получается?
Ромасик написав:Меня волнует, почему вакцинированный Израиль боится вакцинированной Британии?
Лучше придумайте басню почему в Украине волна идет на спад, а тем временем -
В УКРАИНЕ УЖЕСТОЧАТ КАРАНТИН НА ВРЕМЯ НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ
В связи с пандемией Минздрав усиливает противоэпидемические требования проведения массовых мероприятий. Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий
Голубовская же сказала что омикрон совсем как грип, они там к ее мнению совсем не прислушиваются получается?
На производство адаптированной под новый штамм коронавируса "Омикрон" вакцины нужно менее трех месяцев. Зависит от регулирующих органов в каждой стране, которые также могут иметь различные требования.
Об этом заявил глава европейского подразделения американской компании Moderna Дэн Стейнер, сообщает РБК-Украина, ccылаясь на la Repubblica.
Чем больше циркулирует вирус, тем больше риск появления нового варианта, сообщил он.
"Производство адаптированной под "Омикрон"-штамм вакцины занимает менее трех месяцев. Мы ждем ответов от науки, прежде чем решить, стоит ли начинать производство новой адаптированной под этот штамм вакцины", - сказал Стейнер.
Глава европейского подразделения Moderna отметил, что сроки утверждений адаптированной под новую разновидность SARS-CoV-2 вакцины будут зависеть от того, как ее использование утвердят национальные регуляторы.
Почему так всполошилась Британия - непонятно, если смотреть лишь цифры смертности. Напрягает другое... То, что вдруг спешно задергались европейцы. Что-то знают? Об особенностях омикрона пока не осведомлен, но как бы не оказалось, что его течение тоже сопровождается тромбозами, только на этот раз не так в легких, как вообще. Полиорганка ведь может быть и долгоиграющей...