Lars EglitisJahrgang '73Gelernter Werbekaufmann, ursprünglich zuhause im klassischen Marketing mit Schwerpunkten in Print und Media. Später als "Seitenschrauber" bei der Nordwest Zeitung und dem Nordwest Net.1997 Gründung der Full-Service Werbeagentur "Image Marketing".2004 Verkauf der "Image Marketing" und Konzentration auf die neuen Medien und all das, was richtig Spaß macht.Seitdem hauptsächlich tätig als freier Datenbank- und Anwendungsentwickler für Kunden und Agenturen sowie als Betreiber eigener Internetportale.