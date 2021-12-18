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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 19 гру, 2021 18:46
fler
Повторю ваше, только слегка измененное:
Вы полагаете, что если я - не доктор наук, то я здесь всем должен?)))
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yanyura
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