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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4677467846794680

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.7 5 140
Мені вже зробили щеплення
55%
77
Не можу за станом здоров'я
1%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
14
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
6
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
20%
28
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
3
Ще в роздумах
7%
10
Всього голосів : 140
Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 18:46

fler
Повторю ваше, только слегка измененное:
Вы полагаете, что если я - не доктор наук, то я здесь всем должен?)))
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 20:53

интересное всплывает в судебных решениях...

Справа № 136/2084/21 провадження № 2/136/447/21
В будь якому випадку постановою КМ України від 09.12.2020 №1236 було введено карантин, термін дії якого закінчився 28 лютого 2021 і в подальшому жодних постанов КМ України, яким би встановлювався карантин на інший період не приймалось. Внесення змін до п. 1 постанови КМ України від 09.12.2020 №1236 є неприйнятним з точки закону, оскільки КМ України вправі, відповідно вимог ч. 1 ст. 29 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" встановлювати та відміняти карантин, а повноважень продовжувати його дію, шляхом внесення змін до відповідних пунтів постанови, якою встановлювався карантин та визначався період його дії не наділений.
Тракторист
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Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 21:07

Минздрав ЮАР дал обновленные данные по ковиду: только 1,7% госпитализированы в этой волне, большинство случаев - легкие, по сравнению с 19% во время предыдущей волны


https://businesstech.co.za/news/trending/547602/early-indications-suggest-gauteng-has-reached-covid-peak-says-health-minister/

Ох и страшный этот оксимирон!
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 21:26

  Тракторист написав:Справа № 136/2084/21 провадження № 2/136/447/21
В будь якому випадку постановою КМ України від 09.12.2020 №1236 було введено карантин, термін дії якого закінчився 28 лютого 2021 і в подальшому жодних постанов КМ України, яким би встановлювався карантин на інший період не приймалось. Внесення змін до п. 1 постанови КМ України від 09.12.2020 №1236 є неприйнятним з точки закону, оскільки КМ України вправі, відповідно вимог ч. 1 ст. 29 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" встановлювати та відміняти карантин, а повноважень продовжувати його дію, шляхом внесення змін до відповідних пунтів постанови, якою встановлювався карантин та визначався період його дії не наділений.

а на самом деле решение интересное:
Визнати незаконним та скасувати Наказ про відсторонення від роботи ОСОБА_1 від 08.11.2021 №73 к-тр.

Зобов`язати Комунальний заклад "Турбівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №2 Турбівської селищної ради Вінницького району Вінницької області" виплатити ОСОБА_1 невиплачену заробітню плату за час незаконного відсторонення від роботи.

Стягнути з Комунального закладу "Турбівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №2 Турбівської селищної ради Вінницького району Вінницької області" до державного буджету судові витрати у вигляді судового збору, в розмірі 1816 (одна тисяча шістнадцять) грн 00 коп.

https://reyestr.court.gov.ua/Review/101790026
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 21:30

  Ромасик написав:
  Тракторист написав:Справа № 136/2084/21 провадження № 2/136/447/21
В будь якому випадку постановою КМ України від 09.12.2020 №1236 було введено карантин, термін дії якого закінчився 28 лютого 2021 і в подальшому жодних постанов КМ України, яким би встановлювався карантин на інший період не приймалось. Внесення змін до п. 1 постанови КМ України від 09.12.2020 №1236 є неприйнятним з точки закону, оскільки КМ України вправі, відповідно вимог ч. 1 ст. 29 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" встановлювати та відміняти карантин, а повноважень продовжувати його дію, шляхом внесення змін до відповідних пунтів постанови, якою встановлювався карантин та визначався період його дії не наділений.

а на самом деле решение интересное:
Визнати незаконним та скасувати Наказ про відсторонення від роботи ОСОБА_1 від 08.11.2021 №73 к-тр.

Зобов`язати Комунальний заклад "Турбівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №2 Турбівської селищної ради Вінницького району Вінницької області" виплатити ОСОБА_1 невиплачену заробітню плату за час незаконного відсторонення від роботи.

Стягнути з Комунального закладу "Турбівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №2 Турбівської селищної ради Вінницького району Вінницької області" до державного буджету судові витрати у вигляді судового збору, в розмірі 1816 (одна тисяча шістнадцять) грн 00 коп.

https://reyestr.court.gov.ua/Review/101790026

не спорю, но восстановление на работе одного человека - это событие меньшего масштаба чем государственный терроризм именуемый "карантином"...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 21:32

  IgA написав:
  Ромасик написав:Меня волнует, почему вакцинированный Израиль боится вакцинированной Британии?


Лучше придумайте басню почему в Украине волна идет на спад, а тем временем -

В УКРАИНЕ УЖЕСТОЧАТ КАРАНТИН НА ВРЕМЯ НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ

В связи с пандемией Минздрав усиливает противоэпидемические требования проведения массовых мероприятий. Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий


Голубовская же сказала что омикрон совсем как грип, они там к ее мнению совсем не прислушиваются получается?

смешно звучит слово "противоэпидемические" в условиях отсутствия эпидемии... :mrgreen:
Тракторист
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Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 21:46

  Тракторист написав:смешно звучит слово "противоэпидемические" в условиях отсутствия эпидемии... :mrgreen:

Еще более смешно звучит то, что такой комментарий дал нардеп, который вроде бы к непосредственному управлению медициной и на пушечный выстрел допускаться не должен. Но Ляшко похоже и здесь "не смог"
antey1969
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