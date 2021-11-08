В будь якому випадку постановою КМ України від 09.12.2020 №1236 було введено карантин, термін дії якого закінчився 28 лютого 2021 і в подальшому жодних постанов КМ України, яким би встановлювався карантин на інший період не приймалось. Внесення змін до п. 1 постанови КМ України від 09.12.2020 №1236 є неприйнятним з точки закону, оскільки КМ України вправі, відповідно вимог ч. 1 ст. 29 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" встановлювати та відміняти карантин, а повноважень продовжувати його дію, шляхом внесення змін до відповідних пунтів постанови, якою встановлювався карантин та визначався період його дії не наділений.
В будь якому випадку постановою КМ України від 09.12.2020 №1236 було введено карантин, термін дії якого закінчився 28 лютого 2021 і в подальшому жодних постанов КМ України, яким би встановлювався карантин на інший період не приймалось. Внесення змін до п. 1 постанови КМ України від 09.12.2020 №1236 є неприйнятним з точки закону, оскільки КМ України вправі, відповідно вимог ч. 1 ст. 29 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" встановлювати та відміняти карантин, а повноважень продовжувати його дію, шляхом внесення змін до відповідних пунтів постанови, якою встановлювався карантин та визначався період його дії не наділений.
а на самом деле решение интересное:
Визнати незаконним та скасувати Наказ про відсторонення від роботи ОСОБА_1 від 08.11.2021 №73 к-тр.
Зобов`язати Комунальний заклад "Турбівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №2 Турбівської селищної ради Вінницького району Вінницької області" виплатити ОСОБА_1 невиплачену заробітню плату за час незаконного відсторонення від роботи.
Стягнути з Комунального закладу "Турбівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №2 Турбівської селищної ради Вінницького району Вінницької області" до державного буджету судові витрати у вигляді судового збору, в розмірі 1816 (одна тисяча шістнадцять) грн 00 коп.
Общая "летальность дельты меньше" только почему то по статистике за этот сезон побили все всевозможные рекорды "меньшей летальности" Кто из них лжет? Тетя на дуру не похожа но судя по тонкой критике власти к которой "нечаянно" подошли и продолжали ее аж до конца эфира, можно сделать выводы зачем её приглашали.