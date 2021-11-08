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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4678467946804681>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.7 5 140
Мені вже зробили щеплення
55%
77
Не можу за станом здоров'я
1%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
14
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
6
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
20%
28
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
3
Ще в роздумах
7%
10
Всього голосів : 140
Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 18:46

fler
Повторю ваше, только слегка измененное:
Вы полагаете, что если я - не доктор наук, то я здесь всем должен?)))
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 20:53

интересное всплывает в судебных решениях...

Справа № 136/2084/21 провадження № 2/136/447/21
В будь якому випадку постановою КМ України від 09.12.2020 №1236 було введено карантин, термін дії якого закінчився 28 лютого 2021 і в подальшому жодних постанов КМ України, яким би встановлювався карантин на інший період не приймалось. Внесення змін до п. 1 постанови КМ України від 09.12.2020 №1236 є неприйнятним з точки закону, оскільки КМ України вправі, відповідно вимог ч. 1 ст. 29 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" встановлювати та відміняти карантин, а повноважень продовжувати його дію, шляхом внесення змін до відповідних пунтів постанови, якою встановлювався карантин та визначався період його дії не наділений.
Тракторист
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Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 21:07

Минздрав ЮАР дал обновленные данные по ковиду: только 1,7% госпитализированы в этой волне, большинство случаев - легкие, по сравнению с 19% во время предыдущей волны


https://businesstech.co.za/news/trending/547602/early-indications-suggest-gauteng-has-reached-covid-peak-says-health-minister/

Ох и страшный этот оксимирон!
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 21:26

  Тракторист написав:Справа № 136/2084/21 провадження № 2/136/447/21
В будь якому випадку постановою КМ України від 09.12.2020 №1236 було введено карантин, термін дії якого закінчився 28 лютого 2021 і в подальшому жодних постанов КМ України, яким би встановлювався карантин на інший період не приймалось. Внесення змін до п. 1 постанови КМ України від 09.12.2020 №1236 є неприйнятним з точки закону, оскільки КМ України вправі, відповідно вимог ч. 1 ст. 29 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" встановлювати та відміняти карантин, а повноважень продовжувати його дію, шляхом внесення змін до відповідних пунтів постанови, якою встановлювався карантин та визначався період його дії не наділений.

а на самом деле решение интересное:
Визнати незаконним та скасувати Наказ про відсторонення від роботи ОСОБА_1 від 08.11.2021 №73 к-тр.

Зобов`язати Комунальний заклад "Турбівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №2 Турбівської селищної ради Вінницького району Вінницької області" виплатити ОСОБА_1 невиплачену заробітню плату за час незаконного відсторонення від роботи.

Стягнути з Комунального закладу "Турбівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №2 Турбівської селищної ради Вінницького району Вінницької області" до державного буджету судові витрати у вигляді судового збору, в розмірі 1816 (одна тисяча шістнадцять) грн 00 коп.

https://reyestr.court.gov.ua/Review/101790026
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 21:46

  Тракторист написав:смешно звучит слово "противоэпидемические" в условиях отсутствия эпидемии... :mrgreen:

Еще более смешно звучит то, что такой комментарий дал нардеп, который вроде бы к непосредственному управлению медициной и на пушечный выстрел допускаться не должен. Но Ляшко похоже и здесь "не смог"
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 22:26

Сегодняшнее интервью Голубовской у Влащенко.
https://www.youtube.com/watch?v=cuZvUyC748Q
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 23:11

Pfizer’s Clinical Trial data strongly indicates their Covid-19 Vaccine causes the recipient to develop Acquired Immunodeficiency Syndrome

https://dailyexpose.uk/2021/11/13/pfizer-trial-data-suggests-covid-19-vaccine-causes-aids/
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Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 23:32

  Ромасик написав:Сегодняшнее интервью Голубовской у Влащенко.
https://www.youtube.com/watch?v=cuZvUyC748Q

Общая "летальность дельты меньше" только почему то по статистике за этот сезон побили все всевозможные рекорды "меньшей летальности" Кто из них лжет? Тетя на дуру не похожа но судя по тонкой критике власти к которой "нечаянно" подошли и продолжали ее аж до конца эфира, можно сделать выводы зачем её приглашали.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 01:30

  antey1969 написав:Почему так всполошилась Британия - непонятно, если смотреть лишь цифры смертности.
Напрягает другое... То, что вдруг спешно задергались европейцы. Что-то знают?
Об особенностях омикрона пока не осведомлен, но как бы не оказалось, что его течение тоже сопровождается тромбозами, только на этот раз не так в легких, как вообще. Полиорганка ведь может быть и долгоиграющей...

Мне кажется, всё проще.
Цифры смертности во всей Европе пока что не дают оснований для паники. По нашим меркам так вообще всё благополучно. Но вот заболеваемость в ряде стран быстро растёт. В ряде стран она выше, чем в предыдущие волны. И не понятно в чём дело. (Хотя стоит отметить, что во многих странах пик уже прошли - в той же Австрии, Германии, похоже, в Ирландии и Польше тоже). Естественно, что неизвестность пугает. Нет никаких гарантий, что рост заболеваемости не приведёт к перегрузке больниц и врачей и к росту смертности.
Появление Омикрона ещё больше напрягает - его свойства пока что не очень известны, а юаровской статистике об очень низкой госпитализации Европа, видимо, не очень доверяет.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 01:38

  vitaliian написав:
  Ромасик написав:Сегодняшнее интервью Голубовской у Влащенко.
https://www.youtube.com/watch?v=cuZvUyC748Q

Общая "летальность дельты меньше" только почему то по статистике за этот сезон побили все всевозможные рекорды "меньшей летальности" Кто из них лжет? Тетя на дуру не похожа но судя по тонкой критике власти к которой "нечаянно" подошли и продолжали ее аж до конца эфира, можно сделать выводы зачем её приглашали.

Интервью, честно говоря, не смотрел, жаль тратить час времени.
Но, к сожалению, у нас часто чисто "политические соображения" превалируют над соображениями реальной пользы.
Хотя, возможно, это характерно не только для нас, а для всех демократических стран и деятельности оппозиции.
ЛАД
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