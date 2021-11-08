В будь якому випадку постановою КМ України від 09.12.2020 №1236 було введено карантин, термін дії якого закінчився 28 лютого 2021 і в подальшому жодних постанов КМ України, яким би встановлювався карантин на інший період не приймалось. Внесення змін до п. 1 постанови КМ України від 09.12.2020 №1236 є неприйнятним з точки закону, оскільки КМ України вправі, відповідно вимог ч. 1 ст. 29 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" встановлювати та відміняти карантин, а повноважень продовжувати його дію, шляхом внесення змін до відповідних пунтів постанови, якою встановлювався карантин та визначався період його дії не наділений.
В будь якому випадку постановою КМ України від 09.12.2020 №1236 було введено карантин, термін дії якого закінчився 28 лютого 2021 і в подальшому жодних постанов КМ України, яким би встановлювався карантин на інший період не приймалось. Внесення змін до п. 1 постанови КМ України від 09.12.2020 №1236 є неприйнятним з точки закону, оскільки КМ України вправі, відповідно вимог ч. 1 ст. 29 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" встановлювати та відміняти карантин, а повноважень продовжувати його дію, шляхом внесення змін до відповідних пунтів постанови, якою встановлювався карантин та визначався період його дії не наділений.
а на самом деле решение интересное:
Визнати незаконним та скасувати Наказ про відсторонення від роботи ОСОБА_1 від 08.11.2021 №73 к-тр.
Зобов`язати Комунальний заклад "Турбівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №2 Турбівської селищної ради Вінницького району Вінницької області" виплатити ОСОБА_1 невиплачену заробітню плату за час незаконного відсторонення від роботи.
Стягнути з Комунального закладу "Турбівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №2 Турбівської селищної ради Вінницького району Вінницької області" до державного буджету судові витрати у вигляді судового збору, в розмірі 1816 (одна тисяча шістнадцять) грн 00 коп.
Общая "летальность дельты меньше" только почему то по статистике за этот сезон побили все всевозможные рекорды "меньшей летальности" Кто из них лжет? Тетя на дуру не похожа но судя по тонкой критике власти к которой "нечаянно" подошли и продолжали ее аж до конца эфира, можно сделать выводы зачем её приглашали.
antey1969 написав:Почему так всполошилась Британия - непонятно, если смотреть лишь цифры смертности. Напрягает другое... То, что вдруг спешно задергались европейцы. Что-то знают? Об особенностях омикрона пока не осведомлен, но как бы не оказалось, что его течение тоже сопровождается тромбозами, только на этот раз не так в легких, как вообще. Полиорганка ведь может быть и долгоиграющей...
Мне кажется, всё проще. Цифры смертности во всей Европе пока что не дают оснований для паники. По нашим меркам так вообще всё благополучно. Но вот заболеваемость в ряде стран быстро растёт. В ряде стран она выше, чем в предыдущие волны. И не понятно в чём дело. (Хотя стоит отметить, что во многих странах пик уже прошли - в той же Австрии, Германии, похоже, в Ирландии и Польше тоже). Естественно, что неизвестность пугает. Нет никаких гарантий, что рост заболеваемости не приведёт к перегрузке больниц и врачей и к росту смертности. Появление Омикрона ещё больше напрягает - его свойства пока что не очень известны, а юаровской статистике об очень низкой госпитализации Европа, видимо, не очень доверяет.
Общая "летальность дельты меньше" только почему то по статистике за этот сезон побили все всевозможные рекорды "меньшей летальности" Кто из них лжет? Тетя на дуру не похожа но судя по тонкой критике власти к которой "нечаянно" подошли и продолжали ее аж до конца эфира, можно сделать выводы зачем её приглашали.
Интервью, честно говоря, не смотрел, жаль тратить час времени. Но, к сожалению, у нас часто чисто "политические соображения" превалируют над соображениями реальной пользы. Хотя, возможно, это характерно не только для нас, а для всех демократических стран и деятельности оппозиции.