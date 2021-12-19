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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 20 гру, 2021 01:56
Вкладчик1234 написав:
Pfizer’s Clinical Trial data strongly indicates their Covid-19 Vaccine causes the recipient to develop Acquired Immunodeficiency Syndrome
Не нашли ничего более авторитетного, чем писанина анонимного автора, который "набрался смелости" подписаться:
Yours Scientifically,
A concerned reader
?
В переводе:
Ваш Научно ,
Заинтересованный читатель
или
С уважением, с научной точки зрения
Заинтересованный читатель
Посмотрел первые 4 таблицы, которые не показывают
абсолютно ничего, а дальше пошло обычное словоблудие.
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Додано: Пон 20 гру, 2021 02:14
Да, что-то давно не вспоминали о Гибралтаре.
Или Цитрин ещё в бане?
Ну, а Вкладчик1234 что же?
Там, конечно, жуткие результаты - за 4,5 месяца с 01.08 аж 6 смертей (хотя точнее было бы сказать, что с 13.03, т.е. за 9 месяцев).
Если даже перевести на нашу численность, то это эквивалентно примерно 7.000 смертей у нас. Напомню, что у нас за декабрь уже 6573 смерти, а с 8 сентября 38991 смерть ( с 13.03 - 64.947 смертей).
Ну, что скажете, господа-панове об "ужасах" Гибралтара?
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Додано: Пон 20 гру, 2021 02:24
yanyura
Вы приводите хорошие и достаточно убедительные данные, делаете вполне логичные выводы, но допускаете одну-единственную ошибку - обращаетесь к Флер.
Она такая же "докторша", как я балерина.
Я, к сожалению, прозевал тот короткий момент, когда она выставляла своё фото, но всё же несмотря на положительные отзывы видевших, надеюсь, что звание доктора наук у нас пока ещё не получают теми же старыми способами, как иногда артистки хорошие роли, а безголосые певички хорошую раскрутку.
Невозможно спорить с человеком. который сначала проводит сравнение ЮАР и Великобритании, через час утверждает, что он ничего ни с кем не сравнивал, а на следующее утро опять сравнивает, попутно отрицая это.
Кроме слова проституция ничего другого подобрать не могу.
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