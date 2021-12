Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

#<1 ... 4678467946804681 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.7 5 140 Мені вже зробили щеплення 55% 77 Не можу за станом здоров'я 1% 2 Не вірю в ефективність вакцин 10% 14 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 4% 6 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 20% 28 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 3 Ще в роздумах 7% 10 Всього голосів : 140 Додано: Пон 20 гру, 2021 01:56 Re: Эпидемия коронавируса в мире Вкладчик1234 написав: Pfizer’s Clinical Trial data strongly indicates their Covid-19 Vaccine causes the recipient to develop Acquired Immunodeficiency Syndrome Pfizer’s Clinical Trial data strongly indicates their Covid-19 Vaccine causes the recipient to develop Acquired Immunodeficiency Syndrome

Не нашли ничего более авторитетного, чем писанина анонимного автора, который "набрался смелости" подписаться:

Yours Scientifically,

A concerned reader

?

В переводе:

Ваш Научно ,

Заинтересованный читатель

или

С уважением, с научной точки зрения

Заинтересованный читатель

Посмотрел первые 4 таблицы, которые не показывают абсолютно ничего, а дальше пошло обычное словоблудие. Не нашли ничего более авторитетного, чем писанина анонимного автора, который "набрался смелости" подписаться:В переводе:илиПосмотрел первые 4 таблицы, которыеабсолютно ничего, а дальше пошло обычное словоблудие. ЛАД 2 Повідомлень: 21107 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4998 раз. Подякували: 4652 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 гру, 2021 02:14 Да, что-то давно не вспоминали о Гибралтаре.

Или Цитрин ещё в бане?

Ну, а Вкладчик1234 что же?

Там, конечно, жуткие результаты - за 4,5 месяца с 01.08 аж 6 смертей (хотя точнее было бы сказать, что с 13.03, т.е. за 9 месяцев).

Если даже перевести на нашу численность, то это эквивалентно примерно 7.000 смертей у нас. Напомню, что у нас за декабрь уже 6573 смерти, а с 8 сентября 38991 смерть ( с 13.03 - 64.947 смертей).

Ну, что скажете, господа-панове об "ужасах" Гибралтара? ЛАД 2 Повідомлень: 21107 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4998 раз. Подякували: 4652 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 гру, 2021 02:24 yanyura

Вы приводите хорошие и достаточно убедительные данные, делаете вполне логичные выводы, но допускаете одну-единственную ошибку - обращаетесь к Флер.

Она такая же "докторша", как я балерина.

Я, к сожалению, прозевал тот короткий момент, когда она выставляла своё фото, но всё же несмотря на положительные отзывы видевших, надеюсь, что звание доктора наук у нас пока ещё не получают теми же старыми способами, как иногда артистки хорошие роли, а безголосые певички хорошую раскрутку.

Невозможно спорить с человеком. который сначала проводит сравнение ЮАР и Великобритании, через час утверждает, что он ничего ни с кем не сравнивал, а на следующее утро опять сравнивает, попутно отрицая это.

Вы приводите хорошие и достаточно убедительные данные, делаете вполне логичные выводы, но допускаете одну-единственную ошибку - обращаетесь к Флер.

Она такая же "докторша", как я балерина.

Я, к сожалению, прозевал тот короткий момент, когда она выставляла своё фото, но всё же несмотря на положительные отзывы видевших, надеюсь, что звание доктора наук у нас пока ещё не получают теми же старыми способами, как иногда артистки хорошие роли, а безголосые певички хорошую раскрутку.

Невозможно спорить с человеком. который сначала проводит сравнение ЮАР и Великобритании, через час утверждает, что он ничего ни с кем не сравнивал, а на следующее утро опять сравнивает, попутно отрицая это.

Кроме слова проституция ничего другого подобрать не могу.

