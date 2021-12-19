RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4678467946804681

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.7 5 140
Мені вже зробили щеплення
55%
77
Не можу за станом здоров'я
1%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
14
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
6
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
20%
28
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
3
Ще в роздумах
7%
10
Всього голосів : 140
Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 01:56

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Вкладчик1234 написав:Pfizer’s Clinical Trial data strongly indicates their Covid-19 Vaccine causes the recipient to develop Acquired Immunodeficiency Syndrome

Не нашли ничего более авторитетного, чем писанина анонимного автора, который "набрался смелости" подписаться:
Yours Scientifically,
A concerned reader

?
В переводе:
Ваш Научно ,
Заинтересованный читатель

или
С уважением, с научной точки зрения
Заинтересованный читатель

Посмотрел первые 4 таблицы, которые не показывают абсолютно ничего, а дальше пошло обычное словоблудие.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 21107
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4998 раз.
Подякували: 4652 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 02:14

Да, что-то давно не вспоминали о Гибралтаре.
Или Цитрин ещё в бане?
Ну, а Вкладчик1234 что же?
Там, конечно, жуткие результаты - за 4,5 месяца с 01.08 аж 6 смертей (хотя точнее было бы сказать, что с 13.03, т.е. за 9 месяцев).
Если даже перевести на нашу численность, то это эквивалентно примерно 7.000 смертей у нас. Напомню, что у нас за декабрь уже 6573 смерти, а с 8 сентября 38991 смерть ( с 13.03 - 64.947 смертей).
Ну, что скажете, господа-панове об "ужасах" Гибралтара?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 21107
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4998 раз.
Подякували: 4652 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 02:24

yanyura
Вы приводите хорошие и достаточно убедительные данные, делаете вполне логичные выводы, но допускаете одну-единственную ошибку - обращаетесь к Флер.
Она такая же "докторша", как я балерина.
Я, к сожалению, прозевал тот короткий момент, когда она выставляла своё фото, но всё же несмотря на положительные отзывы видевших, надеюсь, что звание доктора наук у нас пока ещё не получают теми же старыми способами, как иногда артистки хорошие роли, а безголосые певички хорошую раскрутку.
Невозможно спорить с человеком. который сначала проводит сравнение ЮАР и Великобритании, через час утверждает, что он ничего ни с кем не сравнивал, а на следующее утро опять сравнивает, попутно отрицая это. :)
Кроме слова проституция ничего другого подобрать не могу.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 21107
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4998 раз.
Подякували: 4652 раз.
 
Профіль
2
2
5
  #<1 ... 4678467946804681
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Corpocrator і 5 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 789, 790, 791
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7900 15917906
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 гру, 2021 20:27
Zebra

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (35006)
20.12.2021 02:02
Рынок ОВГЗ (2375)
19.12.2021 22:41
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.