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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 20 гру, 2021 01:56
Вкладчик1234 написав:
Pfizer’s Clinical Trial data strongly indicates their Covid-19 Vaccine causes the recipient to develop Acquired Immunodeficiency Syndrome
Не нашли ничего более авторитетного, чем писанина анонимного автора, который "набрался смелости" подписаться:
Yours Scientifically,
A concerned reader
?
В переводе:
Ваш Научно ,
Заинтересованный читатель
или
С уважением, с научной точки зрения
Заинтересованный читатель
Посмотрел первые 4 таблицы, которые не показывают
абсолютно ничего, а дальше пошло обычное словоблудие.
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ЛАД
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Додано: Пон 20 гру, 2021 02:14
Да, что-то давно не вспоминали о Гибралтаре.
Или Цитрин ещё в бане?
Ну, а Вкладчик1234 что же?
Там, конечно, жуткие результаты - за 4,5 месяца с 01.08 аж 6 смертей (хотя точнее было бы сказать, что с 13.03, т.е. за 9 месяцев).
Если даже перевести на нашу численность, то это эквивалентно примерно 7.000 смертей у нас. Напомню, что у нас за декабрь уже 6573 смерти, а с 8 сентября 38991 смерть ( с 13.03 - 64.947 смертей).
Ну, что скажете, господа-панове об "ужасах" Гибралтара?
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ЛАД
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Додано: Пон 20 гру, 2021 07:56
ЛАД написав:
Она такая же "докторша", как я балерина.
к слову на непрофильных ветках муветон хвастаться или просто заявлять о своих профессиях достижениях и тд потому что проверить это невозможно, в интернете как в психушке каждый может быть олигархом, президентом, министром в по жизни нулем без палочки. Поэтому лучше не начинать... А на профильных ветках нет анонимов, потому что обсуждаются серьезные вопросы.
ЛАД написав:
Интервью, честно говоря, не смотрел
там про ковид первые 5 минут дальше критика медицины, потом критика власти. Имхо 5 минут можно потратить.
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vitaliian
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Додано: Пон 20 гру, 2021 08:22
Данные о том, что у инфицированных новым штаммом коронавируса "Омикрон" заболевание протекает легче, чем при "Дельта"-штамме, могут объясняться особенностями общей инфекционной картины в Южной Африке.
Об этом заявил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи в интервью телекомпании NBC.
"Совершенно очевидно, что новый вариант обладает чрезвычайной способностью распространяться. Вопрос в том, более или менее серьезен (омикрон-штамм). Судя по информации от южноафриканских коллег, по-прежнему предполагается, если вы посмотрите на соотношение случаев и госпитализаций, что соотношение меньше, чем при "дельте"", - сказал он.
"Кажется, что есть и меньшая продолжительность симптоматики, меньшая потребность в аппаратах вентиляции легких, но здесь надо быть осторожными, поскольку население (ЮАР) имеет большой опыт предыдущих инфекций, которые могут перекрывать иммунитет", - уточнил специалист.
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Додано: Пон 20 гру, 2021 08:41
vitaliian написав:
Общая "летальность дельты меньше" только почему то по статистике за этот сезон побили все всевозможные рекорды "меньшей летальности" Кто из них лжет? Тетя на дуру не похожа но судя по тонкой критике власти к которой "нечаянно" подошли и продолжали ее аж до конца эфира, можно сделать выводы зачем её приглашали.
тетя не дура. Тетя разрабатывала протокол лечения, по которому вас лечили.
Хотя нет, вы лечились по собственному протоколу
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Ромасик
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