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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 20 гру, 2021 01:56
Вкладчик1234 написав:
Pfizer’s Clinical Trial data strongly indicates their Covid-19 Vaccine causes the recipient to develop Acquired Immunodeficiency Syndrome
Не нашли ничего более авторитетного, чем писанина анонимного автора, который "набрался смелости" подписаться:
Yours Scientifically,
A concerned reader
?
В переводе:
Ваш Научно ,
Заинтересованный читатель
или
С уважением, с научной точки зрения
Заинтересованный читатель
Посмотрел первые 4 таблицы, которые не показывают
абсолютно ничего, а дальше пошло обычное словоблудие.
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ЛАД
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Додано: Пон 20 гру, 2021 02:14
Да, что-то давно не вспоминали о Гибралтаре.
Или Цитрин ещё в бане?
Ну, а Вкладчик1234 что же?
Там, конечно, жуткие результаты - за 4,5 месяца с 01.08 аж 6 смертей (хотя точнее было бы сказать, что с 13.03, т.е. за 9 месяцев).
Если даже перевести на нашу численность, то это эквивалентно примерно 7.000 смертей у нас. Напомню, что у нас за декабрь уже 6573 смерти, а с 8 сентября 38991 смерть ( с 13.03 - 64.947 смертей).
Ну, что скажете, господа-панове об "ужасах" Гибралтара?
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ЛАД
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Додано: Пон 20 гру, 2021 07:56
ЛАД написав:
Она такая же "докторша", как я балерина.
к слову на непрофильных ветках муветон хвастаться или просто заявлять о своих профессиях достижениях и тд потому что проверить это невозможно, в интернете как в психушке каждый может быть олигархом, президентом, министром в по жизни нулем без палочки. Поэтому лучше не начинать... А на профильных ветках нет анонимов, потому что обсуждаются серьезные вопросы.
ЛАД написав:
Интервью, честно говоря, не смотрел
там про ковид первые 5 минут дальше критика медицины, потом критика власти. Имхо 5 минут можно потратить.
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vitaliian
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Додано: Пон 20 гру, 2021 08:22
Данные о том, что у инфицированных новым штаммом коронавируса "Омикрон" заболевание протекает легче, чем при "Дельта"-штамме, могут объясняться особенностями общей инфекционной картины в Южной Африке.
Об этом заявил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи в интервью телекомпании NBC.
"Совершенно очевидно, что новый вариант обладает чрезвычайной способностью распространяться. Вопрос в том, более или менее серьезен (омикрон-штамм). Судя по информации от южноафриканских коллег, по-прежнему предполагается, если вы посмотрите на соотношение случаев и госпитализаций, что соотношение меньше, чем при "дельте"", - сказал он.
"Кажется, что есть и меньшая продолжительность симптоматики, меньшая потребность в аппаратах вентиляции легких, но здесь надо быть осторожными, поскольку население (ЮАР) имеет большой опыт предыдущих инфекций, которые могут перекрывать иммунитет", - уточнил специалист.
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Додано: Пон 20 гру, 2021 08:41
vitaliian написав:
Общая "летальность дельты меньше" только почему то по статистике за этот сезон побили все всевозможные рекорды "меньшей летальности" Кто из них лжет? Тетя на дуру не похожа но судя по тонкой критике власти к которой "нечаянно" подошли и продолжали ее аж до конца эфира, можно сделать выводы зачем её приглашали.
тетя не дура. Тетя разрабатывала протокол лечения, по которому вас лечили.
Хотя нет, вы лечились по собственному протоколу
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Ромасик
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Додано: Пон 20 гру, 2021 08:49
ЛАД написав: vitaliian написав:
Общая "летальность дельты меньше" только почему то по статистике за этот сезон побили все всевозможные рекорды "меньшей летальности" Кто из них лжет? Тетя на дуру не похожа но судя по тонкой критике власти к которой "нечаянно" подошли и продолжали ее аж до конца эфира, можно сделать выводы зачем её приглашали.
Интервью, честно говоря, не смотрел, жаль тратить час времени.
Но, к сожалению, у нас часто чисто "политические соображения" превалируют над соображениями реальной пользы.
Хотя, возможно, это характерно не только для нас, а для всех демократических стран и деятельности оппозиции.
я не смотрел, но я прокомментирую
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Ромасик
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Додано: Пон 20 гру, 2021 09:08
Ромасик написав:
Хотя нет, вы лечились по собственному протоколу
вас давно не банили за дезу? Я на 3й день обратился в поликлинику и принимал те препараты и процедуры которые мне прописала семейный врач.
Протокол который придумала эта дама можете выложить?
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vitaliian
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Додано: Пон 20 гру, 2021 09:20
vitaliian написав: Ромасик написав:
Хотя нет, вы лечились по собственному протоколу
вас давно не банили за дезу? Я на 3й день обратился в поликлинику и принимал те препараты и процедуры которые мне прописала семейный врач.
Протокол который придумала эта дама можете выложить?
меня банят за правду.
Как минимум вы себе назначили рентген и для этого поперлись в люди разносить заразу.
Протокол есть на сайте МОЗа и через гугл вообщем-то находился. Выпережая ваши мысли, найдите в нем рентген.
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Додано: Пон 20 гру, 2021 09:45
vitaliian написав: ЛАД написав:
Она такая же "докторша", как я балерина.
к слову на непрофильных ветках муветон хвастаться или просто заявлять о своих профессиях достижениях и тд потому что проверить это невозможно, ...
Значит биолог, пилот, харьковский балерун и еще много форумчан, о профессиях которых нам известно, плохо знакомы с этикетом?
ПС. З опівночі неділі Німеччина класифікує Британію як "зону, яка викликає занепокоєння" після швидкого поширення штаму коронавірусу "Омікрон".
Це означає двотижневий карантин для всіх мандрівників із Британії, навіть якщо вони отримали негативний результат тесту, були вакциновані або одужали від вірусу.
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Додано: Пон 20 гру, 2021 09:47
ЛАД написав: antey1969 написав:
Почему так всполошилась Британия - непонятно, если смотреть лишь цифры смертности.
Напрягает другое... То, что вдруг спешно задергались европейцы. Что-то знают?
Об особенностях омикрона пока не осведомлен, но как бы не оказалось, что его течение тоже сопровождается тромбозами, только на этот раз не так в легких, как вообще. Полиорганка ведь может быть и долгоиграющей...
Мне кажется, всё проще.
Цифры смертности во всей Европе пока что не дают оснований для паники. По нашим меркам так вообще всё благополучно. Но вот заболеваемость в ряде стран быстро растёт. В ряде стран она выше, чем в предыдущие волны. И не понятно в чём дело. ...
Конспирологическая теория: там Station Eleven недавно экранизировали -- возможно "принимающие решения" люди впечатлились
Основная проблема Омикрона -- то, что это не Дельта+ (как многие ожидали) -- откуда оно появилось (и чего от него ждать) пока никто не знает.
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