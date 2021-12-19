Додано: Пон 20 гру, 2021 02:14

Да, что-то давно не вспоминали о Гибралтаре.

Или Цитрин ещё в бане?

Ну, а Вкладчик1234 что же?

Там, конечно, жуткие результаты - за 4,5 месяца с 01.08 аж 6 смертей (хотя точнее было бы сказать, что с 13.03, т.е. за 9 месяцев).

Если даже перевести на нашу численность, то это эквивалентно примерно 7.000 смертей у нас. Напомню, что у нас за декабрь уже 6573 смерти, а с 8 сентября 38991 смерть ( с 13.03 - 64.947 смертей).

Ну, что скажете, господа-панове об "ужасах" Гибралтара?